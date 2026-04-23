  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Elektronika użytkowa w centrum uwagi. Targi Electronics Show 2026 już w maju!

Lokowanie produktu: PTAK Expo

Nowoczesna elektronika rozwija się w zawrotnym tempie, a rozwiązania jeszcze niedawno uznawane za innowacyjne dziś na stałe wpisują się w naszą codzienność. Inteligentne domy, automatyzacja procesów czy zaawansowane systemy bezpieczeństwa przestają być luksusem, a stają się standardem. Najnowsze kierunki tego rozwoju będzie można poznać podczas 5. edycji targów Electronics Show, które odbędą się w dniach 19–21 maja 2026 roku w Ptak Warsaw Expo!

Spiders Web
Gdzie spotyka się branża nowych technologii

Electronics Show  to przestrzeń, w której koncentruje się cały ekosystem elektroniki użytkowej. W jednym miejscu spotykają się producenci, dystrybutorzy, integratorzy oraz przedstawiciele biznesu, wspólnie tworząc obraz rynku AGD, RTV i rozwiązań smart home.

Wystawcy prezentują zarówno gotowe produkty, jak i technologie, które dopiero będą kształtować przyszłość branży – od zaawansowanych systemów audio po rozwiązania związane z zarządzaniem energią i automatyką budynków.

Wydarzenie dla profesjonalistów i entuzjastów

Electronics Show przyciąga szerokie grono uczestników. Obecni są tu specjaliści wdrażający systemy inteligentnych domów, eksperci IT, inżynierowie oraz programiści, którzy szukają inspiracji i nowych możliwości rozwoju.

To również ważne miejsce dla przedstawicieli handlu – właścicieli sklepów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego, chcących rozwijać ofertę i budować relacje biznesowe. Coraz liczniej pojawiają się także architekci i projektanci wnętrz, dla których technologia jest integralnym elementem nowoczesnych projektów.

Wśród odwiedzających nie brakuje również pasjonatów elektroniki, miłośników wysokiej jakości dźwięku czy osób zainteresowanych rozwiązaniami energooszczędnymi.

Technologie, które zmieniają codzienność

Zakres prezentowanych rozwiązań pokazuje, jak szeroki wpływ ma dziś technologia na życie użytkowników. Wśród najważniejszych obszarów znajdują się:

  • nowoczesne AGD i RTV – inteligentne urządzenia domowe oraz zaawansowane systemy multimedialne 
  • rozwiązania smart home – kompleksowe zarządzanie domem z poziomu jednej aplikacji 

systemy bezpieczeństwa – monitoring, alarmy i inteligentne czujniki 

  • robotyka użytkowa – urządzenia automatyzujące codzienne obowiązki 

To miejsce, w którym można zobaczyć, jak technologia przekłada się na wygodę, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną.

Platforma dla rozwoju biznesu

Electronics Show to nie tylko prezentacje, ale także realne możliwości rozwoju. Targi sprzyjają nawiązywaniu relacji, wymianie doświadczeń i budowaniu współpracy pomiędzy firmami działającymi w sektorze nowych technologii.

Dzięki obecności liderów branży wydarzenie przyciąga osoby decyzyjne, które aktywnie poszukują innowacyjnych rozwiązań i partnerów biznesowych.

Wydarzenie, które warto odwiedzić

Electronics Show 2026 to jedno z najważniejszych wydarzeń tej wiosny dla branży elektroniki użytkowej. W dniach 19–21 maja stanie się miejscem, gdzie innowacje spotkają się z praktyką, a przyszłość technologii będzie na wyciągnięcie ręki. 

Wstęp na targi jest całkowicie bezpłatny, zarejestruj się już teraz!

Spiders Web
23.04.2026 08:00
Lokowanie produktu: PTAK Expo
Tagi:
