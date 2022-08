Gigantyczny akumulator za 2 mld euro. Zakopano go 600 m pod ziemią

Znajdujemy dwa naturalne zbiorniki wody położone na różnych wysokościach. Kiedy nasza elektrownia wiatrowa generuje więcej energii, niż sieć jest w stanie przyjąć, nadmiar można wykorzystać do przenoszenia wody z niższego zbiornika do znajdującego się wyżej. Kiedy natomiast energii brakuje, tę wyniesioną wodę uwalnia się z górnego zbiornika do dolnego. Spływająca woda napędza turbiny, które generują energię elektryczną, która może zostać przekazana do sieci.