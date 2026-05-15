Lewandowski ma zarobić 90 mln euro. Polakom pękła żyłka

I Polakom pękła żyłka. Ale tak dosłownie pękła. Komentarze pod każdym tekstem na temat potencjalnego transferu Lewandowskiego pełne oburzenia. "Wstyd", "zdrajca futbolu", "kasa go zepsuła", "jak można tyle zarabiać za kopanie piłki". Ludzie, którzy przez lata klaskali Lewemu za gole, teraz wypisują mu wyroki moralne.

Zanim dołączysz do chóru oburzonych - pozwól, że najpierw podniosę ci jeszcze trochę ciśnienie

90 mln euro rocznie to 7,5 mln euro miesięcznie. To 246,5 tys. euro dziennie. To 10,3 tys, euro na godzinę. To 171 euro na minutę. I 2 euro 85 centów na każdą sekundę przez całą dobę, przez 365 dni.

Brzmi absurdalnie? To zobacz, ile zarabiają inni sportowcy. Cristiano Ronaldo zarobi w sezonie 2025/26 w Al-Nassr 200 mln dol. tylko z zapisów samego kontraktu - do tego dodatkowo przynajmniej 50 mln z reklam. Łącznie 250 mln dol. Ponad trzy razy więcej niż proponują Lewandowskiemu.

Koszykarz Stephen Curry inkasuje 105 mln dol za sezon. Inny wybitny koszykarz LeBron James - 133 miliony. Juan Soto - bejsbolista, którego 90 proc. Polaków nie rozpoznałaby na ulicy - 129 mln dol rocznie. 90 mln euro dla Lewandowskiego to przy tych liczbach po prostu cenowy mainstream dla sportowca jego kalibru.

"Za kopanie piłki". Najgłupszy argument w tej dyskusji

To zdanie pojawia się za każdym razem, gdy omawia się zarobki najlepszych piłkarzy świata. I za każdym razem jest równie pozbawione sensu.

Lewandowski nie dostaje pieniędzy za kopanie piłki. Otrzymuje je za bycie jednym z najlepszych na świecie w tym, co robi przez dwie dekady. Za 700 goli na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Za 5 goli wbitych Wolfsburgowi w 9 minut. Za pobicie mitycznego rekordu Gerda Mullera strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Za 2 Złote Buty, za Bayern, za Barcelonę, za reprezentację Polski.

Chirurg też "tylko kroi". Prawnik "tylko mówi". Programista "tylko stuka w klawiaturę"

Wycena pracy nie zależy od mechanicznego opisu czynności - zależy od talentu, rzadkości tego talentu i wartości, którą ten talent tworzy. Lewandowski jest jednym z najlepszych środkowych napastników w historii futbolu. Tak wybitna jednostka w sporcie masowym zdarzyła się Polsce po raz pierwszy w historii i jest wyceniana stosownie do swojej wielkości.

Co tak naprawdę stoi za tym oburzeniem

Nazwijmy to po imieniu - zazdrość ubrana w język etyki. Lewandowski przez całe życie robił to, za co każdy z nas dałby się pokroić - znalazł coś, w czym jest absolutnie wybitny, poświęcił temu całe życie z dyscypliną, o której większość z nas nie ma zielonego pojęcia i teraz zarabia tyle, ile rynek uważa, że jest wart. To nie jest moralne wykroczenie. To spełnienie.

Nikt nie oburza się, gdy fundusz inwestycyjny płaci miliard za pakiet akcji jakiegoś hitowego startupu. Nikt nie pisze "wstyd", gdy prezes dużej polskiej spółki giełdowej zarabia 10 mln rocznie za "chodzenie na spotkania". Nikt nie wypisuje wyroków etycznych koszykarzom NBA.

Lewandowski budzi oburzenie nie dlatego że zarabia za dużo, ale dlatego że zarabia za coś, co w Polsce wciąż kulturowo traktujemy jak zabawę, trywializm, a nie pracę. Piłka to sport. Sport to rozrywka. A za rozrywkę nie powinno się dostawać więcej niż lekarz lub nauczyciel. To głęboko zakorzeniony mit, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - ale za to bardzo dużo z resentymentem.

Nie bierze twoich pieniędzy. Dosłownie

Al-Hilal to klub finansowany przez saudyjski fundusz państwowy. 19-krotny mistrz swojego kraju, z innymi wybitnymi piłkarzami w składzie: Karimem Benzemą, Theo Hernandezem i Milinkovic-Saviciem, trenowany przez włoską legendę Simone Inzaghiego. Arabowie mają kapitał, przy którym 90 mln euro za sezon dla Lewego to zwykła pozycja w budżecie, żadna egzystencjalna decyzja.

Jeśli ktoś decyduje, że Lewandowski jest tyle wart - to jego pieniądze i jego ryzyko. Dokładnie tak samo jak, gdy ktoś płaci 200 mln zł za obraz albo miliard dolarów za klub piłkarski.

A co z poziomem sportowym

To jedyny argument w tej dyskusji, który ma jakikolwiek sens. Saudi Pro League to nie La Liga. Lewandowski nie zagra już w Lidze Mistrzów, nie pobije kolejnych europejskich rekordów.

Ale zaraz będzie miał 38 lat. Dwie dekady najwyższego poziomu za sobą. Ciało regularnie narażane na kontuzje. I skończony czas kariery, której koniec jest coraz bliższy. Mniejsze obciążenia treningowe w lidze saudyjskiej pomogą mu utrzymać rytm meczowy przed zgrupowaniami reprezentacji Polski.

To racjonalna kalkulacja człowieka, który przez całe życie był zimnym profesjonalistą i na koniec kariery może wziąć największe pieniądze w swojej karierze. Ty też byś wziął. Każdy z piszących "wstyd" w komentarzach też by wziął.

Lewy, bierz tę furę siana

Przez 20 lat dałeś z siebie wszystko. Trafiałeś w Bayernie, strzelałeś w Barcelonie, biłeś rekordy, wygrywałeś Złote Buty. Zarobiłeś prawo do decyzji, która jest dobra dla ciebie.

A ja dziękuję ci za te 20 lat. Za te wszystkie środowe i sobotnie wieczory, gdy siadałem przed telewizorem i wiedziałem, że za chwilę coś wielkiego się może wydarzyć, bo byłeś w składzie. Za te 5 goli w 9 minut, które oglądałem na żywo. Za hat-tricki w Lidze Mistrzów. Za łzy po El Clasico. Za gole dla reprezentacji, które sprawiały że przez chwilę byliśmy najszczęśliwszym narodem na świecie.

To był piękny czas. Będę o nim opowiadał wnukom. Jeśli się ich doczekam.

Przemysław Pająk 15.05.2026 09:01

