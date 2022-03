Powstaje zatem pytanie: czym one są? W obecnej sytuacji geopolitycznej jest to pytanie szczególnie istotne. Choć większości ludzi termin UFO kojarzy się z kosmitami i latającymi spodkami, to jednak warto przypomnieć, że istnieje także jeszcze jedna alternatywa: mogą być to obiekty latające, samoloty, drony wysyłane na terytorium USA przez wrogie mu państwa. W sytuacji, w której świat powoli wraca do niemal zimnej wojny między wschodem a zachodem, jest to równie duże niebezpieczeństwo co atak małych zielonych ludzików.