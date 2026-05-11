Profil Zaufany nie działa. Ministerstwo mów, co robić

Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło problemy z działaniem usługi Profil Zaufany. 

Adam Bednarek
Niezbyt dobrze zaczął się tydzień dla tych, którzy logują się do usług za pomocą Profilu Zaufanego. O trudnościach w poniedziałkowy poranek poinformował na Twitterze Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji. 

Resort cyfryzacji na Facebooku potwierdził, że "występują przejściowe utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego". Logowanie, jak i uwierzytelnianie się za pomocą Profilu Zaufanego i korzystanie z Podpisu Zaufanego nie są aktualnie możliwe.  

Ministerstwo Cyfryzacji radzi korzystać z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel.

Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco - zaznaczył resort w komunikacie.

Profil Zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Dzięki niemu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie oraz podpisać dokument podpisem elektronicznym, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy. 

Dzięki profilowi zaufanemu zalogujesz się do systemów informatycznych administracji publicznej, takich jak: Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), e-Urząd Skarbowy itd. - wyjaśnia rząd na swoich stronach internetowych. 

W ostatnich miesiącach problemy z Profilem Zaufanym występowały podczas startu KSeF.

Zdjęcie główne: Longfin Media / Shutterstock

11.05.2026 09:53
