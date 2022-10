Urbaniqe wjeżdża na polski rynek. Wystarczy 20 zł, żeby zarządzać samochodami

Choć Urbaniqe celuje w małe firmy (głównie będą to takie specjalizacje jak dostawa własnych towarów, sprzedaż terenowa czy usługi logistyczne), to z aplikacji korzystać mogą też sami pracownicy. Na przykład osoby dojeżdżające do pracy i potrzebujące twardych danych pozwalających rozliczyć się z pracodawcą w związku z poniesionymi kosztami. Kilka kliknięć w aplikacji sprawia, że można odróżnić i odliczyć jazdę prywatną - np. zawożenie dzieci do szkoły - od dojazdu do siedziby firmy.