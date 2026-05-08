REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Białoruś złamała nasze systemy placówek medycznych. Niepokojący łup

Dokładnie 3 maja, gdy większość Polaków świętowała rocznicę Konstytucji, białoruska grupa cyberprzestępców włamała się do systemów informatycznych Laboratoriów Medycznych Optimed.

Marcin Kusz
Hakerzy z Białorusi mają PESEL-e i wyniki badań Polaków
REKLAMA

Firma wykryła nieautoryzowany dostęp do części infrastruktury informatycznej i natychmiast odizolowała zagrożone systemy. W oficjalnym komunikacie przyznała, że za atakiem stoi zorganizowana grupa cyberprzestępców z Białorusi. Czyni to ten incydent jednym z niewielu publicznie przypisanych do konkretnego kraju. Większość firm po ataku mówi ogólnikowo o nieznanych sprawcach, a Optimed wskazał kierunek wprost.

Lista danych, do których hakerzy mogli dotrzeć, jest bardzo niepokojąca. Nie chodzi tu o adres e-mail czy numer telefonu, czyli dane, które stosunkowo łatwo zmienić. Chodzi o PESEL oraz o wyniki badań laboratoryjnych. Te ostatnie w rękach przestępców mogą posłużyć np. do szantażu, dyskryminacji lub wyłudzeń. Ktoś, kto zna twój PESEL, adres i historię medyczną, może podszyć się pod ciebie przy zaciąganiu kredytu, rejestracji karty SIM na twoje dane albo uzyskaniu dostępu do usług administracyjnych.

REKLAMA

Optimed działa w 9 miastach. Ma 7 laboratoriów, 14 punktów pobrań i 130 pracowników wykonujących ponad 3000 rodzajów badań diagnostycznych. To nie jest gigant na skalę bardziej popularnych konkurentów, ale firma obsługująca tysiące pacjentów, w tym współpracująca ze szpitalami powiatowymi na Mazurach, czyli w regionie, gdzie alternatywnych laboratoriów jest niewiele.

Déjà vu, bo to nie pierwszy taki przypadek

Atak na Optimed budzi natychmiastowe skojarzenie z włamaniem do ALAB Laboratoria pod koniec 2023 r., czyli jednego z największych incydentów cyberbezpieczeństwa w polskiej służbie zdrowia. Wówczas hakerzy z grupy RA World wykradli dane pacjentów i opublikowali część z nich w darknecie, gdzie każdy mógł je pobrać. Wyciekły wyniki badań krwi, moczu i histopatologii.

Dwa ataki na polskie laboratoria diagnostyczne w ciągu trzech lat to nie jest zbieg okoliczności. To sygnał, że sektor diagnostyki laboratoryjnej jest na celowniku. Laboratoria przechowują dane, które dla cyberprzestępców mają wyjątkową wartość: trwałe identyfikatory (PESEL), których nie da się zmienić oraz informacje medyczne, które mają potencjał szantażowy i są poszukiwane na czarnym rynku danych.

Co zrobić, jeśli robiłeś badania w Optimed?

Firma zaleca trzy kroki: zastrzeżenie numeru PESEL (można to zrobić przez aplikację mObywatel lub w urzędzie gminy), wykupienie usługi monitoringu kredytowego (BIK Alert lub odpowiednik) oraz zachowanie szczególnej ostrożności wobec SMS-ów, e-maili i telefonów od nieznanych nadawców.

Przeczytaj także:

Pytania do Inspektora Ochrony Danych Optimed można kierować pod adres [email protected]. Incydent zgłoszono już do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i organów ścigania.

Pamiętajmy, że zastrzeżenie PESEL-u oczywiście ochroni nas przed wyłudzeniem kredytu, ale nie chroni przed faktem, że ktoś obcy zna twoje wyniki badań. Na to nie ma prostego przycisku w żadnej aplikacji.

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Canva Pro

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
08.05.2026 19:25
Tagi: Atak hakerskiBiałoruśCyberatakCyberbezpieczeństwo
Najnowsze
18:18
Pentagon otworzył archiwum UFO. Są zdjęcia, oglądamy i analizujemy
Aktualizacja: 2026-05-08T18:18:04+02:00
18:16
Panie Attenborough, 200 lat życzę. Zdziałał pan więcej niż ktokolwiek inny
Aktualizacja: 2026-05-08T18:16:32+02:00
18:06
Apple ucina cwaniakom zniżki "na ucznia". Chcesz rabat, to udowodnij
Aktualizacja: 2026-05-08T18:06:56+02:00
17:27
Polak zwalnia 250 osób. Wygrał z amerykańskim kapitałem, przegrał z AI
Aktualizacja: 2026-05-08T17:27:46+02:00
17:19
T-Mobile wyłącza sieć 2G w Polsce. Odczujesz to na swoim telefonie
Aktualizacja: 2026-05-08T17:19:52+02:00
17:17
Hantawirus: co naprawdę wiemy o wirusie ze statku, który zabił 3 osoby
Aktualizacja: 2026-05-08T17:17:57+02:00
16:43
Nowy produkt Apple to wisior. Nie rozumiem po co, ale fani kupią
Aktualizacja: 2026-05-08T16:43:28+02:00
16:42
Wzięliśmy miliardy z SAFE. Oto, co nasze wojsko za nie kupi
Aktualizacja: 2026-05-08T16:42:03+02:00
16:40
Tak będziesz oglądać nieruchomości w przyszłości. Kapitalne rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-05-08T16:40:01+02:00
16:37
PC do gier z RTX 5050 za 3649 zł. Urwali pół tysiąca, rusza promocja na komunię
Aktualizacja: 2026-05-08T16:37:22+02:00
16:16
Imperva - to ona "pilnuje" faktur KSeF. Czym jest ta zagraniczna firma?
Aktualizacja: 2026-05-08T16:16:01+02:00
16:07
Rolki i Szorty po włączeniu telewizora. Horror boomerów jest już faktem
Aktualizacja: 2026-05-08T16:07:51+02:00
16:04
UE luzuje przepisy AI. Poddaliśmy się czy w idziemy z duchem czasu?
Aktualizacja: 2026-05-08T16:04:30+02:00
16:02
Samsung Galaxy A57 w mocnej promce. Dają drugiego Samsunga za darmo
Aktualizacja: 2026-05-08T16:02:21+02:00
15:26
Polacy ćwiczą obronę wyspy. Ogień z HIMARS, czegoś takiego nie było
Aktualizacja: 2026-05-08T15:26:55+02:00
15:17
PKP Intercity chce dwa piętra, nawet z drugiej ręki. Znaleźli sprzedawcę
Aktualizacja: 2026-05-08T15:17:53+02:00
15:16
Włączam Xboxa, a tam brak chamskich reklam. Nowa szefowa plusuje
Aktualizacja: 2026-05-08T15:16:03+02:00
15:14
System kaucyjny przebił barierę. Wkurza nas, ale to masowy sukces
Aktualizacja: 2026-05-08T15:14:31+02:00
15:12
Wyświęcili robota. Pierwsza taka ceremonia, w tle sprytny plan
Aktualizacja: 2026-05-08T15:12:10+02:00
13:56
Nie musisz wydawać fortuny, żeby dbać o siebie. Udowodnię ci to
Aktualizacja: 2026-05-08T13:56:49+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA