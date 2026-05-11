Włącz tryb e-Doręczenia. Po urlopie nie będzie na ciebie czekała przykra niespodzianka

Coraz bliżej majówki i letnich wyjazdów. Wielu Polaków uda się na zasłużony wypoczynek, robiąc sobie przerwę od codziennych obowiązków. Bywa jednak tak, że nie wszystkie sprawy mogą poczekać. Dawniej był to problem, bo awizo lądowało w skrzynce i dopiero powrót pozwalał zająć się korespondencją. Gorzej, jeśli nieobecność była dłuższa i nie miało się nawet szansy odebrać ważnego dokumentu na czas.

No właśnie, słowo klucz to: "dawniej". Teraz urzędowa korespondencja może być zawsze tam, gdzie ty – o ile ma się dostęp do internetu oraz adres i skrzynkę do e-Doręczeń.

Największa zaleta e-Doręczeń? Czas i wygoda

Dzięki e-Doręczeniom każdy może wysyłać i odbierać dokumenty elektroniczne - kiedy chce oraz gdzie chce. Nie trzeba się obawiać, że przegapimy awizo i nie zdążymy z wizytą na poczcie. Wystarczy mieć dostęp do sieci oraz telefon, tablet albo komputer, by być na bieżąco.

Komunikacja z urzędami jest sprawna, bowiem natychmiast dostajemy informację o nadejściu przesyłki oraz o samym nadawcy. Za sprawą e-Doręczeń można również wygodnie śledzić status swoich korespondencji, więc cały dialog z urzędem jest przejrzysty.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

Usługa sprawia, że podmioty publiczne, obywatele oraz firmy mogą korzystać z bezpiecznych doręczeń w pełni elektronicznych. Są one równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą. e-Doręczenia mogą być wykorzystywane w każdym procesie administracyjnym, sądowym i cywilnym, ponieważ są usługą zaufania.

Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia są podstawowym sposobem elektronicznego doręczania pism urzędowych. Oznacza to, że podmioty publiczne mają obowiązek wysyłania i odbierania dokumentów za pomocą e-Doręczeń. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie większości wniosków do urzędów – także tych, które wcześniej wysyłane były za pośrednictwem ePUAP.

Firmy i zawody zaufania publicznego (mowa tu np. o notariuszach, radcach prawnych czy doradcach podatkowych) także są już zobowiązane do posiadania skrzynki do e-Doręczeń i odbierania korespondencji z wykorzystaniem e-Doręczeń.

Mamy też pewność, że nikt pod daną instytucję się nie podszywa

Przesyłki w e-Doręczeniach są rejestrowane, bezpieczne i pewne. Zabezpieczenia usługi gwarantują, że nikt nie może zmienić treści korespondencji w drodze między nadawcą a odbiorcą. Z kolei kiedy to my wysyłamy dokumenty przez e-Doręczenia, to również mamy gwarancję, że zawsze lądują we właściwym miejscu, trafiając do odpowiedniej osoby.

Jeśli korespondencja nie zostanie odczytana przez użytkownika w ciągu 14 dni, dla urzędu będzie to znak, że została doręczona. Działa to więc na podobnej zasadzie, co awizo w przypadku listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. Tyle że awizo znacznie łatwiej przegapić, bo wystarczy wyjechać na dłużej albo zmienić adres. W przypadku e-Doręczeń można liczyć na powiadomienia, a cała korespondencja jest w jednym miejscu. Nic się nie zgubi lub nie ukryje pod stertą rachunków i innych pism.

Aby włączyć tryb e-doręczenia, wystarczy założyć własną skrzynkę

Cały proces, który rozpoczynamy na stronie e-Doręczenia, jest łatwy – po zalogowaniu się (najwygodniej mObywatelem, choć można też przez profil zaufany czy konto bankowe), wystarczy:

uzupełnić dane w postaci adresu mailowego i korespondencyjnego,

podpisać wniosek elektronicznie (profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym),

zatwierdzić skrzynkę.

Całość nie zajmuje nawet pięciu minut, a pewnie uwiniecie się znacznie szybciej. Warto to zrobić, aby mieć spokojną głowę na wyjeździe, czy wakacjach.

Adam Bednarek 11.05.2026 11:24

Lokowanie produktu : Ministerstwo Cyfryzacji

