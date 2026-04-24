Co z cenami paliwa na majówkę? Już przed tym weekendem maksymalne ceny wzrosły, a podwyżek należy spodziewać się również przed długim weekendem.

Z analiz e-petrol.pl wynika, że do połowy tygodnia benzyna i olej napędowy będą drożeć, a przed majówką kierowcy powinni liczyć się z wyraźnie wyższymi kosztami tankowania niż obecnie – przewidują analitycy serwisu.

W tych niewesołych dla kierowców okolicznościach pojawia się Polregio ze swoją ofertą. Kolejowy przewoźnik ogłosił, że na przełomie kwietnia i maja podróżni będą mogli skorzystać ze specjalnej promocji. Polregio we współpracy z samorządami województw przygotowało kody rabatowe umożliwiające podróżowanie taniej o 25 proc. Obniżka cen dotyczy biletów jednorazowych na połączenia przewoźnika realizowane w 14 województwach.

Tańsze bilety będzie można kupić między 24 kwietnia a 3 maja br. – wyłącznie w aplikacji mobilnej mPOLREGIO lub serwisie bilety.polregio.pl (po zalogowaniu). Aby skorzystać z rabatu, należy użyć kodu promocyjnego, dostępnego na stronie internetowej polregio.pl, w aplikacji mPOLREGIO, newsletterze i w mediach społecznościowych przewoźnika (Facebook i Instagram). Kodu można użyć wielokrotnie – aż do 3 maja br. – wyjaśnia Polregio.

Co ciekawe, promocja dotyczy biletów nie tylko na majówkę, ale aż na miesiąc do przodu. Co za tym idzie, osoby korzystające z kodu rabatowego 27 kwietnia mogą kupić tańszy bilet na podróż, która odbędzie się dopiero 26 maja.

Promocja obejmuje w pełni województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

Promocja może oznaczać, że więcej osób pojęcie pociągami Polregio

Przewoźnik zapowiada, że jest na to gotowy i będzie uruchamiał dodatkowe składy. I tak w dniach 1-3 maja popularne trasy kolejowe na Lubelszczyźnie będą obsługiwane przez dodatkowe pary pociągów (np. na trasie Lublin Główny – Bełżec), a w woj. lubuskim w długi majowy weekend zostaną przywrócone sezonowe połączenia świąteczno-weekendowe nad Bałtyk i do Łagowa. W dniach 1-3 maja pociąg "Karsibór" zabierze podróżnych z Zielonej Góry do Świnoujścia.

Nad morzem na linii Gdynia Główna – Hel między 1 a 3 maja liczba połączeń Polregio wzrośnie aż do 42 dziennie. Na dodatek taka częstotliwość kursów zostanie utrzymana we wszystkie soboty i niedziele do końca maja.

Nad Bałtyk dodatkowymi pociągami pojadą również mieszkańcy Poznania – do Kołobrzegu i Świnoujścia. Do tej drugiej miejscowości częściej szybciej dojadą natomiast podróżni ze Szczecina, bo od 1 do 3 maja oraz w weekendy aż do wakacji kursować będzie para przyspieszonych pociągów "Błękitny" w relacji Szczecin Główny – Świnoujście.

Więcej pociągów wypuści zapewne też PKP Intercity

Przewoźnik jeszcze nie zdradził swoich planów na majówkę, ale w ostatnim czasie PKP Intercity regularnie wydłuża połączenia i dostawia wagony podczas świąt czy długich weekendów.

Szykuje się rekordowe lato dla polskiej kolei? Przewoźnicy regularnie biją swoje frekwencyjne wyniki, ale w najbliższych miesiącach powodów do podróży pociągami może być znacznie więcej niż zwykle. Rosnące ceny paliwa dotyczą zarówno kierowców samochodów, jak i linii lotniczych. Bilety mogą drożeć, więc niewykluczone, że niektórzy będą musieli zrezygnować z dalszych eskapad.

Alternatywą mogą być kolejowe wyprawy po kraju, ale też poza nasze granice. W końcu PKP Intercity szykuje połączenie do Chorwacji. W tamtym roku cieszyło się niemałą popularnością. W tym chętnych zdecydowanie przybędzie właśnie za sprawą droższego paliwa?

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak w rozmowie z "Rynkiem Kolejowym" zwrócił uwagę, że pociągiem za ok. 80 zł można pokonać trasę liczącą 300 km, co przy aktualnych cenach paliw i opłatach za drogi jest "atrakcyjną kwotą". Kolej ma szansę przyciągnąć zrezygnowanych i sfrustrowanych podwyżkami kierowców i lotniczych pasażerów. Zobaczymy, czy i jak z niej skorzysta.

Adam Bednarek 24.04.2026 20:22

