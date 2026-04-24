Drogie paliwo na majówkę. Pokazali alternatywę i tną ceny

Dla coraz większej grupy pociąg może być alternatywą podczas majówkowych wypadów. Polregio zaprasza, obniża ceny i mówi, że miejsca nie zabraknie.

Adam Bednarek
polregio promocja
Co z cenami paliwa na majówkę? Już przed tym weekendem maksymalne ceny wzrosły, a podwyżek należy spodziewać się również przed długim weekendem.

Z analiz e-petrol.pl wynika, że do połowy tygodnia benzyna i olej napędowy będą drożeć, a przed majówką kierowcy powinni liczyć się z wyraźnie wyższymi kosztami tankowania niż obecnie – przewidują analitycy serwisu.

W tych niewesołych dla kierowców okolicznościach pojawia się Polregio ze swoją ofertą. Kolejowy przewoźnik ogłosił, że na przełomie kwietnia i maja podróżni będą mogli skorzystać ze specjalnej promocji. Polregio we współpracy z samorządami województw przygotowało kody rabatowe umożliwiające podróżowanie taniej o 25 proc. Obniżka cen dotyczy biletów jednorazowych na połączenia przewoźnika realizowane w 14 województwach.

Tańsze bilety będzie można kupić między 24 kwietnia a 3 maja br. – wyłącznie w aplikacji mobilnej mPOLREGIO lub serwisie bilety.polregio.pl (po zalogowaniu). Aby skorzystać z rabatu, należy użyć kodu promocyjnego, dostępnego na stronie internetowej polregio.pl, w aplikacji mPOLREGIO, newsletterze i w mediach społecznościowych przewoźnika (Facebook i Instagram). Kodu można użyć wielokrotnie – aż do 3 maja br. – wyjaśnia Polregio.

Co ciekawe, promocja dotyczy biletów nie tylko na majówkę, ale aż na miesiąc do przodu. Co za tym idzie, osoby korzystające z kodu rabatowego 27 kwietnia mogą kupić tańszy bilet na podróż, która odbędzie się dopiero 26 maja. 

Promocja obejmuje w pełni województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

Promocja może oznaczać, że więcej osób pojęcie pociągami Polregio

Przewoźnik zapowiada, że jest na to gotowy i będzie uruchamiał dodatkowe składy. I tak w dniach 1-3 maja popularne trasy kolejowe na Lubelszczyźnie będą obsługiwane przez dodatkowe pary pociągów (np. na trasie Lublin Główny – Bełżec), a w woj. lubuskim w długi majowy weekend zostaną przywrócone sezonowe połączenia świąteczno-weekendowe nad Bałtyk i do Łagowa. W dniach 1-3 maja pociąg "Karsibór" zabierze podróżnych z Zielonej Góry do Świnoujścia.

Nad morzem na linii Gdynia Główna – Hel między 1 a 3 maja liczba połączeń Polregio wzrośnie aż do 42 dziennie. Na dodatek taka częstotliwość kursów zostanie utrzymana we wszystkie soboty i niedziele do końca maja.

Nad Bałtyk dodatkowymi pociągami pojadą również mieszkańcy Poznania – do Kołobrzegu i Świnoujścia. Do tej drugiej miejscowości częściej szybciej dojadą natomiast podróżni ze Szczecina, bo od 1 do 3 maja oraz w weekendy aż do wakacji kursować będzie para przyspieszonych pociągów "Błękitny" w relacji Szczecin Główny – Świnoujście.

Więcej pociągów wypuści zapewne też PKP Intercity

Przewoźnik jeszcze nie zdradził swoich planów na majówkę, ale w ostatnim czasie PKP Intercity regularnie wydłuża połączenia i dostawia wagony podczas świąt czy długich weekendów.

Szykuje się rekordowe lato dla polskiej kolei? Przewoźnicy regularnie biją swoje frekwencyjne wyniki, ale w najbliższych miesiącach powodów do podróży pociągami może być znacznie więcej niż zwykle. Rosnące ceny paliwa dotyczą zarówno kierowców samochodów, jak i linii lotniczych. Bilety mogą drożeć, więc niewykluczone, że niektórzy będą musieli zrezygnować z dalszych eskapad.

Alternatywą mogą być kolejowe wyprawy po kraju, ale też poza nasze granice. W końcu PKP Intercity szykuje połączenie do Chorwacji. W tamtym roku cieszyło się niemałą popularnością. W tym chętnych zdecydowanie przybędzie właśnie za sprawą droższego paliwa?

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak w rozmowie z "Rynkiem Kolejowym" zwrócił uwagę, że pociągiem za ok. 80 zł można pokonać trasę liczącą 300 km, co przy aktualnych cenach paliw i opłatach za drogi jest "atrakcyjną kwotą". Kolej ma szansę przyciągnąć zrezygnowanych i sfrustrowanych podwyżkami kierowców i lotniczych pasażerów. Zobaczymy, czy i jak z niej skorzysta.

Zdjęcie główne: Longfin Media / Shutterstock.com

Adam Bednarek
24.04.2026 20:22
Tagi: Pociągi
Najnowsze
20:09
Zrobili myszkę z ekranem. Możliwości są gigantyczne
Aktualizacja: 2026-04-24T20:09:07+02:00
19:53
Operator daje 20 zł rabatu do Żabki. Tłumaczymy, jak odebrać
Aktualizacja: 2026-04-24T19:53:39+02:00
19:51
Polska kupuje superpociągi. Osiem potęg walczy o miliardy
Aktualizacja: 2026-04-24T19:51:59+02:00
19:49
Intel stracił 4 mld dol. Inwestorzy zachwyceni
Aktualizacja: 2026-04-24T19:49:57+02:00
19:07
Groźna flota naciera. Te potwory zajmują nowe plaże
Aktualizacja: 2026-04-24T19:07:15+02:00
19:05
Polska legenda idzie na wojnę. Niewiadów uzbroi drony
Aktualizacja: 2026-04-24T19:05:50+02:00
18:26
Claude depcze po piętach ChatGPT. Chce zaplanować ci weekend
Aktualizacja: 2026-04-24T18:26:29+02:00
18:26
Koniec bezkarności nad morzem. Ten dron to latająca śmierć
Aktualizacja: 2026-04-24T18:26:00+02:00
17:44
Znaleźliśmy rybie łuski na Marsie. Co u licha
Aktualizacja: 2026-04-24T17:44:21+02:00
17:42
Polska szykuje superżaglowiec. Następca Daru Młodzieży
Aktualizacja: 2026-04-24T17:42:15+02:00
17:21
Xbox zaczyna się od nowa. Jest jasny plan
Aktualizacja: 2026-04-24T17:21:06+02:00
16:51
Postawili składanego iPhone’a obok zwykłego. Jest dziwnie
Aktualizacja: 2026-04-24T16:51:09+02:00
16:38
Twój ulubiony czatbot stał się lepszy. To nie są kosmetyczne różnice
Aktualizacja: 2026-04-24T16:38:33+02:00
16:18
Instagram z nową aplikacją. To się nie może udać
Aktualizacja: 2026-04-24T16:18:33+02:00
16:16
BWP Borsuk szykuje się do masowej produkcji. Polski hit zbrojeniowy rusza w świat
Aktualizacja: 2026-04-24T16:16:22+02:00
16:03
Allegro ułatwia odbieranie paczek. Koniec ze staniem przy automacie
Aktualizacja: 2026-04-24T16:03:51+02:00
16:02
Szukali lodowca, znaleźli błoto. Polska nauka bezsilna
Aktualizacja: 2026-04-24T16:02:14+02:00
16:01
Gwiazda Barcelony nową twarzą realme. Piłkarz promuje smartfony
Aktualizacja: 2026-04-24T16:01:44+02:00
15:13
WhatsApp będzie jak Messenger. Spodoba się wam
Aktualizacja: 2026-04-24T15:13:34+02:00
15:04
Selfie warte miliony. Rozbili myśliwce, bo chcieli mieć fajną fotkę
Aktualizacja: 2026-04-24T15:04:32+02:00
