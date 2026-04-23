Polskie firmy chcą się cyfryzować mocniej niż ktokolwiek w Europie. Co stoi na drodze i jak AI może to zmienić?

Ładowanie...

home.pl było dotychczas kojarzone z domenami i hostingiem. Dziś firma oferuje jednak mnóstwo innych usług - dostosowanych do cyfrowych potrzeb polskich firm, zwłaszcza MŚP. Skąd home.pl wie jakie to potrzeby? Z raportu przygotowanego wspólnie z grupą IONOS na podstawie badania YouGov (styczeń 2025,, 7 krajów UE, ponad 4,5 tys. odpowiedzi). Zawiera on kilk liczb, które zapadły mi w pamięć. 87 proc. polskich MŚP uważa cyfryzację za kluczową dla przyszłej rentowności swojej firmy. To drugi najwyższy wynik w całej Europie - wyżej jest tylko Hiszpania (89 proc.). Niemcy zatrzymały się na 84 proc., Francja na 79 proc., Wielka Brytania na 82 proc.

Co jeszcze bardziej wymowne: tylko 4 proc. polskich firm nie poczyniło żadnych inwestycji cyfrowych w 2025 roku. To najniższy wynik spośród wszystkich badanych krajów. Szwecja: 11 proc., Niemcy: 16 proc., Holandia: 15 proc.

Na co konkretnie chcą wydać pieniądze polskie MŚP?

Z odpowiedzi przebija pragmatyzm:

33 proc. firm planuje inwestycje w social media

29 proc. chce rozwijać narzędzia biurowe online, współpracę w chmurze i zdalne zasoby

27 proc. planuje uruchomić firmowy adres e-mail we własnej domenie

26 proc. zamierza zainwestować w firmą stronę internetową

24 proc. wybiera marketing internetowy

21 proc. planuje inwestycje w sztuczną inteligencję

To obraz firmy, która wybiera rzeczy wymierne i szybkie. Social media, strona, e-mail w domenie. Jak zauważają autorzy raportu, wiele polskich firm wciąż stawia pierwsze kroki w obszarze cyfryzacji - stąd naturalne skupienie na fundamentach, nie na zaawansowanych wdrożeniach.

Górnolotne skojarzenia z digitalizacją nie zawsze, albo nawet rzadko, znajdują zastosowanie w przypadku sektora MŚP. Wiele małych i średniej wielkości polskich firm wciąż stawia pierwsze kroki w obszarze cyfryzacji - Magdalena Chudzikiewicz, General Manager, home.pl

I tu pojawia się ten paradoks

Przy tak wysokim zapale, to polskie MŚP najmocniej spośród wszystkich badanych krajów odczuwają bariery w cyfryzacji. Na każde pytanie o przeszkody - brak czasu, koszty, brak wiedzy, inflacja, biurokracja - Polska ma najwyższe odsetki odpowiedzi twierdzących.

Kosztów boi się 66 proc. polskich MŚP; raku eksperckiej wiedzy - 63 proc.; kosztów energii elektrycznej - 62 proc.; braku czasu - 60 proc.; inflacji - 59 proc.

57 proc. polskich firm jako barierę wskazuje „brak zainteresowania cyfryzacją” wewnątrz firmy. W Holandii ten sam wskaźnik wynosi zaledwie 27 proc. To sugeruje, że problem nie jest tylko finansowy - częściowo jest mentalny. Część pracowników i kadry zarządzającej w polskich firmach wciąż nie widzi sensu wdrażania nowych technologii.

Ten kontekst - firmy zmotywowane, ale odstraszane kosztami i brakiem wiedzy, szukające “szybkich zwycięstw”, a nie wielkich transformacji - tłumaczy, dlaczego home.pl proponuje im narzędzia z wbudowaną sztuczną inteligencją.

Logika jest prosta: jeśli barierą jest brak wiedzy i czasu, to narzędzie powinno być tak proste, że ten brak wiedzy przestaje być problemem. Jeśli barierą są koszty, to cena powinna być dostępna dla małej firmy.

Strona internetowa? „Powiedz, co chcesz, i już to masz”

Zacznijmy od fundamentu - strony internetowej. To nadal priorytet numer jeden dla polskich firm.

home.pl oferuje tu dwa podejścia:

Kreator stron WWW to narzędzie, w którym AI nie tylko generuje układ graficzny, ale pisze treści za użytkownika - opisy, teksty marketingowe, nagłówki. Dla właściciela salonu fryzjerskiego czy fotografa-freelancera oznacza to stronę gotową w ciągu jednego popołudnia, bez znajomości HTML, bez zatrudniania agencji.

Hosting WordPress z AI to z kolei rozwiązanie pudełkowe dla tych, którzy chcą czegoś więcej - oparty o najpopularniejszy system zarządzania treścią na świecie (WordPress napędza dziś ponad 40 proc. wszystkich stron internetowych), z wbudowanym agentem AI. Agent nie tylko napisze tekst czy wygeneruje grafikę - na polecenie podmieni je bezpośrednio w konkretnym miejscu na stronie. Domena, SSL i hosting w jednym pakiecie.

To rozwiązanie sprawdzi się też w niespodziewanych sytuacjach (organizujesz jednorazowy event, konferencję, dni otwarte?). Zamiast tworzyć podstronę na głównej witrynie albo - nie daj Boże - drukować ulotki - stawiasz prostą stronę z harmonogramem, mapą dojazdu i formularzem zapisu. Godzina roboty, a efekt jest profesjonalny.

Sellastik - sklep internetowy, który sam opisuje swoje produkty

Dynamika planów sprzedażowych online jest u nas wyraźnie wyższa niż u zachodnich sąsiadów. Problem w tym, że prowadzenie sklepu internetowego tradycyjnymi metodami to praca, której końca nie widać: opisy produktów, aktualizacje stanów, bannery promocyjne, mailowe kampanie.

Sellastik podchodzi do tego inaczej. AI wbudowane w kreator sklepów potrafi na podstawie prostej instrukcji użytkownika stworzyć nowe sekcje strony, napisać opisy produktów czy wygenerować wyskakujący boks zapisu do newslettera. Bez programisty, bez agencji, bez czekania.

Dla właściciela sklepu z ceramiką ręcznie robioną czy butiku z odzieżą vintage, który świetnie zna swój produkt, ale nie ma pojęcia o CSS i konwersji - to zmiana jakościowa. Czas spędzony dotąd na wpisywaniu opisów można przeznaczyć na to, co naprawdę buduje biznes.

Narzędzia dużych korporacji - teraz dostępne dla każdego

Tu trzeba być szczerym: VPS (wirtualny serwer prywatny) to pojęcie, które dla większości właścicieli małych firm brzmi jak coś z innej galaktyki. Jednak home.pl odnotowuje wyraźnie rosnące zainteresowanie serwerami wirtualnymi - i to nie wśród korporacji, ale wśród małych firm. Dlaczego? Bo rośnie popularność narzędzi do automatyzacji opartych na AI, takich jak n8n czy OpenClaw. A żeby je sensownie uruchomić, potrzeba bezpiecznego, izolowanego środowiska - czyli właśnie VPS-a. Ważne zastrzeżenie: to rozwiązanie dla osób z wiedzą techniczną albo z dostępem do kogoś, kto pomoże przy konfiguracji. Ale baza jest dostępna.

Co to oznacza w praktyce? Wyobraźcie sobie, że rano, zanim zasiadzieście do biurka, na skrzynce mailowej czeka już skrócony raport: co robiła wczoraj wieczorem konkurencja, jakie pytania zadawali klienci w social mediach, czy pojawiły się nowe negatywne opinie o firmie. Wyobraźcie sobie, że po zakończonym spotkaniu wideo AI nie tylko sporządza notatki, ale wysyła współpracownikom listę zadań do wykonania - albo samodzielnie dodaje zdarzenia do kalendarza. Wyobraźcie sobie bota, który monitoruje porzucone koszyki i alarmuje, gdy konkretny produkt generuje wyjątkowo dużo rezygnacji z zakupu.

To jest zestaw automatyzacji dostępny dla małej firmy, a nie tylko gigantów e-commerce.

Zapomnij o przeglądaniu setek zajętych nazw

Zanim powstanie strona, sklep czy jakikolwiek projekt online - musi być domena. I tu kryje się problem: dobre nazwy są zajęte, a wpisywanie kolejnych wariantów w wyszukiwarkę i oglądanie komunikatu „zajęta” dziesiątki razy pod rząd to mordęga, która potrafi skutecznie ochłodzić entuzjazm..

Dlatego home.pl wdrożyło inteligentną wyszukiwarkę domen z opcją podpowiedzi i rekomendacji. Narzędzie analizuje profil działalności firmy i samodzielnie proponuje trafne, wolne nazwy. Działa jak osobisty doradca brandingowy: zna zasady dobrego nazewnictwa, wie, co jest chwytliwe, i nie marnuje czasu użytkownika na zajęte adresy.

Sensowna strategia cyfryzacji nie zaczyna się od rewolucji, tylko od kroków, które dają szybki efekt

Firmowy e-mail z własną domeną, strona internetowa, sklep online, social media - lista priorytetów inwestycyjnych polskich firm jest tego dowodem. AI ma sens wtedy, gdy obniża poprzeczkę wejścia: kiedy zamiast tygodnia pracy redaktora wystarczy 20 minut na tworzenie treści, kiedy zamiast zatrudniania programisty można samemu opisać sekcję sklepu i AI ją wygeneruje, kiedy zamiast spędzać pół godziny na szukaniu wolnej domeny wystarczy kilkanaście sekund. Technologia nie zdejmuje z barków przedsiębiorcy wszystkich problemów, ale może zająć się część tych, które wynikają z braku czasu i braku wiedzy.

Karol Kopańko 23.04.2026 11:58

Lokowanie produktu : home.pl

Ładowanie...