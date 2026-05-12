Jedna podróż służbowa: zapchana skrzynka i kilka Exceli. Tak firmom znika czas

Zacznijmy od wyobrażenia sobie typowego poniedziałku w dziale administracji średniej wielkości firmy. Karolina, managerka biura, ma przed sobą prośbę o zorganizowanie wyjazdu służbowego dla trzech osób: spotkanie w Monachium, za trzy tygodnie. Wydaje się prosto. Trzy bilety, trzy pokoje hotelowe, może wynajem auta.

Trzy godziny później Karolina ma otwarte dziesiątki zakładek z porównywarkami lotów, kilka wątków mailowych z pracownikami i przełożonymi do akceptacji, a także nieodebrane telefony, które sprawiają wrażenie, że to dopiero początek.

Krok po kroku, czyli jak wygląda organizacja jednej delegacji

Zanim ktokolwiek sięgnie po walizkę, typowa podróż służbowa przechodzi przez zaskakująco długi łańcuch decyzji, narzędzi i ludzi. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze.

Krok 1: Zgłoszenie potrzeby. Pracownik wysyła maila lub wiadomość przez Teamsy/Slacka do przełożonego z prośbą o akceptację wyjazdu. Czasem przez oba kanały naraz, żeby mieć pewność. Przełożony odpowiada następnego dnia.

Krok 2: Zebranie informacji. Manager biura lub asystentka pyta o daty, preferencje dotyczące transportu, wymagania hotelowe, cel wyjazdu, budżet. Te informacje są rozrzucone po mailach, a - co gorsza - również po korytarzowej rozmowie, której nikt nie udokumentował.

Krok 3: Poszukiwanie opcji. Czas na manualne sprawdzanie ofert - portale lotnicze, porównywarki, może firmowy kontakt w agencji turystycznej. Wyniki lądują w Excelu. Ręcznie wpisuje się ceny, godziny i dodaje linki.

Krok 4: Akceptacja. Zestawienie opcji wędruje mailem do przełożonego. Szef ma uwagi: inny hotel, inna godzina lotu. Zadanie wraca do managera biura. Znowu szukanie, znowu Excel, znowu mail.

Krok 5: Rezerwacja. Opcja zatwierdzona - czas na rezerwację. Oddzielnie lot, oddzielnie hotel, oddzielnie może auto. Trzy osobne transakcje, trzy osobne potwierdzenia, trzy osobne maile do przekazania pracownikom. Oby nie zmieniły się ceny, bo wówczas proces trzeba powtarzać.

Krok 6: Rozliczenie. Zespół wysłany w delegacją wraca do biura. Pracownik zebrał faktury (część papierowych, część elektronicznie, jedna gdzieś zaginęła). Wypełnia formularz rozliczeniowy - jeśli firma ma ustandaryzowany, dobrze. Jeśli nie, to kolejny Excel. Faktury trafiają do księgowości, która musi ręcznie przypisać je do właściwego projektu, pracownika i okresu.

W sumie: kilkanaście maili, kilka arkuszy, pięć zaangażowanych osób, od jednego do dwóch tygodni realnego czasu organizacyjnego.

Ile naprawdę kosztują podróże służbowe?

Problem polega na tym, że nikt tego nie liczy. Firmy widzą koszt biletu lotniczego i noclegu. Nie widzą kosztu godzin pracy managera biura, czas przełożonego poświęcony na akceptację, ani frustracji pracownika, który wysłał już piątego maila z pytaniem, czy jego wyjazd jest zatwierdzony.

Gdyby zsumować czas wszystkich zaangażowanych osób przy organizacji jednej delegacji - od pierwszego maila do ostatniej faktury w księgowości - mówimy o kilku do kilkunastu roboczogodzin. Przy kilkudziesięciu wyjazdach w miesiącu to już pełnoetatowe stanowisko. Stanowisko, które istnieje, ale nigdzie nie figuruje w strukturze.

Do tego dochodzi koszt błędów: pomylone daty, zarezerwowany hotel w złej lokalizacji, faktura wystawiona na błędny NIP. Każda taka pomyłka to kolejna runda maili i poprawek, kolejne godziny i rosnąca frustracja.

Gdzie czas znika najszybciej?

Jeśli miałbym wskazać trzy miejsca, gdzie w tradycyjnym procesie organizacji podróży czas przecieka przez palce to byłoby to:

Oczekiwanie na akceptację. Każda delegacja potrzebuje formalnej zgody. W wielu firmach odbywa się to mailowo, bez żadnego systemu priorytetyzacji. Czas akceptacji zależy więc od tego, jak często przełożony sprawdza pocztę. Opóźnienia mają odzwierciedlenie w wyższych cenach.

Każda delegacja potrzebuje formalnej zgody. W wielu firmach odbywa się to mailowo, bez żadnego systemu priorytetyzacji. Czas akceptacji zależy więc od tego, jak często przełożony sprawdza pocztę. Opóźnienia mają odzwierciedlenie w wyższych cenach. Ręczne zbieranie i zapisywanie danych. Informacje podróżne żyją w kilku miejscach jednocześnie: w mailach, w Excelu, w systemie do wystawiania faktur, w głowie osoby, która to wszystko ogarnia. Każde przeniesienie danych z miejsca A do miejsca B to potencjalny błąd i strata czasu.

Informacje podróżne żyją w kilku miejscach jednocześnie: w mailach, w Excelu, w systemie do wystawiania faktur, w głowie osoby, która to wszystko ogarnia. Każde przeniesienie danych z miejsca A do miejsca B to potencjalny błąd i strata czasu. Rozliczenie po powrocie. To często najbardziej niedoceniany etap. Pracownik wraca zmęczony, ma zaległości z kilku dni, a na biurku czekają faktury do posegregowania i formularz do wypełnienia. Jeśli nie zrobi tego od razu, dokumenty się mieszają i gubią, a całe rozliczenie przeciąga się o tygodnie.

Dlaczego tak wiele firm nadal działa w starym modelu?

Odpowiedź jest prosta i trochę smutna: inercja - bo tak zawsze było. Organizacje mają tendencję do utrzymywania procesów, które jakoś działają, nawet jeśli działają źle. Dopóki nie ma momentu, w którym ktoś na górze powie "to jest nieakceptowalne" - nic się nie zmienia.

Drugi powód to złudzenie kontroli (jak będę wszystko trzymał w Excelu i mailach, to nic mi nie umknie). W praktyce jest odwrotnie - rozproszenie danych po dziesiątkach wątków i arkuszy gwarantuje, że coś zawsze nas ominie. Tyle że nie wiadomo co, dopóki nie przyjdzie termin rozliczenia.

Trzeci powód to brak odczuwalnego kosztu. Czas managera biura jest "wliczony w etat". Frustracja jest niewidoczna w budżecie. Błędy w fakturach generują koszt dopiero przy korekcie - a korektę "zawsze da się zrobić". Prawdziwy koszt całego procesu nigdy nie jest sumowany i pokazywany decydentom w jednym miejscu.

Jak to wygląda po drugiej stronie?

Firmy, które zdecydowały się na wdrożenie dedykowanych narzędzi do zarządzania podróżami służbowymi oszczędzają czas. W modelu zautomatyzowanym pracownik samodzielnie przegląda dostępne opcje - loty, hotele lub inny transport - w jednym miejscu. Na etapie planowania podróży widzi, które opcje są zgodne z polityką firmy, a które nie. Przełożony czy osoba pełniąca rolę administratora podróży - może od razu kliknąć i zaakceptować podróż bezpośrednio na platformie. Podróżujący pracownik otrzyma powiadomienie mailowe wychodzące z systemu, że jego podróż została zaakceptowana – będzie też to widział na platformie. Przełożony może też odrzucić podróż lub skierować ją do poprawy przez podróżującego (może też dopisać uzasadnienie - dlaczego ten wyjazd np. wycofał do poprawki). Można też ustawić system tak, że podróże, które są zgodne z polityką firmy, będą automatycznie akceptowane.

Dokumenty po powrocie trafiają do systemu od razu - bez papierów, bez skanowania, bez przepisywania. Dla działu finansowego zmiana jest szczególnie odczuwalna: zamiast zestawiać dane z dziesiątek maili i arkuszy, mają jeden raport. Wydatki na podróże widoczne w czasie rzeczywistym, podzielone według projektów, pracowników, okresów. Mają możliwość analizy i optymalizacji zamiast gaszenia pożarów.

Lepszy sposób działania

Narzędzia takie jak worktrips.com nie rozwiązują problemu organizacji podróży dlatego, że są modne albo nowoczesne. Rozwiązują go dlatego, że odpowiadają na konkretny, mierzalny problem: zbyt wiele czasu ginie w procesie, który można było uprościć.

Platforma łączy w jednym miejscu rezerwację (ponad 2,8 miliona obiektów noclegowych, 900+ linii lotniczych), zarządzanie polityką podróży, proces akceptacji, dokumentację i rozliczenia. Pracownik zyskuje samodzielność i przejrzystość. Office manager może zająć się czymś innym. Księgowość dostaje dane w formacie, z którym może z nimi pracować. A firma - realną kontrolę nad jednym z większych ukrytych kosztów operacyjnych. To po prostu lepszy sposób robienia czegoś, co i tak trzeba robić.

Karol Kopańko 12.05.2026 10:38

