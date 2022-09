Oto GoPro Hero 11 Mini - w końcu naprawdę ciekawa kamerka sportowa

Od kilku lat podczas recenzji każdej kolejnej generacji GoPro piszę, że firmie przydałby się powiew świeżości, a przede wszystkim przydałaby się większa matryca. Co z tego, że najnowsza kamera nagrywa 5,3K w 60 kl./s lub 4K w 120 kl./s, skoro ciągle robi to na malutkiej matrycy standardu 1/2.3 cala. W dobie gdy nawet tanie drony mają matryce 1/2", a smartfony dobijają do pełnego standardu 1", GoPro naprawdę wypada blado. Konkurencja zrozumiała to szybciej i przesiadła się na większe matryce.