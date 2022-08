Xbox Series S znacznie przyspieszy. Tak, twój też

Xbox Series S jest zaprojektowany tak, by dać sobie radę z tymi samymi grami, co Xbox Series X - ale w niższej rozdzielczości i szczegółowości graficznej. Konsola ma więc identyczny procesor, co jej droższy odpowiednik. Ma też taką samą pamięć masową (choć o mniejszej pojemności). Microsoft podkreśla, że największym kompromisem Xboxa Series S są brak napędu optycznego, mniejsza o połowę pamięć masowa oraz mniejszy układ GPU (choć o identycznej architekturze) - te same gry, ta sama zawartość, tylko nieco brzydsza grafika. To jednak niedopowiedzenie.