Wreszcie! Infrastruktura, by pociągi w Polsce mogły śmigać 250 km/h, gotowa

Na Centralnej Magistrali Kolejowej rozpoczął się montaż ostatniego masztu radiowego dla systemu GSM‑R. Konstrukcja ma olbrzymi wpływ na to, jak będziemy podróżować w niedalekiej przyszłości.

Adam Bednarek
Maszt, jak wyjaśnia PLK, uzupełni cyfrową sieć radiową na kluczowym odcinku łączącym Warszawę z m.in. Katowicami, Krakowem i Wrocławiem. Łącznie na odcinku ok. 224 km linii CMK wybudowano 35 obiektów radiokomunikacyjnych. Stawiana w Seceminie w woj. świętokrzyskim wieża "wieńczy budowę cyfrowej radiołączności".

– Budowa jednolitej sieci GSM‑R to jeden z najważniejszych projektów modernizacyjnych polskiej kolei. Montaż ostatniego obiektu na CMK pokazuje, że konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeństwo i niezawodność prowadzenia pociągów na najważniejszych liniach w Polsce – powiedział Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

PLK wyjaśnia, że zakończenie montażu ostatnich elementów GSM-R w Seceminie przybliża nas do nowoczesnego systemu łączności cyfrowej. Pozwoli on zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność prowadzenia ruchu pociągów. A w praktyce przyczyni się do przyspieszenia składów. Te będą mogły rozpędzić się do naprawdę imponujących prędkości.

System ETCS poziomu 2 – wraz z systemem GSM-R – jest niezbędny, aby możliwa była jazda pociągów z prędkością 250 km/h

Nadzoruje on pracę maszynisty, a gdy dzieje się coś niewłaściwego – np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości – automatycznie wciska hamulec, zatrzymując skład. Do tego jednak jest niezbędne przesyłanie danych między pociągiem a centrum sterowania. I właśnie to zapewnia cyfrowa łączność radiowa GSM-R.

– Dokończenie budowy obiektów radiowych na CMK to kamień milowy w tworzeniu ogólnopolskiej sieci GSM‑R. To także technologia, która pozwoli nam podnieść standardy bezpieczeństwa, a także przygotować infrastrukturę linii nr 4 do wdrożenia systemu ETCS poziomu drugiego, aby w pełni wykorzystać prędkość pociągów Pendolino – powiedział Krzysztof Drozdowski, Członek Zarządu, dyrektor ds. transformacji cyfrowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PLK tłumaczy, że GSM‑R zapewnia stabilną komunikację między maszynistami a dyżurnymi ruchu i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Kiedy pociągi pojadą szybciej?

Deklaracji było wiele. Według jednej z poprzednich obietnic pociągi już w 2025 r. miały osiągnąć prędkość powyżej 200 km/h na CMK.

- Dostosowanie Centralnej Magistrali Kolejowej do prędkości 250 km na godz. jest związane z GSM-R. To jest nasza największa zagwozdka, jeśli chodzi o zakończenie prac w zakresie torowym na CMK – objaśniał Malepszak podczas grudniowej konferencji.

Najnowszy szacowany termin to grudzień 2027 r.

- Trzeba jednak uczciwie zaznaczyć, że ze względu na pionierski charakter przedsięwzięcia ostateczne tempo i przebieg procedur pokaże praktyka – mówił niedawno Marcin Mochocki w rozmowie z "Rynkiem Kolejowym".

Rozpędzenie się pociągów do 250 km/h będzie oznaczać, że podróż pomiędzy Warszawą a Krakowem zajmie mniej niż 2 godziny. Szacowany czas jazdy to ok. 1 godz. 52 min.

Adam Bednarek
17.04.2026 12:10
