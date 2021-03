Znana z kładzenia szczególnego nacisku na ochronę prywatności przeglądarka Brave już niedługo ma nam zapewnić alternatywę wobec Wyszukiwarki Google. Brave Search ma nie gromadzić żadnych informacji o jej użytkownikach.

Brave to bazująca na Chromium przeglądarka, która już na domyślnych ustawieniach jest powodem do zgryzot dla wielu dostawców usług internetowych. Nie jest to bowiem zwykły klon Chrome’a, wyróżniający się mniejszymi bądź większymi drobiazgami. To przeglądarka, której twórcy chcą zmienić model biznesowy współczesnego Internetu. Na taki, który nie zakłada śledzenia, szpiegowania i profilowania internautów.

Za zgodność z bieżącymi standardami webowymi i aplikacjami odpowiada wspomniany wyżej fundament Chromium – Brave powinien je tak samo sprawnie obsługiwać, co Chrome, Edge czy Opera. Autorskie mechanizmy Brave’a mają za zadanie zablokować wszelkie ciasteczka śledzące, trackery i tym podobne.

Czym jest przeglądarka bez wyszukiwarki internetowej? Brave zaproponuje alternatywę wobec Google’a.

Brave poinformował o przejęciu wyszukiwarki Tailcat. Ta została opracowana przez Cliqz, a więc firmę należącą do wydawnictwa Burda Media. Rozwój Tailcata został zawieszony przez wydawnictwo w ubiegłym roku, a sama wyszukiwarka miała szczycić się brakiem profilowania użytkowników. Warunki przejęcia Tailcata nie są znane – wiemy jednak, że jednym ze skutków jest dołączenie Burda Media do udziałowców Brave’a.

Wyszukiwarka zmieni nazwę na Brave Search i będzie finansowana z reklam. Ma zostać uruchomiona na przełomie wiosny i lata. Sama przeglądarka również wyświetla reklamy – na życzenie użytkownika, bo ten może je wyłączyć. Brave chce wprowadzić podobny system dobrowolności w wyszukiwarce, stosując identyczną zachętę - 70 proc. wpływów z reklam trafia do użytkowników, Brave pobiera pozostałe 30 proc.

Na dziś z przeglądarki Brave korzysta około 25 mln użytkowników. Firma nie dzieli się publicznie raportami o swoich przychodach. Obecnie zatrudnia 115 pracowników.