Bot wykrył plany masakry. OpenAI zawiodło i zginęli ludzie

OpenAI przez ponad rok posiadało informacje, które mogły zapobiec strzelaninie. Teraz Sam Altman przeprasza i przyznaje, że firma zignorowała własne systemy bezpieczeństwa.

Malwina Kuśmierek
W połowie lutego kanadyjską Kolumbią Brytyjską wstrząsnęła strzelanina, w wyniku której zginęło 9 osób, a 27 zostało rannych. Ponad 2 miesiące po tych wydarzeniach głos w sprawie zabrał Sam Altman, który przeprosił za brak reakcji ze strony OpenAI.

OpenAI wiedziało o planach ataku na kanadyjską szkołę. Ale nie zareagowało

Do tragedii doszło 10 lutego 2026 roku w miejscowości Tumbler Ridge. Sprawczyni, 18-letnia Jesse Van Rootselaar najpierw zabiła dwie osoby w domu, a następnie udała się do pobliskiej szkoły średniej, gdzie otworzyła ogień do uczniów i pracowników. W wyniku ataku zginęło dziewięć osób, a 27 zostało rannych. Jedną z ofiar zdarzenia jest sama Rootselaar, która odebrała sobie życie przed przyjazdem służb na miejsce zdarzenia

Jak ujawnił tydzień później The Wall Street Journal, kilka miesięcy przed strzelaniną konto sprawczyni w ChatGPT zostało oznaczone przez systemy bezpieczeństwa OpenAI. Użytkowniczka opisywała scenariusze przemocy z użyciem broni palnej, co wywołało wewnętrzną dyskusję w firmie. Część pracowników sugerowała powiadomienie organów ścigania, jednak ostatecznie kierownictwo zdecydowało, że aktywność nie spełnia kryteriów "wiarygodnego i bezpośredniego zagrożenia".

Konto nastolatki zostało zablokowane w czerwcu 2025 roku, lecz sprawa nie została zgłoszona kanadyjskim służbom. Sama Rootselaar po zablokowaniu konta utworzyła kolejne, na którym kontynuowała konwersacje na tematy dotyczące broni palnej. Mimo to OpenAI skontaktowało się z policją dopiero po lutowym ataku.

W miniony weekend, dwa i pół miesiąca po ataku, Sam Altman doszedł do wniosku, że słowa "głębokiego żalu" wystosowane przez dział PR to jedynie plaster na krwawiącą ranę. Szef OpenAI przesłał lokalnemu serwisowi Tumbler RidgeLines list z przeprosinami, w którym oficjalnie przyznał, że firma nie poinformowała organów ścigania o koncie użytkowniczki zablokowanym w czerwcu 2025 roku, mimo wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych.

W treści listu Altman wyraził "głęboki żal", a przeprosiny mają na celu uznanie skali szkód i nieodwracalnej straty, jakiej doświadczyła społeczność Tumbler Ridge. Zaznaczył, że żadne słowa nie są w stanie oddać ciężaru tragedii ani jej konsekwencji dla rodzin ofiar.

Szef OpenAI poinformował również, że w ostatnich tygodniach pozostawał w kontakcie z przedstawicielami władz lokalnych i prowincji Kolumbia Brytyjska. Wskazał, że rozmowy dotyczyły zarówno samego przebiegu zdarzeń, jak i dalszych działań mających ograniczyć ryzyko podobnych incydentów.

W liście znalazła się także deklaracja kontynuowania współpracy z rządami oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Altman zapowiedział dalsze zmiany w procedurach firmy, obejmujące m.in. bardziej elastyczne kryteria zgłaszania przypadków potencjalnej przemocy oraz rozwój systemów wykrywania zagrożeń.

Więcej na temat OpenAI:

27.04.2026 08:11
Najnowsze
7:33
"To mogło być mailem". Przeciążenie spotkaniami w polskim biznesie
Aktualizacja: 2026-04-27T07:33:53+02:00
7:00
Kasy samoobsługowe i aplikacje jak kostucha z mema. Idą po kolejną ofiarę
Aktualizacja: 2026-04-27T07:00:00+02:00
6:12
Będą piętrowe pociągi, a co z autobusami? Polskie miasta chciały być jak Londyn
Aktualizacja: 2026-04-27T06:12:59+02:00
6:10
Polacy ocenili, kto zawalił przy systemie kaucyjnym. Komuś mocno się upiekło
Aktualizacja: 2026-04-27T06:10:00+02:00
6:05
Finał wielkiej zbiórki Łatwoganga. Zapłacili krocie za zbitek pikseli
Aktualizacja: 2026-04-27T06:05:35+02:00
6:05
Inżynieryjny geniusz żeglarzy. Tak dawniej ratowano statki
Aktualizacja: 2026-04-27T06:05:00+02:00
6:00
Procesory z pyłu księżycowego. Genialne czy szalone?
Aktualizacja: 2026-04-27T06:00:00+02:00
20:05
Koniec WOŚP jakiego znamy. Młodzi ludzie chcą bohaterów jak Łatwogang
Aktualizacja: 2026-04-26T20:05:20+02:00
19:19
Łatwogang to nowy Owsiak. Jego akcja to wielki środkowy palec pokazany starym mediom
Aktualizacja: 2026-04-26T19:19:04+02:00
16:20
Czarnobyl to był błąd systemu. Przestańcie w końcu bać się atomu
Aktualizacja: 2026-04-26T16:20:00+02:00
16:10
Wyrzucił worek z kasą na śmieci. Musiał nurkować w odpadkach
Aktualizacja: 2026-04-26T16:10:00+02:00
16:00
Berlin zapłaci ci za sprzątanie śmieci. Polska powinna brać przykład
Aktualizacja: 2026-04-26T16:00:00+02:00
9:44
Pogardzili Patriotami i mają powód. Stawiają na własną broń rakietową
Aktualizacja: 2026-04-26T09:44:00+02:00
9:33
Małe telefony są martwe. Pogódź się z tym
Aktualizacja: 2026-04-26T09:33:00+02:00
9:15
Odzyskiwanie danych z telefonu - kompleksowy poradnik (iPhone i Android)
Aktualizacja: 2026-04-26T09:15:00+02:00
9:02
Rozpalą ognisko na Księżycu. Nie chodzi o pieczenie kiełbasek
Aktualizacja: 2026-04-26T09:02:00+02:00
8:45
Żegnają gotówkę. Władze mówią o wygodzie, obywatele o chaosie
Aktualizacja: 2026-04-26T08:45:00+02:00
8:32
Mają dość Polregio i robią własną kolej. Województwo się zbuntowało
Aktualizacja: 2026-04-26T08:32:00+02:00
8:16
Kosmici ukrywają się na naszych oczach? Dziwna teoria robi furorę
Aktualizacja: 2026-04-26T08:16:00+02:00
8:02
Słońce nas oszukało. Nowe dane zmieniają naukę
Aktualizacja: 2026-04-26T08:02:00+02:00
