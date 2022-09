Co więcej, w przeciwieństwie do obserwacji komet czy roju meteorów, nie musimy uciekać daleko od świateł miejskich. Jeżeli będziemy mieli widok na cały nieboskłon, to Księżyc dostrzeżemy nawet w centrum Warszawy. Swoją drogą ucieczka za miasto na niewiele by się zdała, bo ucieklibyśmy od świateł miasta, aby zobaczyć niebo rozświetlone… blaskiem Księżyca, który przyszliśmy obserwować.