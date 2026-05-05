Hitowe połączenie PKP Intercity powraca. Są ceny

PKP Intercity poinformowało, że ruszyła sprzedaż na pociąg do Rijeki i Kopru. Skład do Chorwacji wyruszy w pierwszy kurs w piątek 26 czerwca. Adriatic Express będzie kursował z większą częstotliwością, bo nie 4, jak w ubiegłym roku, a 6 razy w tygodniu. Jak wylicza przewoźnik, biorąc pod uwagę wszystkie planowane kursy i ich większą częstotliwość, "liczba miejsc w tegorocznym sezonie wzrośnie aż o 132 proc.".

W drodze do stacji docelowej skład przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Tegoroczną nowością jest wagon do Kopru. Na stacji w Lublanie od pociągu Adriatic Express zostanie odłączona grupa wagonów, która bezpośrednio pojedzie do Kopru.

Skróci się czas przejazdu połączeń, ale… tych powrotnych

Cała podróż z Rijeki do Warszawy zajmie 18 godzin i 58 minut. PKP Intercity w komunikacie wspomina jedynie o czasach powrotnych. Pewnie dlatego, że droga z Polski do Chorwacji zajmie... 20 godzin. To już tak dobrze nie brzmi.

Tym bardziej że na początku kwietnia w rozmowie z PAP minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiadał, że "podróż będzie krótsza co najmniej o jedną godzinę". Tymczasem szybciej o 40 min będzie tylko w przypadku wyjazdu z "turystycznej Opatiji na chorwackim wybrzeżu" do stolicy Polski. Wówczas podróż zajmie 18 godzin i 41 minut.

PKP Intercity informuje, że do dyspozycji podróżnych będą 3 wagony 2 klasy (w tym 1 wagon do Kopru) i kuszetka do Rijeki.

Pociąg wyjedzie ze stacji Warszawa Wschodnia o godz. 13:36, z Katowic o 16:47, a z Wiednia Hbf o 22:00. Na terenie Polski pociąg zatrzymuje się także w Opocznie, Włoszczowie, Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Tychach, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Chałupkach. Podróżni do chorwackiej stacji docelowej dotrą kolejnego dnia o 10:04, a do słoweńskiego Kopru wcześniej, bo już o 9:37. W drogę powrotną skład wyruszy o 18:50 z Kopru i o 19:06 z Rijeki - zapowiada PKP Intercity.

Bilety już są w sprzedaży. W ofercie międzynarodowej Super Promo International zaczynają się od ok. 194 zł. Jeszcze taniej mają wyruszający z Katowic, którzy zapłacą ok. 173 zł za miejsce do siedzenia w wagonie 2 klasy oraz ok. 303 zł za miejsce w kuszetce.

Czy są droższe od biletu autobusowego?

To zależy. Podobną ofertę ma Flixbus. Na trasie Warszawa - Rijeka bilet na 26 czerwca kosztuje 159 zł. W dniu startu pociągów PKP Intercity jest jednak wyjątkowo tanio, bo np. w połowie lipca trzeba zapłacić za jeden bilet już ok. 290 zł, a czasami nawet i 360 zł. Najszybszy autobus według rozkładu jedzie 17 godz. i 30 min., ale jest też taki, który trasę pokonuje jak pociąg - w 20 godz.

Pod tym względem bezkonkurencyjny jest samolot. Na 27 czerwca znajdziemy bilet do Rijeki za 97 zł (z Katowic), 140 zł (z Gdańska) czy 183 zł (z Lublina). Nawet w połowie lipca dostępne są bilety za 109 zł (z Wrocławia i Katowic). Trzeba do tych lotnisk jeszcze dojechać i doliczyć opłaty za bagaż, ale jeśli ktoś potrafi zmieścić ubrania na kilka dni do plecaka, to znajdzie sposób na oszczędności.

Rywalizacja z samolotami jest więc bardzo trudna, ale ubiegłoroczne połączenie PKP Intercity cieszyło się dużym zainteresowaniem. Co więcej, Ministerstwo Infrastruktury wierzy, że pociąg do Chorwacji sprawdzałby się przez cały rok.

Adam Bednarek 05.05.2026 13:37

