PlayStation Plus na powrót do szkoły to raj dla fanów battle royale i bijatyk

Sony pochwaliło się, jakie gry będzie można pobrać bez opłat we wrześniu w ramach subskrypcji PS Plus. Na liście znalazły się PUBG oraz Street Fighter 5.

PS Plus to opcjonalny abonament dla posiadaczy konsol z rodziny PlayStation. W jego ramach zyskują przede wszystkim możliwość rozgrywki wieloosobowej oraz opcję przechowywania stanów zapisu gier w chmurze. To jednak nie koniec profitów, jakie płyną z tytułu wykupienia tej subskrypcji.

PlayStation Plus na wrzesień 2020 r.

Abonenci usługi PS Plus otrzymują od Sony co miesiąc dwie darmowe gry. Często są to jeszcze dość świeże produkcje z kategorii AAA, nie tylko od studiów własnych producenta, ale czasem zdarzają się nawet niszowe nowości, które potem okazują się prawdziwymi hitami, jak to miało miejsce z Fall Guys.

W najbliższym miesiącu, w którym uczniowe wrócą do szkół, a studenci zaczną się przymierzać do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, w ramach PlayStation Plus pojawią się dwie gry nastawione na zabawę wieloosobową. Jedna z nich to bardzo udana produkcja z gatunku battle royale, druga to bijatyką.

Pierwszą z nowych gier jest PUBG, czyli produkcja z gatunku battle royale o pełnej nazwie PlayerUnknown's Battlegrounds. Chociaż w pierwszej kolejności trafiła na pecety i konsole Microsoftu, a teraz dostępna jest nawet na smartfonach, to wersja na PS4 posiadaczy tej konsoli ucieszy.

PlayerUnknown's Battlegrounds w przeciwieństwie do Apex: Legends, Call of Duty: Warzone oraz Fortnite’a, który stał się królem battle royale, jest grą płatną. Na szczęście posiadacze konsol Sony mogą teraz przypisać PUBG do swojego konta bez żadnych opłat i grać dopóty, dopóki opłacają abonament.

Drugą z gier przeznaczonych we wrześniu dla abonentów usługi PS Plus jest bijatyka Street Fighter V. Kolejna odsłona kultowej już serii obsługuje tryb cross-play pomiędzy konsolami Sony oraz pecetami i oferuje wiele różnych trybów zabawy.

Street Fighter V pozwala się ze znajomymi bawić z wykorzystaniem 16 postaci zarówno online, jak i lokalnie, czyli przed tym samym ekranem na tej samej konsoli z wykorzystaniem dwóch padów. Dostępna jest też kampania dla jednego gracza.

Obie gry będzie można pobierać bez opłat już od 1 września od godziny 11:00 czasu polskiego. Tego dnia przestaną być dostępne doskonałe Fall Guys oraz Call of Duty: Modern Warfare 2.



