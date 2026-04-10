Zrobili dzwonek na ludzi w słuchawkach. Nie ma przed nim ucieczki

Piesi w słuchawkach to zmora dzisiejszego ruchu. Sam zakładam je cały czas, ale z racji tego, że poruszam się kilkoma różnymi środkami transportu, to znam przepisy i potrafię rozróżnić drogę dla rowerów od reszty chodnika. Niestety nie wszyscy to potrafią, więc Skoda postanowiła pokazać rozwiązanie problemów cywilizacyjnych. Niektórzy będą zawiedzeni, że to nie jest rakieta rower-pieszy.

Paweł Grabowski
Zrobili dzwonek na ludzi w słuchawkach. Nie ma przed nim ucieczki
Każdy lubi się odciąć od hałasów dobiegających z otoczenia i niepotrzebnych szumów. Najlepiej sprawdzają się do tego słuchawki ANC, które pozwalają się zanurzyć w świat muzyki, podcastów itd. Jest jednak z nimi pewien problem. Potrafią tak wytłumić dźwięki otoczenia, że ich użytkownik staje się odcięty na bodźce dobiegające z zewnątrz. Nie usłyszy mowy, krzyku, ani szybko przejeżdżającego roweru. I tu cała na biało wchodzi Skoda ze swoim nowym dzwonkiem, który drwi sobie z ANC. Każdego ANC.

Dzwonek działający przez słuchawki. Piesi uciekają w popłochu

Nazywa się Duobell i nie jest zwykłym dzwonkiem. Został opracowany przez Skodę i naukowców z Uniwersytetu w Salford. Dźwięk tego dzwonka potrafi przeniknąć przez algorytmy ANC. Badacze i inżynierowie Skody analizowali w jaki sposób ANC tłumi hałasy dobiegające z tradycyjnych dzwonki. Udało się im to odkryć tzw. lukę bezpieczeństwa, czyli wąski zakres częstotliwości, która przenika przez filtry ANC. Jak wąski? Zakres ten mieści się pomiędzy 750 a 780 Hz. W tej częstotliwości działa dzwonek DuoBell.

Urządzenie wyposażono w drugi rezonator, dostrojony do wyższych częstotliwości oraz mechanizm uderzeniowy, który generuje szybkie i nieregularne impulsy. Powstające fale dźwiękowe są na tyle dynamiczne, że algorytmy ANC nie są w stanie ich wygłuszyć.

Zgodnie z testami piesi zyskują dzięki temu aż 22 metry dodatkowego dystansu na reakcję. Testy przeprowadzono w Londynie we współpracy z kurierami, którzy dowozili jedzenie i paczki. Spodobało im się to, więc Skoda ogłasza sukces tego rozwiązania. Nie wiemy tylko, kiedy zostanie wprowadzone do regularnej sprzedaży, ale podoba mi się inna rzecz.

Analogowo rozwiązano cyfrowy problem

To się nazywa rozwiązywanie problemów, które miały rozwiązać inny problem. Słuchawki ANC skutecznie ograniczyły hałas, który dociera do naszych uszu. To zbawienny wpływ, bo mało rzeczy działa tak źle na psychikę człowieka jak kakofonia dźwięków. Jednak jednocześnie stworzyły nowy problem - ludzi zombie, którzy wchodzą pod koła rowerów i nie ogarniają co się dzieje wokół nich. Takie dzwonki mogą komuś uratować zdrowie.

Paweł Grabowski
10.04.2026 06:31
Najnowsze
6:21
Koniec prawdziwej nocy. Dane z satelitów dosłownie przerażają
Aktualizacja: 2026-04-10T06:21:00+02:00
6:11
Myśliwce dostaną nową zabawkę. Prawdziwy bat na drony
Aktualizacja: 2026-04-10T06:11:00+02:00
21:48
Ograłem Forza Horizon 6 i mam problem. Zamiast Tokio Drift jest wesoła wycieczka
Aktualizacja: 2026-04-09T21:48:27+02:00
21:22
Był Copilot, nie ma Copilota. Nie poznasz swojego laptopa
Aktualizacja: 2026-04-09T21:22:06+02:00
20:23
Windows 11 chciał naprawić wyszukiwanie. Zepsuł je do reszty
Aktualizacja: 2026-04-09T20:23:56+02:00
19:31
Microsoft zaliczył wstydliwą wpadkę. Teraz rozdaje prezenty poszkodowanym
Aktualizacja: 2026-04-09T19:31:36+02:00
19:07
Spotify naprawia aplikację. Wreszcie ma się nic nie ruszać
Aktualizacja: 2026-04-09T19:07:30+02:00
18:35
Wielka legenda Xboxa powraca. Wygadali datę premiery nowego Halo
Aktualizacja: 2026-04-09T18:35:09+02:00
18:13
Nvidia wypchnie Intela z twojego laptopa. Tak, zrobi własny procesor
Aktualizacja: 2026-04-09T18:13:19+02:00
18:07
Alior Bank z gigantyczną awarią. Aplikacja padła, klienci odcięci od kont
Aktualizacja: 2026-04-09T18:07:28+02:00
17:18
Wolę Xiaomi 18 Pro Max od iPhone 18 Pro Max. Powód jest prosty
Aktualizacja: 2026-04-09T17:18:44+02:00
16:48
W lesie nie ma koszy na śmieci i to nie przypadek. Pokazali, czym to się kończy
Aktualizacja: 2026-04-09T16:48:12+02:00
16:07
Samsung chce, żebyś zatopił swój telefon. Jest ku temu zaskakujący powód
Aktualizacja: 2026-04-09T16:07:01+02:00
15:36
Play ulepszył sieć tam, gdzie zawsze był problem. 5G dotarło do kolejnych miejsc
Aktualizacja: 2026-04-09T15:36:07+02:00
14:44
PKP Intercity odpowiada na oskarżenia Czechów. "Szanujmy fakty"
Aktualizacja: 2026-04-09T14:44:46+02:00
13:47
Obejrzysz filmy szybciej bez naciskania. Nowa funkcja
Aktualizacja: 2026-04-09T13:47:57+02:00
12:49
Samsung pokaże potwora, który zniszczy iPhone’a. Znamy datę
Aktualizacja: 2026-04-09T12:49:51+02:00
12:26
Jeden wyskok w samolocie i masz wyrok. Ryanair pokazał, jak się kończy rumakowanie
Aktualizacja: 2026-04-09T12:26:43+02:00
11:42
Klikasz i pomagasz. Nowa funkcja na Allegro
Aktualizacja: 2026-04-09T11:42:30+02:00
10:36
RegioJet strzelił focha i wychodzi z Polski. Powodzenia, nie będziemy tęsknić
Aktualizacja: 2026-04-09T10:36:47+02:00
