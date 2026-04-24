Twój ulubiony czatbot stał się lepszy. To nie są kosmetyczne różnice

OpenAI ogłosiło premierę GPT‑5.5 - modelu, który według firmy ma być pierwszym naprawdę praktycznym krokiem w stronę AI zdolnej do wykonywania złożonej pracy na komputerze. Nie chodzi już o „lepsze odpowiedzi”, ale o system, który rozumie cel użytkownika, sam planuje kolejne kroki, korzysta z narzędzi, sprawdza swoją pracę i kontynuuje zadanie, nawet jeśli jest ono wieloetapowe i nieprecyzyjnie opisane. To właśnie ta „agentowość” ma być największą zmianą względem poprzednich generacji.

OpenAI podkreśla, że GPT‑5.5 rozumie intencję szybciej, wymaga mniej podpowiedzi i potrafi działać w warunkach niejasności. W praktyce oznacza to, że można wrzucić mu chaotyczny opis projektu, a model sam rozbije go na etapy, napisze i poprawi kod, przeszuka Internet, przygotuje dokumenty, arkusze, a nawet przełączy się między narzędziami, dopóki zadanie nie zostanie wykonane.

REKLAMA

OpenAI twierdzi, że mimo większej złożoności GPT‑5.5 działa z opóźnieniem porównywalnym do GPT‑5.4, co jest rzadkością - zwykle większe modele oznaczają wolniejsze działanie. Firma chwali się też wyraźnym wzrostem efektywności: GPT‑5.5 ma zużywać mniej tokenów przy zadaniach kodowych, co przekłada się na niższe koszty i szybszą pracę.

W materiałach OpenAI pojawiają się również twarde liczby

W benchmarku Terminal‑Bench 2.0 GPT‑5.5 osiąga 82,7 proc., podczas gdy GPT‑5.4 zatrzymuje się na 75,1 proc. W testach OSWorld‑Verified nowy model zdobywa 78,7 proc., również wyraźnie wyprzedzając poprzednika. W zadaniach matematycznych z zestawu FrontierMath Tier 1-3 wynik rośnie z 47,6 proc. do 51,7 proc., a w najtrudniejszym Tier 4 - z 27,1 proc. do 35,4 proc. To nie są kosmetyczne różnice.

OpenAI mocno akcentuje też kwestię bezpieczeństwa. GPT‑5.5 został przepuszczony przez pełny zestaw testów przygotowawczych, w tym red‑teaming z udziałem ekspertów od cyberbezpieczeństwa i biologii. Firma deklaruje, że to najbardziej zabezpieczony model, jaki dotąd wypuściła - choć oczywiście takie deklaracje słyszeliśmy już przy poprzednich premierach.

Model trafia dziś do użytkowników ChatGPT Plus, Pro, Business i Enterprise, a także do środowiska Codex. Wersja GPT‑5.5 Pro, jeszcze mocniejsza i korzystająca z równoległego przetwarzania podczas „myślenia”, również zaczyna być udostępniana. API ma pojawić się „wkrótce”, bo - jak twierdzi OpenAI - wymaga dodatkowych zabezpieczeń przy wdrażaniu na dużą skalę.

W praktyce GPT‑5.5 ma być szczególnie mocny w obszarach, które faktycznie wymagają długiego kontekstu i wieloetapowego działania

Czyli agentowe kodowanie, praca z komputerem, research, analiza danych, wczesne badania naukowe. To właśnie tam model ma wykazywać największy wzrost kompetencji - i to tam może realnie zmienić sposób pracy programistów czy analityków.

REKLAMA

Czy GPT‑5.5 to rewolucja? To zależy od oczekiwań. Nie jest to „AGI”, nie jest to też magiczny skok jakościowy, który zmienia wszystko z dnia na dzień. Ale jest to bardzo wyraźny krok w stronę AI, która nie tylko odpowiada, ale wykonuje. A to może mieć dużo większe znaczenie niż kolejny wzrost punktów w benchmarkach.

REKLAMA

Maciej Gajewski 24.04.2026 16:38

