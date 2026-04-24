Surfshark rusza z potężną promocją. Prywatność za grosze

Surfshark postanowił przecenić dostęp do VPN. Obecnie można oszczędzić nawet 71 proc. na zakupie dostępu do VPN. W dodatku oferuje też trzy miesiące ekstra. Ile to wszystko kosztuje i jak skorzystać z promocji?

Surfshark ma urodziny i przecenia dostęp do usługi VPN

Surfshark skupia się na najwyższych 2-letnich planach, w których można oszczędzić nawet 71 proc. W niższych 12-miesięcznych pakietach przeceny nie są aż tak wysokie, ponieważ sięgają do 53 proc. Ich opłacalność stoi jednak pod znakiem zapytania - znacznie dłuższe 2-letnie plany są bowiem dostępne za ok. 20 zł więcej. Lepiej dopłacić i mieć spokój na dłuższy czas.

Ceny poszczególnych wersji prezentują się następująco:

Surfshark Starter - 7,48 zł/mies. + VAT, czyli 248,41 zł płatne z góry (69 proc. taniej);

Surfshark One - 8,78 zł/mies. + VAT, czyli 291,58 zł płatne z góry (71 proc. taniej);

Surfshark One+ - 17,58 zł/mies. + VAT, czyli 583,83 zł płatne z góry (51 proc. taniej).

W przypadku Surfshark Starter na rok (z 3 miesiącami gratis, łącznie 15) cena to 230,26 zł. Dodatkowe 12 miesięcy kosztuje więc nieco ponad 18 zł. We wszystkich planach 2-letnich również mamy bonusowe 3 mies. ekstra, a więc usługa będzie dostępna przez 27 miesięcy.

Czym wyróżniają się określone pakiety Surfshark? Najtańszy Starter przede wszystkim zapewnia dostęp do sieci VPN składającej się z ponad 4500 serwerów w 100 krajach na całym świecie. Użytkownik może korzystać z sieci na nielimitowanej liczbie urządzeń, uzyskuje blokadę reklam, blokowanie pop-upów, dynamiczny adres IP czy dostęp do usługi alternative ID, gdzie można sobie wygenerować adres e-mail czy dane osobowe.

Wyższa wersja Surfshark One oprócz funkcji z pakietu Starter gwarantuje też dostęp do antywirusa, funkcji powiadomienia o wyciekach danych osobowych, kart płatniczych czy wyciekach dokumentów oraz chroni przed śledzeniem przez przeglądarki i strony internetowe. Natomiast najwyższy pakiet One+ zapewnia też dostęp do usługi usuwania danych z sieci przez Incogni.

Który pakiet zdecydowanie najbardziej się opłaca? To właściwie zależy, czego oczekujecie. Jeśli potrzebujecie tylko sieci VPN najtańsza wersja Starter będzie wystarczająca, szczególnie, ile oferuje. Surfshark One natomiast jest niewiele droższy - kosztuje nieco ponad 40 zł więcej, a gwarantuje znacznie więcej funkcji.

We wszystkich planach możemy liczyć na 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

Albert Żurek 24.04.2026 11:55

