REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Boty zaczynają "śnić". Nie o owcach, o własnej pracy

Agenci AI od Anthropic mają stać się bardziej samodzielni. Firma uruchomiła funkcję "śnienia", która pozwala modelom analizować historię własnej pracy i aktualizować pamięć bez udziału człowieka.

Malwina Kuśmierek
Dzięki funkcji "śnienia" boty Anthropic będą popełniać mniej błędów i szybciej uczyć się nowych schematów
REKLAMA

Anthropic rozwija swoje narzędzia do tworzenia agentów AI i nadaje im kolejne cechy przypominające ludzkie zachowania. Firma właśnie nową funkcję o nazwie "dreaming" ("śnienie"), która ma pozwolić agentom analizować wcześniejsze działania, wyciągać wnioski z popełnionych błędów i ulepszać własną pamięć roboczą.

REKLAMA

Dzięki funkcji "śnienia" boty Anthropic będą popełniać mniej błędów i szybciej uczyć się nowych schematów

Informacje o nowości pojawiły się na oficjalnym blogu Anthropic. Firma wyjaśnia, że "dreaming" działa jako zaplanowany proces uruchamiany pomiędzy sesjami pracy agentów. System przegląda zapisane interakcje, wyszukuje powtarzające się schematy oraz reorganizuje pamięć tak, aby zachować najważniejsze informacje i ograniczyć liczbę błędów przy kolejnych zadaniach.

Anthropic tłumaczy, że mechanizm ma pomagać szczególnie przy długoterminowych projektach oraz środowiskach, w których współpracuje wiele agentów jednocześnie. Według firmy pojedynczy agent nie zawsze potrafi zauważyć szersze wzorce działania, takie jak regularnie powtarzające się pomyłki czy preferencje wspólne dla całego zespołu. "Dreaming" ma agregować takie dane i wykorzystywać je do dalszej optymalizacji działania modeli.

Nowość została dodana do usługi Claude Managed Agents, zaprezentowanej przez Anthropic w kwietniu. Platforma pozwala deweloperom budować i wdrażać agentów AI bez konieczności samodzielnego tworzenia całego zaplecza technicznego. Firma przekonuje, że rozwiązanie przyspiesza wdrażanie agentów nawet dziesięciokrotnie.

Claude może i śni, ale Anthropic świadomie wprowadza kolejne nowości

Równocześnie Anthropic rozszerzył także inne funkcje swojej platformy. Jedna z nich, nazwana "outcomes", pozwala definiować zestaw kryteriów sukcesu, według których osobny moduł ocenia odpowiedzi generowane przez agenta. Jeśli wynik nie spełnia wymagań, system wskazuje błędy i zleca ponowne wykonanie zadania. Firma twierdzi, że takie podejście poprawiło skuteczność agentów nawet o 10 punktów procentowych w testach wewnętrznych.

Kolejna funkcja dotyczy orkiestracji wielu agentów jednocześnie. Główny agent może dzielić duże zadanie na mniejsze części i przekazywać je wyspecjalizowanym podagentom korzystającym z różnych modeli, promptów i narzędzi. Anthropic wskazuje, że takie rozwiązanie sprawdza się między innymi przy analizie logów, dokumentów prawnych czy tworzeniu treści.

Według informacji podanych przez Business Insider, rozwój podobnych mechanizmów ma pomóc Anthropic rozszerzyć zastosowania agentów AI poza programowanie i wejść mocniej do sektorów finansowych oraz prawnych. Firma liczy, że systemy zdolne do zapamiętywania wcześniejszych działań i samodzielnego poprawiania jakości pracy staną się bardziej wartościowe dla klientów biznesowych.

Nazewnictwo nowej funkcji zwróciło uwagę części branżowych mediów. Serwis ZDNet zauważył, że Anthropic od dłuższego czasu stosuje wobec swoich modeli określenia kojarzące się z ludzkimi cechami i zachowaniami. Podczas prezentacji na konferencji Code with Claude firma mówiła o zakończonych procesach analizy jako o "ukończonych snach".

Funkcja "dreaming" jest obecnie dostępna jedynie w formie research preview. Deweloperzy zainteresowani testami muszą złożyć osobny wniosek o dostęp do narzędzia.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
07.05.2026 21:50
Tagi: AnthropicSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
21:50
Boty zaczynają "śnić". Nie o owcach, o własnej pracy
Aktualizacja: 2026-05-07T21:50:02+02:00
21:04
Terminator Hollywood znów walczy o 3D. "To format zgodny z ludzkim mózgiem"
Aktualizacja: 2026-05-07T21:04:37+02:00
20:57
Jeśli takie będą telewizory TCL, to wow. Co za pokaz siły
Aktualizacja: 2026-05-07T20:57:01+02:00
20:36
iPhone Air tanieje w oczach. Teraz naprawdę się opłaca
Aktualizacja: 2026-05-07T20:36:22+02:00
20:13
Chrome przestanie zdradzać twój adres. Koniec z dokładnym śledzeniem
Aktualizacja: 2026-05-07T20:13:19+02:00
19:56
Google trenuje na grach wojennych. Widziałem ten film, źle się kończy
Aktualizacja: 2026-05-07T19:56:01+02:00
19:32
Samsung nie bierze jeńców. One UI 8.5 ląduje w Polsce, a 9.5 jest tuż za rogiem
Aktualizacja: 2026-05-07T19:32:13+02:00
19:03
Windows dostaje nitro dla procesora. Różnicę zobaczysz od razu
Aktualizacja: 2026-05-07T19:03:42+02:00
18:53
Android nie zamieni się w iOS. Google uspokaja
Aktualizacja: 2026-05-07T18:53:13+02:00
18:29
Zagłosujemy, czy planeta płonie. Prezydent ma chory plan 
Aktualizacja: 2026-05-07T18:29:09+02:00
18:07
Apple reaguje na sukces MacBooka Neo. Nie ma spania, jest ambitny plan
Aktualizacja: 2026-05-07T18:07:30+02:00
17:52
Huawei Watch Fit 5 Pro - recenzja. Jak nowy Apple Watch, tylko ma większy sens
Aktualizacja: 2026-05-07T17:52:43+02:00
17:01
Zachwycili się polskim satelitą. Jeden szczegół dosłownie powala
Aktualizacja: 2026-05-07T17:01:09+02:00
16:40
Huawei pokazuje nowe zegarki. Idealne dla aktywnych i oszczędnych
Aktualizacja: 2026-05-07T16:40:12+02:00
16:01
Google Health w Polsce. Z twojego telefonu znika popularna aplikacja
Aktualizacja: 2026-05-07T16:01:36+02:00
15:18
Myślałem, że Thermomix budzi najwięcej emocji. Chaos sieje ktoś zupełnie inny 
Aktualizacja: 2026-05-07T15:18:42+02:00
14:39
Dyski SSD staną się niesamowicie szybkie. Tylko po co?
Aktualizacja: 2026-05-07T14:39:11+02:00
13:40
Samsung oddaje kasę za telewizor. Nawet 5000 zł
Aktualizacja: 2026-05-07T13:40:26+02:00
12:11
Nowy program lojalnościowy w Ikea. Dostaniesz zniżkę na szafę i klopsiki
Aktualizacja: 2026-05-07T12:11:47+02:00
12:06
To nie są myśliwce, ale mogą zmienić wszystko. Polska szykuje kluczowe zakupy
Aktualizacja: 2026-05-07T12:06:58+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA