Polskie lotnisko pęka w szwach. Wydadzą miliony, żeby to zmienić

Ładowanie...

Władze krakowskiego portu lotniczego nie mają wątpliwości - będzie to największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w historii lotniska. Już podpisano umowę na pierwszy etap rozbudowy terminalu pasażerskiego.

Po zakończeniu wszystkich etapów rozbudowy w 2032 r. port lotniczy w Krakowie będzie mógł obsługiwać nawet 20 mln pasażerów rocznie. Czyli zbliży się pod tym względem do aktualnych możliwości lotniska Chopina, które w 2025 r. miało 24 mln podróżnych.

REKLAMA

- Kraków Airport to największe lotnisko regionalne w Polsce i jednocześnie lider rozwoju wśród europejskich lotnisk regionalnych. Taka pozycja to nie tylko duma, ale przede wszystkim wyzwanie, by rozwój infrastruktury nadążał za dynamicznie rosnącym ruchem pasażerskim – powiedział Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury.

Najpierw jednak "nowoczesna, komfortowa przestrzeń" zostanie oddana do użytku w 2029 r. Według szacunków za trzy lata lotnisko będzie obsługiwać 16 mln podróżnych rocznie. Rozbudowa terminalu w części T6 o wartości 537,7 mln zł netto to największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w historii krakowskiego portu lotniczego.

Modernizacja sprawi, że obsługa pasażerów będzie sprawniejsza. Inwestycja to 11 nowych gate’ów, 54 kabiny kontroli paszportowej, 20 nowoczesnych bramek ABC, nowe poczekalnie odlotowe pełne "innowacyjnych rozwiązań technologicznych", a także pasaż handlowo-gastronomiczny.

REKLAMA

- Pierwsze efekty zwiększenia przepustowości uzyskaliśmy już w kwietniu, przekazując do dyspozycji podróżnych terminal wspierający, który powstał w ciągu 9 miesięcy po przebudowie dawnych magazynów cargo – przypomniał Janusz Kardasiński, Członek Zarządu Kraków Airport.

Terminal wspierający, który już stoi, ma pozwolić zwiększyć przepustowość krakowskiego lotniska co najmniej o 2 mln pasażerów odlatujących rocznie.

Dzięki zaadaptowaniu istniejącej infrastruktury dawnych magazynów cargo, a także wykonaniu łącznika pomiędzy przebudowywanym obiektem, a terminalem pasażerskim i budowie dwóch klatek schodowych, terminal lotniska powiększył się o 4,5 tysiąca m² powierzchni użytkowej. Będzie ona służyła pasażerom jako poczekalnie przedodlotowe Non-Schengen - wyjaśniało lotnisko.

REKLAMA

Ludzie chcą latać, a lotniska są za małe

Polskie Linie Lotnicze informowały w marcu, że rok 2025 zapisał się w historii jako "absolutnie rekordowy dla polskich portów lotniczych". W ciągu 12 miesięcy obsłużono 66 milionów pasażerów. Zdaniem PPL polski rynek lotniczy wciąż znajduje się w fazie gwałtownego rozkwitu.

Ma to jednak swoje konsekwencje. "Te rewelacyjne wyniki to ogromny powód do dumy, ale też twardy sygnał ostrzegawczy: zbliżamy się do granic przepustowości naszej infrastruktury" - zauważał dr inż. Maciej Lasek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

Ubiegły rok był rekordowy również dla krakowskiego lotniska, które obsłużyło przeszło 13 mln pasażerów, o 20 proc. więcej niż w 2024 r. "Nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy tak intensywnego wzrostu ruchu pasażerskiego" - zaznaczały władze.

REKLAMA

Inwestycje są więc niezbędne, aby móc sprostać oczekiwaniom i zrealizować ambitne cele na przyszłe lata.

REKLAMA

Adam Bednarek 14.05.2026 09:52

Ładowanie...

REKLAMA