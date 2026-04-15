Zapomnij o ChatGPT. Giganci hazardu budują własne modele AI

Lokowanie produktu: legalnibukmacherzy.pl

Możliwości ChatGPT kończą się tam, gdzie zaczyna się prywatność użytkownika. Publiczne modele nie wiedzą, kiedy dany gracz zwykle obstawia ani co go motywuje. Właśnie dlatego giganci branży iGamingowej rezygnują z generycznych modeli LLM na rzecz autorskich systemów, tworzonych w oparciu o unikalne, wewnętrzne bazy danych, których nikt poza nimi nie posiada.

Karol Kopańko
Jeszcze trzy lata temu integracja ChatGPT z obsługą klienta wystarczyła, żeby wyróżnić się na tle konkurencji. Dziś to za mało. W branży iGamingowej - obejmującej zakłady sportowe, kasyna online i gry karciane - coraz głośniej mówi się o koncepcji suwerennych, niezależnych AI: własnych, zamkniętych modeli.

Dlaczego branża hazardowa buduje własne modele AI?

Logika jest prosta. Publiczne modele językowe, takie jak GPT czy Gemini, są trenowane na ogromnych zbiorach informacji z internetu - ale te dane nie zawierają niczego o konkretnym graczu zarejestrowanym u polskiego bukmachera. Model nie wie, że:

  • Użytkownik X obstawia Ekstraklasę w każdy piątek wieczór.
  • Reaguje na cashback lepiej niż na freebety (np. nagrody za aktywność).
  • Jego apetyt na ryzyko wyraźnie rośnie po meczu reprezentacji.

Żaden publiczny LLM nie udzieli tej odpowiedzi, bo po prostu jej nie zna. Inaczej w koncepcji niezależnej AI, gdzie model trenowany jest wyłącznie na danych operatora (o zachowaniach graczy, historii zakładów, wzorów sesji) niedostępnych dla żadnego zewnętrznego dostawcy.

Algorytmy kontra fraud

Jednym z najważniejszych zastosowań zamkniętych modeli AI w branży hazardowej jest walka z fałszywym ruchem afiliacyjnym:

  • Cookie stuffing - wstrzykiwanie ciasteczka do przeglądarki użytkownika bez jego wiedzy. Operator płaci wówczas prowizję partnerowi, który nie przyczynił się do pozyskania gracza.
  • Boty - symulują kliknięcia i depozyty, uruchamiając wypłaty dla fikcyjnych  kont.

Te mechanizmy nie są nowe, ale ich skala dramatycznie wzrosła wraz z rozwojem narzędzi automatyzacji. Według danych opublikowanych przez TrafficGuard, obecnie nawet 20 proc. ruchu może być generowane przez boty, a nie rzeczywistych użytkowników, co prowadzi do bezpośrednich strat budżetu marketingowego. 

Klasyczne systemy oparte na regułach (np. "zablokuj użytkownika, jeśli po raz trzeci rejestruje się z jednego IP") są dziś banalnie łatwe do obejścia. Dopiero model AI trenowany na wzorcach behawioralnych prawdziwych ludzi potrafi wychwycić subtelne anomalie: zbyt regularne sesje, brak naturalnej eksploracji interfejsu czy synchronizację akcji charakterystyczną dla automatów.

Niebezpieczeństwo jest duże, co pokazują branżowe raporty:

  • +64 proc. - średni roczny wzrost prób oszustw w sektorze hazardu online w latach 2022 - 2024 (Sumsub);
  • Wielokrotny wzrost (245 proc. rok do roku) liczby ataków z użyciem deepfake'ów wygenerowanych przez AI w celu obejścia weryfikacji tożsamości gracza (Sumsub);
  • 1,2 mld dol. – szacowane straty kasyn mobilnych i bukmacherów z powodu fraudów tylko na przełomie 2022/2023 roku (Statista).
  • 34 proc. do nawet 53 proc. - odsetek płatnego ruchu (kliknięć w reklamy) u operatorów hazardowych, który jest generowany przez złośliwe boty, wypalający budżety marketingowe (Imperva);
  • 10,7 proc. - odsetek wszystkich prób założenia nowego konta na platformach iGamingowych, które sklasyfikowano jako próby oszustwa (TransUnion).

W branży operatorów hazardu online trwa właśnie technologiczny wyścig zbrojeń. Skokowy, wzrost wykorzystania deepfake'ów udowadnia, że oszuści już dawno zautomatyzowali swoje ataki za pomocą sztucznej inteligencji, by bezbłędnie omijać weryfikację tożsamości. W połączeniu z faktem, że złośliwe boty potrafią pożerać ponad połowę ruchu z płatnych kampanii, a co dziesiąta rejestracja okazuje się próbą wyłudzenia, firmy tracą nie tylko bezpieczeństwo, ale i gigantyczne pieniądze.

Gdzie zaczyna się przewaga konkurencyjna

ChatGPT może przeanalizować formę Barcelony, bo dane o formie katalońskiej drużyny są dostępne publicznie. Nie zauważy jednak, że konkretny użytkownik historycznie stawia na handicapy azjatyckie przy kursie powyżej 1,85, a nie na wynik meczu. A to właśnie sugeruje, że mamy do czynienia z zaawansowanym graczem.

Skoro operatorzy używają sztucznej inteligencji do analizy zachowań klientów, serwisy analityczne tworzą własne rozwiązania, które oddają analityczną inicjatywę w ręce typera. Ilustracją tego trendu jest generator kuponów serwisu Legalnibukmacherzy.pl, który stanowi skuteczną odpowiedź na algorytmy stosowane przez największych bukmacherów

W przeciwieństwie do standardowych chatbotów, narzędzie to nie generuje treści na podstawie tekstów z internetu, lecz wykonuje głęboką analitykę matematyczną. Łączy historyczne kursy bukmacherskie z danymi o skuteczności drużyn w ponad 100 rynkach. To próba oddania w ręce gracza tej samej przewagi informacyjnej, którą dysponują wielkie korporacje.

- Ten projekt nie zaczął się od briefu z hasłem „innowacja” - podkreśla Piotr Thomas, Head of Web Development portalu Legalnibukmacherzy.pl. - Zrodził się z prostej obserwacji: gracze nie zastanawiają się już “gdzie” obstawiać, lecz “co” konkretnie wybrać. Właśnie dlatego zadaliśmy sobie kluczowe pytanie: skoro i tak archiwizujemy kursy oraz dysponujemy kompletnymi danymi historycznymi, dlaczego nie połączyć tego w spójne narzędzie wspierające podejmowanie decyzji? To jeden z kilku produktów dostępnych w naszym serwisie. Nie projektowaliśmy go jako magicznego sposobu na ogranie bukmachera czy łatwe pieniądze. Cel był bardziej przyziemny: chcieliśmy w jednym miejscu zestawić skuteczność drużyn na konkretnych rynkach i umożliwić stworzenie kuponu idealnie dopasowanego do preferencji użytkownika. Tak powstał generator kuponów zespołu portalu Legalnibukmacherzy.pl

Zamiast szukać odpowiedzi w ChatGPT, niemającym dostępu do bieżących baz kursowych, użytkownicy otrzymują system systematyzujący chaos danych. Generator kuponów bukmacherskich serwisu Legalnibukmacherzy.pl to kompleksowe narzędzie, które w przejrzysty sposób agreguje dane ułatwiające wybór zakładu. Przede wszystkim dostarcza ono jednak gotowe rozwiązania oparte na twardych statystykach. Gracz może samodzielnie zdefiniować rozgrywki, kurs całkowity oraz liczbę zdarzeń.

- Generator kuponów Legalnibukmacherzy.pl to kompleksowe narzędzie, które przejrzyście gromadzi dane ułatwiające wybór zakładu, ale przede wszystkim dostarcza gotowe rozwiązania oparte na twardych statystykach - podsumowuje ekspert bukmacherski, Wojciech Gancarz. Gracz może samodzielnie zdefiniować rozgrywki, kurs całkowity oraz liczbę zdarzeń. Wszystko to znajdziemy w jednym miejscu, bez konieczności czasochłonnego korzystania z pomocy ChatGPT.

Prawdziwa przewaga w branży igaming wynika z wykorzystania unikalnych danych wewnętrznych, a nie generycznych rozwiązań typu ChatGPT. Podczas gdy giganci budują systemy profilowania i bezpieczeństwa, serwis legalnibukmacherzy.pl oferuje autorski generator kuponów, zapewniający typerom dostęp do zaawansowanej analityki opartej na historii rynków.

Co dalej?

Operatorzy testują już systemy, które dostosowują wyświetlane rynki, bonusy i powiadomienia push do indywidualnego profilu gracza - nie do segmentu demograficznego, lecz do konkretnej osoby. Właśnie dlatego kluczowe jest podążania za trendami w świecie AI. Suwerenne modele językowe dają też niezależność i możliwość łatwiejszego dostosowania się do regulacji hazardowych. Nie zastąpią jednak systemu, który "widzi" unikalne wzorce zachowań i chroni ekosystem przed oszustwami. Firmy iGamingowe, które to rozumieją, przestają być klientami OpenAI, a stają się właścicielami własnej, cyfrowej infrastruktury.

Legalnibukmacherzy.pl to polski serwis internetowy, który od 10 lat dostarcza graczom rzetelnych informacji o legalnych bukmacherach działających w Polsce. Na stronie dostępne są opinie, porady oraz recenzje związane z zakładami bukmacherskimi oraz rozbudowana Strefa Typera.

Źródła:

  • Click Fraud Statistics 2026, https://www.trafficguard.ai/click-fraud-statistics
  • TransUnion 2024 State of Omnichannel Fraud Report, https://www.transunion.ca/content/dam/transunion/ca/business/collateral/report/2024_omnichannelfraud_report.pdf
  • Five Ways the Gaming & Gambling Industry is Targeted by Bad Bots, https://www.imperva.com/blog/five-ways-the-gaming-gambling-industry-is-targeted-by-bad-bots/
  • Estimated financial value of mobile app fraud worldwide from January 2022 to February 2023, by category, https://www.statista.com/statistics/1380417/app-fraud-value-by-category/
  • Sumsub Data Shows Surge in Deepfakes in the Middle East and in Countries With 2024 Elections, https://www.prnewswire.com/ae/news-releases/sumsub-data-shows-surge-in-deepfakes-in-the-middle-east-and-in-countries-with-2024-elections-302158940.html
Karol Kopańko
15.04.2026 12:14
