Samsung zapowiedział rozszerzenie wsparcia programowego dla swoich najważniejszych telefonów. Producent opublikował listę urządzeń, którym zagwarantował trzy duże aktualizacje Androida od dnia ich premiery.

Samsung w kwestii opieki programowej nad swoimi telefonami był oceniany… różnie. Urządzenia jak najbardziej były serwisowane, często jednak z wielomiesięcznym opóźnieniem – w tym w kwestii łatek bezpieczeństwa. Ostatnio jednak to wydaje się istotnie zmieniać. W kilku przypadkach telefony Galaxy otrzymały łatki przed telefonami Pixel, co stanowi pewien ewenement. A będzie tylko lepiej.

Samsung zapowiedział rozszerzenie programu serwisowania urządzeń Galaxy. Konkretniej: wybrane modele urządzeń będą teraz otrzymywać trzy rozwojowe aktualizacje systemu Android z One UI – a nie jak do tej pory dwie. Które z telefonów i tabletów są objęte nową polityką?

Samsung Galaxy – telefony które będą dostawać trzy aktualizacje Androida.

Warto podkreślić, że chodzi o trzy aktualizacje rozwojowe od premiery danego urządzenia, a nie od dziś. Jeżeli więc na poniższej liście znajduje się urządzenie, które – na przykład – dostało już uaktualnienie z Androida Pie do Androida 10, to na to urządzenie czekać już będą tylko dwa rozwojowe uaktualnienia.

Urządzenia objęte nowym programem aktualizacji to:

Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20

Galaxy S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite

Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite

Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold

Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G

Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite

Reguła trzech uaktualnień ma obowiązywać na przyszłość dla wszystkich telefonów i tabletów z linii Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z i Galaxy Tab S oraz dla wybranych modeli z linii Galaxy A.



