Dziś pełnia różowego Księżyca. Potężna tarcza Srebrnego Globu rozświetli noc

Dzisiejszej nocy niebo będzie rozświetlone przez ogromny Księżyc. O godzinie 5:33 nasz jedyny naturalny satelita osiągnie pełnię. Z racji tego, że znajduje się wyjątkowo blisko Ziemi, będzie się wydawał większy niż zazwyczaj podczas pełni.

Księżyc będzie większy niż zwykle. Dlaczego?

W swojej drodze wokół Ziemi Księżyc to zbliża, to oddala się od Ziemi. Nadchodząca pełnia przypada w okresie, gdy Księżyc znajduje się stosunkowo blisko perygeum swojej orbity (czyli tego punktu orbity, który znajduje się najbliżej Ziemi), przez co na niebie jest nieco większy niż zwykle. Zazwyczaj w takiej sytuacji mówi się, że mamy do czynienia z superksiężycem. Pod względem odległości w tym roku tylko majowa pełnia przypadnie bliżej Ziemi (o całe 157 km). W najbliższy poniedziałek nasz naturalny satelita znajdzie się w odległości 365 058 km od Ziemi.

Kiedy obserwować?

Pełnia Księżyca przypadnie o godzinie 5:33 z poniedziałku na wtorek. Problem jednak w tym, że nad horyzontem Księżyc będzie znajdował się w Polsce od godziny 18:59 do 5:19, a więc będziemy mogli go obserwować tuż przed pełnią. Nie jest to jednak żadna strata, bowiem przez całą noc Księżyc będzie wyglądał już jak w pełni.

Warto tutaj zauważyć, że Słońce wzejdzie w poniedziałek już o godzinie 5:11. A niebo będzie się stopniowo rozjaśniało już od 4:35. Może zatem lepiej wstać nieco wcześniej i przyjrzeć się Księżycowi jeszcze przed pełnią, ale przynajmniej na tle (stosunkowo) ciemnego nieba? Decyzja należy do Was.

Czy Księżyc będzie różowy?

To jedno z tych pytań, które zawsze pojawia się pod wiadomościami o ciekawszych pełniach Księżyca. Niestety zazwyczaj nasz satelita ani nie jest różowy, ani krwisty, ani błękitny (ani koźli, cokolwiek to znaczy). Nazwy poszczególnych pełni superksiężyca są raczej zwyczajowe.

W przypadku najbliższej pełni nazwa pochodzi od Indian, którzy kwietniową pełnię kojarzyli zawsze z kwitnącymi w tym okresie kwiatami tego koloru. W różnych kulturach przyjmowały się różne nazwy takiej pełni. U nas jednak pozostała Pełnia Różowego Księżyca.