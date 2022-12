Zabierz muzykę, gdzie tylko chcesz. Głośnik Sony to fantastyczny sprzęt zaklęty w kompaktowe rozmiary

Choć najczęściej muzyki słuchamy w samotności i w słuchawkach, to bardzo często trafiają się sytuacje, w których muzyka może stanowić tło nie dla jednej, a dla kilku osób. Nie ma znaczenia czy jest to tło dla pracy w domu, czy też podczas imprezy rodzinnej, czy spotkania z przyjaciółmi. Przyznam, że gdyby teraz do mnie zjechała się rodzina, to chcąc stworzyć tło muzyczne miałbym problem. Być może jakimś rozwiązaniem byłoby włączenie telewizora, ale to automatycznie wiąże się z odwracaniem uwagi gości za pomocą obrazu. Muzyka z komputera? Niska jakość, słaby dźwięk - to też nie jest rozwiązanie.