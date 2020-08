Apple wystrzelił z kolejnej armaty w Epic. Gry na Unreal Engine znikną z App Store'u

Konflikt pomiędzy Apple’em a Epic Games wszedł właśnie na zupełnie nowy poziom. Twórcy gry Fortnite zapowiedzieli, że producent iPhone’ów chce im zabrać dostęp do narzędzi deweloperskich. To może oznaczać koniec silnika Unreal na systemy firmy z Cupertino.

Taktyczne zagranie Epic Games odbiło się szerokim echem. Firma wiedziała, że dodanie po cichu do Fortnite’a własnego systemu mikropłatności musi skończyć się usunięciem gry ze sklepów App Store oraz Google Play, dlatego prawnicy Tima Sweeneya (i nie tylko) od razu złożyli wielostronicowe pozwy i wyemitowano parodystyczny klip nawiązujący do reklamy Apple’a z 1984 r.

Nie ma też wątpliwości, że Apple starcie z Epic Games przegrał wizerunkowo tak naprawdę jeszcze zanim się ono zaczęło, ale do tej pory nie wiedzieliśmy, w jaki sposób firma odpowie na złamanie zasad App Store’u (i brak postanowienia poprawy). Okazuje się, że najprawdopodobniej firma Tima Cooka wybrała opcję nuklearną, czyli walkę na wyniszczenie.

Epic Games straci dostęp do narzędzi deweloperskich Apple’a już 28 sierpnia, a tym samym w App Storze mogą się już więcej nie pojawić nowe gry na silniku Unreal.

Firma odpowiedzialna za Fortnite’a wypuściła właśnie komunikat, że Apple zagroził jej odebraniem dostępu do narzędzi deweloperskich, jeśli Epic nie przestanie naruszać zasad panujących w App Storze. Wykluczenie firmy z programu Apple Developer może mieć z kolei daleko idące konsekwencje wykraczające daleko poza jedną grę, którą dziś można jeszcze pobrać, jeśli została ona chociaż raz pobrana w przeszłości.

Epic Games jest nie tylko twórcą popularnego battle royale, ale również silnika Unreal, który wykorzystują twórcy innych gier wideo — i to nawet takich, które są dostępne w ramach usługi Apple Arcade. Jeśli tylko Apple się uprze, będzie mogło zaś odciąć od swoich platform twórców Unreal Engine za złamanie zasad, na czym ucierpią wszyscy — zarówno Apple, Epic, deweloperzy wybierający silnik od firmy Epic oraz gracze.

Jakby tego było mało, problem nie dotyczy wyłącznie systemów iOS, iPadOS i tvOS. W momencie, gdy Epic straci konto deweloperskie, gry wykorzystujące Unreal Engine nie będą mogły być dalej cyfrowo podpisane na komputerach Mac, przez co ich instalacja, nawet z pominięciem Mac App Store’u, będzie niezwykle utrudniona.

Epic teraz oczywiście będzie walczył o to, by tego nie dopuścić, a Apple dał firmie na dostosowanie się do zasad App Store’u, które intencjonalnie złamał, zaledwie dwa tygodnie. Nie sposób też przewidzieć, jak to się wszystko rozwinie, a my możemy tylko wyciągnąć popcorn w oczekiwaniu na to, kto pierwszy spęka…



