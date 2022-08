Szybsze odkrywanie prawdy, czyli jak prawnicy wykorzystują nowe technologie

Wyjaśnijmy to na przykładzie. Prawnicy, przygotowując się do procesu, wrzucają całą dokumentację do oprogramowania w modelu SaaS, które dzięki sztucznej inteligencji może usprawnić proces analizy danych – i to nie tylko ustrukturyzowanych, ale i nieustrukturyzowanych. Uczenie maszynowe pozwala komputerom na analizę dokumentów, które wcześniej były jedynie zeskanowanym obrazkiem. Dzięki temu o wiele szybciej niż ludzie mogą łączyć podejrzane zachowania - np. niecodzienne fragmenty w umowach, czy spotkania o dziwnych porach lub organizowane w niestandardowych miejscach.