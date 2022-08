Nadchodzą nowe Pokemony. Wyglądają paskudnie, a i tak wszyscy będą grać

Wszystkie stworki trzymające przedmiot o nazwie Tera Orb będą mogły się na życzenie gracza przemienić. Co istotne, nie ogranicza się to tylko do ich wyglądu. Dzięki takiej metamorfozie mogą stać się silniejsze, a w niektórych przypadkach również zmienić swój typ. Podobnie jak w przypadku Mega Ewolucji i Gigantamaksowania, nie jest to zmiana permanentna.