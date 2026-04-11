REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Polacy założyli bocianom plecaki. Efekt jest niesamowity i smutny

"Perspektywa została odwrócona" – mówią rodzimi badacze, bo tym razem patrzymy na bociani świat nie z dołu, a z ptasiej perspektywy. Dowiedziono w ten sposób, że życie bocianów staje się coraz trudniejsze.

Adam Bednarek
bociany
REKLAMA

- To jedno z najbardziej zaawansowanych badań migracji ptaków w Europie – przyznaje prof. Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Polscy naukowcy wyposażyli bociany w specjalne plecaki. Nie chodziło o zapakowanie przekąsek na drogę - były to miniaturowe kamery rejestrujące obraz i dźwięk z perspektywy ptaka.

REKLAMA

fot. Eliza Bartolik

W ten sposób powstały "unikalne materiały pokazujące migrację z zupełnie nowego punktu widzenia, od Rumunii i Turcji, przez Izrael, aż po Sudan i Tanzanię". Jak przyznają badacze, pozyskano spektakularne ujęcia, ale przede wszystkim mamy do czynienia z "przełomem naukowym".

- Przechodzimy od śledzenia punktów na mapie do realnego obrazu środowiska, w którym funkcjonują ptaki. To jakościowa zmiana w badaniach migracji – nie ma wątpliwości prof. Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Urządzenie rejestrujące obraz jest niewielkie, ma możliwość pochylenia obiektywu o 20° i wytrzymały akumulator o pojemności 550 mAh, zasilany wydajnym panelem solarnym

Badacze wyjaśniają, że geotagowane zdjęcia i nagrania wideo pozwalają identyfikować konkretne zagrożenia: od kolizji z infrastrukturą energetyczną po zmiany w użytkowaniu terenu. Materiały pokazują również rosnącą skalę korzystania przez bociany z wysypisk odpadów jako źródła pokarmu, "co oznacza istotną zmianę ich strategii żerowania".

Naukowcy zwracają uwagę na rosnące temperatury i zmieniające się warunki środowiskowe, które obniżają przeżywalność ptaków. Badania zespołu kierowanego przez prof. Piotra Tryjanowskiego potwierdzają, że "bocian biały jest gatunkiem wskaźnikowym, jego zachowanie odzwierciedla kondycję środowiska na ogromnym obszarze Europy i Afryki".

A to oznacza, że jeżeli chcemy chronić bociany, trzeba działać nie tylko w jednym miejscu

- Skuteczna ochrona bociana białego musi obejmować całą trasę jego wędrówki: od Europy, przez przystanki migracyjne, aż po zimowiska w Afryce. Zgromadzone dane jednoznacznie wskazują, że działania podejmowane lokalnie, choć ważne, nie przynoszą oczekiwanych efektów bez równoległej ochrony całego szlaku migracyjnego. Bocian biały staje się tym samym symbolem wyzwań, przed jakimi stoi współczesna ochrona przyrody, wymagająca współpracy międzynarodowej, łączenia danych naukowych z nowoczesnymi technologiami oraz zaangażowania różnych sektorów gospodarki – przekonuje prof. Tryjanowski.

REKLAMA

I rzeczywiście dzięki technologii możemy zobaczyć coraz więcej, a dzięki temu poznać lepiej ptasi świat.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
11.04.2026 07:00
Tagi: Polscy naukowcyptaki
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA