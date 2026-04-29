REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Polska szykuje się na największe zaćmienie Słońca od 27 lat. "Zarezerwujcie czas"

Przed nami prawdziwa astronomiczna uczta. Musieliśmy na nią czekać ponad ćwierć wieku, więc postarajcie się maksymalnie wykorzystać tę szansę. Już teraz zarezerwujcie sobie czas na niesamowite zaćmienie Słońca nad Polską i zaznaczcie tę datę czerwonym flamastrem w swoim kalendarzu.

Bogdan Stech
Przed nami prawdziwa astronomiczna uczta. Musieliśmy na nią czekać ponad ćwierć wieku, więc postarajcie się maksymalnie wykorzystać tę szansę. Już teraz zarezerwujcie sobie czas na niesamowite zaćmienie Słońca nad Polską i zaznaczcie tę datę czerwonym flamastrem w swoim kalendarzu.
REKLAMA

Choć nie będzie to całkowite zaćmienie Słońca, to będzie miało miejsce w Polsce dopiero 7 października 2135 r., to i tak czeka nas wspaniałe widowisko. Wszystko za sprawą pory dnia, kiedy to się stanie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ostatni raz coś podobnego mogliśmy podziwiać 27 lat temu. Miało to miejsce w 1999 roku, kiedy to Słońce zostało przesłonięte w ponad 90 proc.

12 sierpnia 2026 r. Księżyc ponownie przesłoni Słońce na Polską. Nie będzie to wprawdzie całkowite zaćmienie naszej gwiazdy, a jedynie częściowe, ale i tak Słońce zniknie niemal całkowicie za tarczą srebrnego Globu. To jak bardzo spektakularny będzie ten fenomen zależy jednak od miejsca, z którego będziemy go oglądać.

REKLAMA

Zaćmienie Słońca w Polsce 12 sierpnia 2026 r.

Mieszkańcy południowo wschodniej części naszego kraju będą niestety poszkodowani. Powody do radości mają natomiast miłośnicy astronomii z zachodniej Polski. Na wschodzie tarcza Słońca zostanie przesłonięta w 60 proc. Im dalej na zachód, tym mocniejsze będzie zaćmienie. W zachodniej Polsce, na przykład w Szczecinie czy we Wrocławiu, tarcza słoneczna zostanie przysłonięta w niemal 85-87 proc. W Warszawie będzie to około 81 proc., a w Krakowie około 80 proc.

O której godzinie zacznie się spektakl? Tu natura przygotowała dla nas niespodziankę, która jeszcze bardziej doda smaczku temu niecodziennemu wydarzeniu.

Wszystko zacznie się po godz. 19:20, a maksimum osiągnie, w zależności od miejsca, z którego będziemy go obserwować, około godz. 20:10 - 20:40. Wyobrażacie sobie ten widok? Zachodzące już Słońce niemal całkowicie zakryte przez Srebrny Glob przypominać będzie sierp Księżyca.

Choć nie będzie to całkowite zaćmienie Słońca to i tak zjawisko będzie miała dosłownie filmowy charakter, znany z największych produkcji science-fiction. Nie doświadczymy całkowitych ciemności, ale zrobi się wyraźnie ciemniej i chłodniej. Pamiętajcie jednak, żeby nie patrzeć na Słońce gołym okiem. To grozi uszkodzeniem wzroku! Do obserwacji zaćmienia Słońca potrzebne będą specjalne okulary.

Natomiast całkowite zaćmienie Słońca z 12 sierpnia 2026 r. będzie widoczne na zachodnim skraju Europy, kiedy to jego wąski pas całkowitości przetnie zaledwie kilka europejskich terytoriów.

Faza całkowita, podczas której na krótko zapadnie zmrok, obejmie najpierw zachodnie wybrzeże Islandii (w tym stolicę kraju, Rejkiawik), a następnie dotrze na Półwysep Iberyjski, przecinając Hiszpanię od jej północno-zachodnich rejonów, przez takie miasta jak Bilbao, Saragossa i Walencja, aż po Baleary (m.in. Palma de Mallorca), delikatnie zahaczając również o skrajnie północno-wschodni kraniec Portugalii.

Czym jest zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca to zjawisko astronomiczne, które zachodzi, gdy Księżyc znajdzie się na swojej orbicie dokładnie w jednej linii między Ziemią a Słońcem, rzucając swój cień na powierzchnię naszej planety.

W zależności od wzajemnego położenia i odległości tych ciał niebieskich, możemy obserwować zaćmienie całkowite (gdy tarcza słoneczna jest w pełni zakryta przez Księżyc), częściowe lub obrączkowe (gdy Księżyc znajduje się nieco dalej od Ziemi, przez co nie zasłania całej tarczy, pozostawiając na niebie świetlisty pierścień).

Zjawisko to jest wizualnie możliwe dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności. Słońce jest około 400 razy większe od Księżyca, ale jednocześnie znajduje się około 400 razy dalej, co sprawia, że na ziemskim niebie oba te obiekty wydają się mieć niemal identyczny rozmiar.

12 sierpnia 20 26 r., p raz pierwszy od 1999 r., pas całkowitego cienia przejdzie przez kontynentalną Europę, a Polska, mimo że nie znajdzie się w samym centrum wydarzeń, i tak otrzyma widowisko, którego nie widzieliśmy od lat.

Bezpieczne obserwowanie zaćmienia Słońca wymaga rygorystycznego przygotowania, ponieważ bezpośrednie patrzenie na naszą gwiazdę, nawet gdy jest ona w dużej mierze zakryta, grozi natychmiastowym, nieodwracalnym uszkodzeniem siatkówki oka.

Do obserwacji wizualnych należy używać wyłącznie specjalistycznych okularów wyposażonych w certyfikowany filtr słoneczny (np. z folii Baadera) i pod żadnym pozorem nie wolno zastępować ich zwykłymi okularami przeciwsłonecznymi, kliszami rentgenowskimi, czy płytami CD.

REKLAMA

Bardzo bezpieczną, a zarazem prostą alternatywą bez użycia okularów jest metoda projekcyjna, polegająca na przepuszczeniu światła przez mały otwór w kartonie (zasada działania camera obscura) i rzutowaniu powiększającego się cienia Księżyca na jasną, płaską powierzchnię znajdującą się poniżej.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
29.04.2026 11:54
Tagi: AstronomiapolskaSłońceZaćmienie Słońca
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA