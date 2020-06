Siedzimy z kolorowym szkiełkiem i próbujemy rozwiązać zagadkę podesłaną przez Samsunga

Samsung znowu przesłał do nas tajemniczą przesyłkę. Tym razem był to nietypowy plakat, a właściwie to trzy plakaty w jednym, na które trzeba patrzyć przez kolorowe szkiełko.

Znany polski raper Sokół został ambasadorem marki Samsung, a firma poinformowała o tym w bardzo nietypowy sposób. Pod koniec ubiegłego roku wysłano do nas zablokowanego smartfona Galaxy Note 10. W przesyłce znalazł się list z kodem. Zaszyfrowanym.

Łamaliśmy sobie wtedy głowę wspólnie z czytelnikami przez pół dnia i nocy, gdy próbowaliśmy zgadnąć, jaki jest PIN.

Okazało się, że kodem pozwalającym na odblokowanie Galaxy Note’a było słowo „wkrótce” zapisane na klawiaturze numerycznej przy użyciu słownika T9, a więc 9576823. Dopiero po jego wpisaniu dowiedzieliśmy się, że Wojtek Sokół, a więc „Artysta / Biznesmen / Wydawca / Dyrektor Kreatywny / Dziennikarz” korzysta teraz z urządzeń z linii Galaxy do prowadzenia biznesu.

Raper wydał 8 płyt oraz stworzył takie marki jak Prosto Label i markę Prosto Wear. Pod koniec ubiegłego roku przekonywał nas też, że dzięki produktom Samsunga może prowadzić swoje firmy „na swoich zasadach”. Od tego czasu minęło zaś już nieco ponad pół roku, a Samsung ponownie uraczył nas tajemniczą przesyłką i zachęca czytelników Spider’s Web do wspólnej zabawy.

Tym razem w paczce nie było jednak telefonu Samsunga, a znaleźliśmy w niej wydrukowany plakat — a właściwie to trzy plakaty w jednym.

Nałożono na nim na siebie trzy sylwetki Sokoła w różnych kolorach. Samsung zachęca nas, by przyglądać się plakatowi z kolorowym szkiełkiem w dłoni w poszukiwaniu wskazówek, czego może dotyczyć kolejna część akcji marketingowej. Przyjrzenie się plakatowi przez taki filtr pozwala bowiem dostrzec elementy, których nie widać na pierwszy rzut oka.

Jeśli chcecie zobaczyć, o co chodzi, rzućcie okiem na naszego Instagrama — sprawdźcie koniecznie Stories! Jeśli zaś chcecie wziąć udział w zabawie sami, to nic prostszego — wystarczy, że pobierzecie na swój komputer udostępniony wyżej plakat w wersji cyfrowej. Potem wystarczy zrobić filtr barwny na dany kolor na ekranie monitora (łapcie instrukcję dla systemów Windows i macOS).

Jak na razie zauważyłem, że Sokół przyjmuje trzy różne pozy, a do tego patrząc przez jedno szkiełko widać psa, a przez inne — smartfon. Samsung z kolei obiecuje, że więcej informacji na temat nowej akcji promocyjnej #zmienspojrzenie z udziałem Wojtka Sokoła pojawi się już lada moment. Firma zdradzi, o co dokładnie chodzi, już dzisiaj po godz. 15:30 w swoich kanałach w mediach społecznościowych.

fot.Damian Kramski www.damiankramski.com

Aktualizacja:

Samsung już wyjaśnił, o co dokładnie chodzi. Firma poinformowała, że w ramach kampanii Zmień Spojrzenie wraz z Wojtkiem Sokołem będzie zachęcać „do indywidualnego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość przez obiektywy Galaxy S20 Ultra”. Artysta ma wykorzystać swoje znaki firmowe w postaci „autentyczności, kreatywności i niezwykłego talentu do tworzenia narracji”.

W trakcie kampanii Sokół będzie robił zdjęcia topowym smartfonem marki Samsung z matrycą 108 Mpix i możliwością nagrywania filmów w 8K oraz funkcją jest zaś Jedno Ujęcie, „która na podstawie jednego ujęcia potrafi stworzyć kilkanaście różnych kompozycji do wyboru”. Raper przygotuje za pomocą telefonu trzy filmy, w których będzie narratorem, a wszystkie trafią na kanały społecznościowe marki Samsung. Pierwszy jest już dostępny.