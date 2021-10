Oczywiście Aukey PB-XD26 nada się również do ładowania innych urządzeń przez USB-C, np. laptopów z systemem Windows. Wystarczy, że taki sprzęt będzie wspierał funkcję Power Delivery przy ładowaniu z mocą 45W. We współczesnych sprzętach do biura to już raczej standard. PB-XD26 może nawet podładować niektóre potężne laptopy do grania z układami RTX, ale wyłącznie w trybie uśpienia, o ile wsparcie dla takiej funkcji wdrożyli producenci zaawansowanych maszyn do gier.