Pandemia COVID-19 przekonała wielu użytkowników na całym świecie do grupowych wideorozmów. Dla wielu osób, dotkniętych problemem społecznej izolacji, takie wirtualne spotkania były jedynym sposobem na spędzenie czasu z bliskimi. Ogromną popularność zyskały więc usługi jak Zoom, przekonując wielu użytkowników do tej pory sceptycznie nastawionych do tej formy komunikacji.