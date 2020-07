Koniec czekania. Za tydzień zagramy w Halo 3 na PC

Xbox Game Studios sukcesywnie przenosi kolejne remastery gier Halo z konsol na komputery osobiste. Udało się już przenieść trzy gry, a dziś dowiadujemy się od kiedy będziemy mogli zagrać w czwartą.

Niewiele jest tak wpływowych gier wideo co seria Halo. Stworzona przez studio Bungie saga wyznaczyła wiele nowych trendów w konsolowych shooterach, a niektóre wprowadzone do niej elementy – na przykład regenerujące się po chwili przerwy zdrowie – do dziś są wykorzystywane w licznych produkcjach.

Bungie już dawno nie zajmuje się serią Halo, studio skupia całą swoją uwagę na serii Destiny. Microsoft nadal jednak tworzy nowe gry – wykorzystując do tego studio 343 Industries – oraz dba o spuściznę starszych gier. Nad tymi ostatnimi pochylił się sześć lat temu, wydając na konsole Halo: kolekcja Master Chief.

Był to zbiór bardzo starannie odnowionych audiowizualnie gier Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach i Halo 4 – który bardzo wam polecam, to świetne gry, a ogrom pracy włożony w ich odnowienie jest bardzo imponujący. Dla Microsoftu jednak Xbox to już od dawna nie tylko konsola, ale również i PC. Nic więc dziwnego, że Kolekcja Master Chief jest przenoszona na komputery osobiste. Choć w sposób dość nietypowy.

Zamiast wydać od razu cały pakiet w wersji na PC, Microsoft udostępnia kolejne odsłony sagi jak tylko te zostaną ukończone. Co zabawne, gry są publikowane według chronologii zdarzeń w uniwersum Halo, a nie w kolejności ich wydania. Poszczególne części można kupować indywidualnie lub kupić całą kolekcję – i wtedy już bez dalszych opłat otrzymywać nowe odsłony, jak tylko ich konwersje będą gotowe. Rzecz jasna wersja pecetowa jest darmowa dla wszystkich tych, którzy nabyli tą konsolową.

To właśnie dlatego Halo 3 na PC jest czwartą grą, wszak później wydany Halo: Reach to prequel sagi. W każdym razie w trójkę na pecetach zagramy już za tydzień.

Czyli już w czwartek, 14 lipca, Halo 3 będzie dostępne w Microsoft Store i na Steamie jako darmowe uaktualnienie do kolekcji Master Chief lub jako samodzielna gra do kupienia. Ostatnia część oryginalnej trylogii to, rzecz jasna, finałowe starcie pomiędzy Master Chiefem, Przymierzem i Powodzią, a walka – jakże by inaczej – będzie toczyć się o przyszłość całego rodzaju ludzkiego.

Halo 3 składa się na 11 misji dla pojedynczego gracza i 24 mapy do gry wieloosobowej. Gra integruje się z kolekcją Master Chief, więc nasze dokonania w każdej z edycji Halo będą odnotowane w naszym profilu gracza. Możliwe będzie też tworzenie własnych map do trybu multiplayer.

Niestety nie znam jakości portu gier Halo na PC – choć opinie moich autorytetów są względem niego bardzo przychylne. Tym niemniej całą sagę udało mi się z ogromną przyjemnością przejść na konsoli Xbox One i pozostaje mi tylko gorąco zachęcić do jej zakupu. To sześć kultowych gier w nowoczesnej oprawie, ze świetną mechaniką, świetnym scenariuszem i rewelacyjnym trybem multiplayer – w cenie jednej pozycji. W sam raz na oczekiwanie na Halo Infinite.