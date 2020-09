Pomysłowi oszuści mieli dobre opinie w Ceneo, bo wykorzystali starą domenę. I co teraz?

5 interakcji

Sklep internetowy z atrakcyjnie wycenionymi smartfonami to dobry pomysł na biznes. Jeżeli jeszcze mamy dobrą renomę, wprost rewelacyjny. Co się jednak dzieje, gdy ktoś wykorzysta tę renomę w swoim nieuczciwym sklepie? Tak właśnie działał przez ostatni miesiąc sklep Skyteel.pl.

Skyteel.pl to sklep internetowy, który działał już w 2017 r. W całym okresie swojego działania miał w większości pozytywne opinie na różnych portalach typu Ceneo czy Opineo. Zdarzyło się kilka recenzji negatywnych spowodowanych opóźnieniem w wysyłce sprzętu, jednak jak za każdym razem tłumaczył przedstawiciel sklepu, opóźnienia były spowodowane okresem okołoświątecznym. Zasadniczo lektura opinii pozwalała stwierdzić dwie rzeczy: 1 - sklep działa już od kilku lat, 2 - w większości ma pozytywne opinie. Nic więc dziwnego, że roztropni klienci, szukając atrakcyjnych cen i kierując się opiniami w internecie, chętnie zamawiali smartfony właśnie ze sklepu Skyteel.pl.

Nie wszystko złoto…

Wiele jednak wskazuje, że ktoś postanowił wykorzystać taki mechanizm zakupów do szybkiego wzbogacenia się kosztem innych. Pierwsza wskazówka: opinie na Ceneo pochodzą z 2017 r. Późniejszych – ani pozytywnych, ani negatywnych – nie ma. Sprawdzając jednak opinię o sklepie, skupiamy się raczej na treści opinii, a nie na datach. Jestem przekonany, że mi też nie przyszłoby do głowy, aby zastanawiać się nad datami dodania opinii. Krótki rzut oka na opinie na Ceneo pozwala zobaczyć opinie typu:

5/5 Lekkie problemy z dostawą, ale w końcu się udało, sprzedający rozwiązał problem – kontakt na medal.

5/5 Towar dotarł, paczka nieuszkodzona, wszystko było jak trzeba oraz vat23. Polecam.

5/5 Wszystko super

Problem jednak w tym, że – przynajmniej według dotychczas zebranych informacji – sklep Skyteel.pl nie działał już od kilku lat, nieopłacona domena trafiła do puli domen ogólnodostępnych, gdzie została zakupiona w połowie sierpnia 2020 r.

Tu pojawia się problem, bowiem w jakiś sposób asortyment nowego sklepu trafił na profil sklepu na portalu Ceneo. Przypomnijmy, że był to profil sklepu istniejącego wcześniej, wciąż zawierającego w miarę pozytywne opinie.

Ciekawe, bo na opineo.pl opinie o tej firmie są od 2017r i jakoś do niedawna nie było tam opinii, że kogoś oszukali – pisze na fejsbukowej grupie „Poszkodowani przez Skyteel” jeden z klientów sklepu, który w Skyteel stracił kilkaset złotych.

Dlatego jest tylu poszkodowanych, nie było negatywnych opinii i ludziska pozamawiali telefony – odpisuje mu drugi.

Jasne, ja jednak czuję pewien niesmak po tym jak dałem się wykiwać. Chociażby to, że pozytywne opinie są sprzed 3 lat. A co się działo po drodze? Nie zadałem sobie tego pytania. Ja stary lis – reflektuje się inny członek grupy.

Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Sprawdziłam sklep i opinie, które w momencie zakupu były „wiarygodne”. Zostałam, jak wszyscy, oszukana i tylko szlag mnie trafia, że może się okazać, iż sprawcy nie poniosą kary – pisze jeszcze ktoś inny.

Rzeczywistość nie pasuje do opinii

Dokładniejsze spojrzenie na sklep ujawnia jednak jego ciemną stronę. Otóż obecny sklep Skyteel.pl posiada tę domenę od 12 sierpnia br. Sklep prowadzi firma zarejestrowana zaledwie dwa dni wcześniej. Co gorsza, jak się okazuje, firma została założona na słupa, a jej oficjalny adres to domowy adres innej zupełnie nieświadomej osoby. Wiele zatem wskazuje na to, że opinie na Ceneo należą do zupełnie innego sklepu, który już nie istnieje. Dlaczego zatem nowy sklep był w stanie podłączyć się pod opinie poprzedniego? Zapytaliśmy o to opiekuna sklepu w Ceneo.pl

Z uzyskanej przez nas odpowiedzi wynika, że serwis Ceneo.pl także czuje się pokrzywdzony w tej konkretnej sprawie. Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem rozwiązań, które pozwolą uchronić klientów przed kolejnymi nieuczciwymi firmami.

Serwis Ceneo.pl podobnie jak osoby zamawiające towar w sklepie Skyteel.pl jest pokrzywdzony w tej sprawie. Natychmiast po stwierdzeniu nieprawidłowości oferta sklepu została zablokowana w serwisie Ceneo.pl. – czytamy w oświadczeniu firmy.

Ceneo poinformowało również, że dział bezpieczeństwa „pracuje już nad rozwiązaniami, które mają wyeliminować tego typu sytuacje w przyszłości”.

Chcemy również podkreślić, że od początku deklarujemy pełną gotowość do współpracy z policją i prokuraturą w celu wyjaśnienia tej sprawy.

Tymczasem na Spider's Web nadal monitorujemy aferę Skyteel i będziemy informować o kolejnych ustaleniach. Wszystkie osoby poszkodowane przez Skyteel.pl powinny zgłosić sprawę na policję. Na Facebooku funkcjonuje też grupa „Poszkodowani przez Skyteel”, gdzie oszukani klienci wymieniają się informacjami - warto tam zajrzeć.



