5G na stadionie Olympique Marsylia. Tak się kibicuje w komfortowych warunkach

"Spokojnie by dopłynął, to jest zaskakująco blisko". Stoję na szczycie fortu Rattonneau, spoglądam w stronę wyspy d’If i nie mogę się nadziwić. To na niej więziony był Edmund Dantes, nim stał się hrabią Monte Christo. Postaci z powieści Aleksandra Dumasa seniora faktycznie udało się z wyspy uciec, a więc nie było to takie marsylskie Alcatraz, jakby się mogło wydawać.