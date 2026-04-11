Polacy założyli bocianom plecaki. Efekt jest niesamowity i smutny

- To jedno z najbardziej zaawansowanych badań migracji ptaków w Europie – przyznaje prof. Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Polscy naukowcy wyposażyli bociany w specjalne plecaki. Nie chodziło o zapakowanie przekąsek na drogę - były to miniaturowe kamery rejestrujące obraz i dźwięk z perspektywy ptaka.

fot. Eliza Bartolik

W ten sposób powstały "unikalne materiały pokazujące migrację z zupełnie nowego punktu widzenia, od Rumunii i Turcji, przez Izrael, aż po Sudan i Tanzanię". Jak przyznają badacze, pozyskano spektakularne ujęcia, ale przede wszystkim mamy do czynienia z "przełomem naukowym".

- Przechodzimy od śledzenia punktów na mapie do realnego obrazu środowiska, w którym funkcjonują ptaki. To jakościowa zmiana w badaniach migracji – nie ma wątpliwości prof. Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Urządzenie rejestrujące obraz jest niewielkie, ma możliwość pochylenia obiektywu o 20° i wytrzymały akumulator o pojemności 550 mAh, zasilany wydajnym panelem solarnym

Badacze wyjaśniają, że geotagowane zdjęcia i nagrania wideo pozwalają identyfikować konkretne zagrożenia: od kolizji z infrastrukturą energetyczną po zmiany w użytkowaniu terenu. Materiały pokazują również rosnącą skalę korzystania przez bociany z wysypisk odpadów jako źródła pokarmu, "co oznacza istotną zmianę ich strategii żerowania".

Naukowcy zwracają uwagę na rosnące temperatury i zmieniające się warunki środowiskowe, które obniżają przeżywalność ptaków. Badania zespołu kierowanego przez prof. Piotra Tryjanowskiego potwierdzają, że "bocian biały jest gatunkiem wskaźnikowym, jego zachowanie odzwierciedla kondycję środowiska na ogromnym obszarze Europy i Afryki".

A to oznacza, że jeżeli chcemy chronić bociany, trzeba działać nie tylko w jednym miejscu

- Skuteczna ochrona bociana białego musi obejmować całą trasę jego wędrówki: od Europy, przez przystanki migracyjne, aż po zimowiska w Afryce. Zgromadzone dane jednoznacznie wskazują, że działania podejmowane lokalnie, choć ważne, nie przynoszą oczekiwanych efektów bez równoległej ochrony całego szlaku migracyjnego. Bocian biały staje się tym samym symbolem wyzwań, przed jakimi stoi współczesna ochrona przyrody, wymagająca współpracy międzynarodowej, łączenia danych naukowych z nowoczesnymi technologiami oraz zaangażowania różnych sektorów gospodarki – przekonuje prof. Tryjanowski.

Adam Bednarek 11.04.2026 07:00

