Zapomnij o ChatGPT. Giganci hazardu budują własne modele AI

Jeszcze trzy lata temu integracja ChatGPT z obsługą klienta wystarczyła, żeby wyróżnić się na tle konkurencji. Dziś to za mało. W branży iGamingowej - obejmującej zakłady sportowe, kasyna online i gry karciane - coraz głośniej mówi się o koncepcji suwerennych, niezależnych AI: własnych, zamkniętych modeli.

Dlaczego branża hazardowa buduje własne modele AI?

Logika jest prosta. Publiczne modele językowe, takie jak GPT czy Gemini, są trenowane na ogromnych zbiorach informacji z internetu - ale te dane nie zawierają niczego o konkretnym graczu zarejestrowanym u polskiego bukmachera. Model nie wie, że:

Użytkownik X obstawia Ekstraklasę w każdy piątek wieczór.

Reaguje na cashback lepiej niż na freebety (np. nagrody za aktywność).

Jego apetyt na ryzyko wyraźnie rośnie po meczu reprezentacji.

Żaden publiczny LLM nie udzieli tej odpowiedzi, bo po prostu jej nie zna. Inaczej w koncepcji niezależnej AI, gdzie model trenowany jest wyłącznie na danych operatora (o zachowaniach graczy, historii zakładów, wzorów sesji) niedostępnych dla żadnego zewnętrznego dostawcy.

Algorytmy kontra fraud

Jednym z najważniejszych zastosowań zamkniętych modeli AI w branży hazardowej jest walka z fałszywym ruchem afiliacyjnym:

Cookie stuffing - wstrzykiwanie ciasteczka do przeglądarki użytkownika bez jego wiedzy. Operator płaci wówczas prowizję partnerowi, który nie przyczynił się do pozyskania gracza.

wstrzykiwanie ciasteczka do przeglądarki użytkownika bez jego wiedzy. Operator płaci wówczas prowizję partnerowi, który nie przyczynił się do pozyskania gracza. Boty - symulują kliknięcia i depozyty, uruchamiając wypłaty dla fikcyjnych kont.

Te mechanizmy nie są nowe, ale ich skala dramatycznie wzrosła wraz z rozwojem narzędzi automatyzacji. Według danych opublikowanych przez TrafficGuard, obecnie nawet 20 proc. ruchu może być generowane przez boty, a nie rzeczywistych użytkowników, co prowadzi do bezpośrednich strat budżetu marketingowego.

Klasyczne systemy oparte na regułach (np. "zablokuj użytkownika, jeśli po raz trzeci rejestruje się z jednego IP") są dziś banalnie łatwe do obejścia. Dopiero model AI trenowany na wzorcach behawioralnych prawdziwych ludzi potrafi wychwycić subtelne anomalie: zbyt regularne sesje, brak naturalnej eksploracji interfejsu czy synchronizację akcji charakterystyczną dla automatów.

Niebezpieczeństwo jest duże, co pokazują branżowe raporty:

+64 proc. - średni roczny wzrost prób oszustw w sektorze hazardu online w latach 2022 - 2024 (Sumsub);

- średni roczny wzrost prób oszustw w sektorze hazardu online w latach 2022 - 2024 (Sumsub); Wielokrotny wzrost (245 proc. rok do roku) liczby ataków z użyciem deepfake'ów wygenerowanych przez AI w celu obejścia weryfikacji tożsamości gracza (Sumsub);

1,2 mld dol. – szacowane straty kasyn mobilnych i bukmacherów z powodu fraudów tylko na przełomie 2022/2023 roku (Statista).

– szacowane straty kasyn mobilnych i bukmacherów z powodu fraudów tylko na przełomie 2022/2023 roku (Statista). 34 proc. do nawet 53 proc. - odsetek płatnego ruchu (kliknięć w reklamy) u operatorów hazardowych, który jest generowany przez złośliwe boty, wypalający budżety marketingowe (Imperva);

- odsetek płatnego ruchu (kliknięć w reklamy) u operatorów hazardowych, który jest generowany przez złośliwe boty, wypalający budżety marketingowe (Imperva); 10,7 proc. - odsetek wszystkich prób założenia nowego konta na platformach iGamingowych, które sklasyfikowano jako próby oszustwa (TransUnion).

W branży operatorów hazardu online trwa właśnie technologiczny wyścig zbrojeń. Skokowy, wzrost wykorzystania deepfake'ów udowadnia, że oszuści już dawno zautomatyzowali swoje ataki za pomocą sztucznej inteligencji, by bezbłędnie omijać weryfikację tożsamości. W połączeniu z faktem, że złośliwe boty potrafią pożerać ponad połowę ruchu z płatnych kampanii, a co dziesiąta rejestracja okazuje się próbą wyłudzenia, firmy tracą nie tylko bezpieczeństwo, ale i gigantyczne pieniądze.

Gdzie zaczyna się przewaga konkurencyjna

ChatGPT może przeanalizować formę Barcelony, bo dane o formie katalońskiej drużyny są dostępne publicznie. Nie zauważy jednak, że konkretny użytkownik historycznie stawia na handicapy azjatyckie przy kursie powyżej 1,85, a nie na wynik meczu. A to właśnie sugeruje, że mamy do czynienia z zaawansowanym graczem.

Skoro operatorzy używają sztucznej inteligencji do analizy zachowań klientów, serwisy analityczne tworzą własne rozwiązania, które oddają analityczną inicjatywę w ręce typera. Ilustracją tego trendu jest generator kuponów serwisu Legalnibukmacherzy.pl, który stanowi skuteczną odpowiedź na algorytmy stosowane przez największych bukmacherów

W przeciwieństwie do standardowych chatbotów, narzędzie to nie generuje treści na podstawie tekstów z internetu, lecz wykonuje głęboką analitykę matematyczną. Łączy historyczne kursy bukmacherskie z danymi o skuteczności drużyn w ponad 100 rynkach. To próba oddania w ręce gracza tej samej przewagi informacyjnej, którą dysponują wielkie korporacje.

- Ten projekt nie zaczął się od briefu z hasłem „innowacja” - podkreśla Piotr Thomas, Head of Web Development portalu Legalnibukmacherzy.pl. - Zrodził się z prostej obserwacji: gracze nie zastanawiają się już “gdzie” obstawiać, lecz “co” konkretnie wybrać. Właśnie dlatego zadaliśmy sobie kluczowe pytanie: skoro i tak archiwizujemy kursy oraz dysponujemy kompletnymi danymi historycznymi, dlaczego nie połączyć tego w spójne narzędzie wspierające podejmowanie decyzji? To jeden z kilku produktów dostępnych w naszym serwisie. Nie projektowaliśmy go jako magicznego sposobu na ogranie bukmachera czy łatwe pieniądze. Cel był bardziej przyziemny: chcieliśmy w jednym miejscu zestawić skuteczność drużyn na konkretnych rynkach i umożliwić stworzenie kuponu idealnie dopasowanego do preferencji użytkownika. Tak powstał generator kuponów zespołu portalu Legalnibukmacherzy.pl

Zamiast szukać odpowiedzi w ChatGPT, niemającym dostępu do bieżących baz kursowych, użytkownicy otrzymują system systematyzujący chaos danych. Generator kuponów bukmacherskich serwisu Legalnibukmacherzy.pl to kompleksowe narzędzie, które w przejrzysty sposób agreguje dane ułatwiające wybór zakładu. Przede wszystkim dostarcza ono jednak gotowe rozwiązania oparte na twardych statystykach. Gracz może samodzielnie zdefiniować rozgrywki, kurs całkowity oraz liczbę zdarzeń.

- Generator kuponów Legalnibukmacherzy.pl to kompleksowe narzędzie, które przejrzyście gromadzi dane ułatwiające wybór zakładu, ale przede wszystkim dostarcza gotowe rozwiązania oparte na twardych statystykach - podsumowuje ekspert bukmacherski, Wojciech Gancarz. Gracz może samodzielnie zdefiniować rozgrywki, kurs całkowity oraz liczbę zdarzeń. Wszystko to znajdziemy w jednym miejscu, bez konieczności czasochłonnego korzystania z pomocy ChatGPT.

Prawdziwa przewaga w branży igaming wynika z wykorzystania unikalnych danych wewnętrznych, a nie generycznych rozwiązań typu ChatGPT. Podczas gdy giganci budują systemy profilowania i bezpieczeństwa, serwis legalnibukmacherzy.pl oferuje autorski generator kuponów, zapewniający typerom dostęp do zaawansowanej analityki opartej na historii rynków.

Co dalej?

Operatorzy testują już systemy, które dostosowują wyświetlane rynki, bonusy i powiadomienia push do indywidualnego profilu gracza - nie do segmentu demograficznego, lecz do konkretnej osoby. Właśnie dlatego kluczowe jest podążania za trendami w świecie AI. Suwerenne modele językowe dają też niezależność i możliwość łatwiejszego dostosowania się do regulacji hazardowych. Nie zastąpią jednak systemu, który "widzi" unikalne wzorce zachowań i chroni ekosystem przed oszustwami. Firmy iGamingowe, które to rozumieją, przestają być klientami OpenAI, a stają się właścicielami własnej, cyfrowej infrastruktury.

Legalnibukmacherzy.pl to polski serwis internetowy, który od 10 lat dostarcza graczom rzetelnych informacji o legalnych bukmacherach działających w Polsce. Na stronie dostępne są opinie, porady oraz recenzje związane z zakładami bukmacherskimi oraz rozbudowana Strefa Typera.

Karol Kopańko 15.04.2026 12:14

