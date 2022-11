Szybki VPN w Czarny Piątek taniej do 89 proc. Netflix USA w Polsce z PureVPN od 1,24 dol

VPN to rozwiązanie, które pozwala wyeliminować problem geolokalizacyjnego wykluczenia. To coraz istotniejsza kwestia, o czym doskonale przekonujemy się zwłaszcza teraz, gdy w środku Europy trwa wojna, a wirtualne bariery oddzielają informacje i usługi skonfliktowanych stron. VPN pozwala obejść restrykcje, które wiążą się z dostępem do usług, przepływem informacji oraz wymianą poglądów.