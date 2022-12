Masz iPhone'a, płacisz za Twittera więcej. Elon Musk dzieli ludzi według systemu operacyjnego

Elon Musk jednak nie byłby sobą, gdyby chwilę później nie wrócił do tematu opłat. Wystarczyło tylko, aby ktoś mu uświadomił, że jeżeli użytkownik iPhone’a zapłaci za Twittera w aplikacji pobranej ze sklepu App Store, to 30 proc. płatności trafi do Apple, przynajmniej w pierwszym roku korzystania z usługi.