Stworzyli robota, który łamie prawa fizyki. Zasada zachowania pędu trafi do kosza?

W ramach eksperymentu uczeni z Georgii stworzyli robota kompletnie odizolowanego od otoczenia i ograniczonego do powierzchni sferycznej, co sprawiało, że maszyna zawsze napotykała na zakrzywioną powierzchnię. Ich eksperyment dowiódł, że obiekty mogą się poruszać bez oddziaływania, o ile ruch odbywa się w zakrzywionej przestrzeni. A to z kolei podważa jedną z fundamentalnych zasad fizyki - zasadę zachowania pędu.