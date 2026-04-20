Intel ma sposób na tani RAM. Ale szykuj się na bolesny kompromis

Asrock we współpracy z Intelem i TeamGroup właśnie zapropnował nowy format modułów, który może ściąć koszty produkcji pamięci DDR5. Jest tylko jeden haczyk: na razie wygląda na to, że skorzystają z niego wyłącznie posiadacze platform Intela, a właściciele Ryzenów nie będą mogli z tej innowacji skorzystać.

O co w ogóle chodzi? HUDIMM, czyli „połówkowy” DDR5

Standardowy moduł DDR5 UDIMM ma wewnątrz dwa niezależne podkanały: 2×32 bity, razem 64 bity szerokości. To jeden z powodów, dla których nawet pojedyncza kość DDR5 jest „technicznie” dwukanałowa - i dlaczego na laminacie ląduje sporo kości DRAM. To dobrze dla wydajności, gorzej dla kosztów produkcji.

Asrock proponuje coś, co nazywa HUDIMM - Half‑Unbuffered DIMM. W praktyce oznacza to moduł z jednym podkanałem 1×32 bity zamiast dwóch. Mniej linii, prostsza topologia, mniej układów scalonych. Współtworzący ten format TeamGroup, twierdzi, że liczba kości DRAM na jednym module może spaść o połowę, więc i koszt wytworzenia powinien spaść zauważalnie.

Przy czym to nie jest żaden egzotyczny, serwerowy wynalazek - fizycznie to dalej zwykły moduł DDR5 do desktopa, tylko o uproszczonej architekturze wewnętrznej. Asrock dorzuca do tego jeszcze HSODIMM (Half‑Unbuffered SODIMM) dla małych komputerów pokroju DeskMini, więc koncept od razu obejmuje też segment mini‑PC.

W teorii mechanizm jest prosty: mniej kości DRAM na laminacie = niższy koszt BOM = tańszy moduł na półce. Przy DDR5, gdzie i tak trzeba dołożyć kontroler zasilania (PMIC) i bardziej rozbudowaną sekcję sygnałową niż w DDR4, każdy zaoszczędzony układ ma znaczenie - szczególnie w najniższych pojemnościach, które kupują integratorzy i budżetowi składacze.

Asrock wprost mówi, że klasyczne DDR5 z układem 2×32 bity lepiej sprawdza się przy pojedynczych, wysokopojemnościowych modułach (24, 32 GB i wyżej), natomiast HUDIMM celuje w tańsze konfiguracje i segment entry‑level. Innymi słowy: zamiast wciskać do biurowego PC‑ta 24‑gigabajtową kość z pełnym „dual sub‑channel” można włożyć tańszy 8‑ czy 16‑gigabajtowy moduł 1×32 bity i dalej mieć sensowną przepustowość.

Dla producentów gotowych zestawów to złoto: przy tysiącach sztuk różnica kilku dolarów na module nagle zaczyna być bardzo widoczna w arkuszu Excela. Dla zwykłego entuzjasty może to oznaczać po prostu to, że „najtańszy DDR5 8 GB” w sklepie będzie jeszcze tańszy niż dziś.

A co z wydajnością? Asrock twierdzi, że nie jest źle

Naturalne pytanie brzmi: skoro obcinamy połowę podkanałów, to czy nie zabijamy wydajności? Asrock twierdzi, że niekoniecznie. Firma chwali się testem na płycie H610M Combo II: konfiguracja z 8 GB modułem 1×32 bity (HUDIMM) plus 16 GB klasycznego modułu 2×32 bity miała zapewnić wyższą przepustowość i niższe opóźnienia niż pojedyncza kość 24 GB 2×32 bity.

Brzmi to trochę jak marketingowy „sweet spot” wyciągnięty z bardzo konkretnego scenariusza, ale sama idea jest ciekawa. Mieszanie modułów o różnej wewnętrznej architekturze może pozwolić kontrolerowi pamięci lepiej rozkładać obciążenie - coś na kształt pseudo‑interleavingu między różnymi typami DIMM‑ów. Na razie mamy tylko deklaracje producenta, więc do czasu niezależnych testów warto zachować zdrowy sceptycyzm.

Warto też pamiętać, że mówimy tu o segmencie budżetowym. Jeśli ktoś składa maszynę pod 4K/240 Hz i bawi się w DDR5‑8000 CL32, to raczej nie będzie polował na najtańsze HUDIMM‑y, tylko na pełnotłuste moduły z agresywnymi timingami. Tutaj celem jest raczej „żeby Excel i Chrome nie muliły”, a nie bicie rekordów w AIDA64.

Intel się cieszy, AMD milczy

Cała historia ma jednak wyraźny, niebieski akcent. Asrock ogłosił obsługę pamięci HUDIMM dla swoich płyt z chipsetami Intela: serie 600, 700 i 800 dostały odpowiednie aktualizacje BIOS‑u. W komunikacie prasowym pojawia się też cytat Roberta Hallocka z Intela, który chwali inicjatywę jako sposób na utrzymanie dostępności desktopów mimo rosnących kosztów pamięci.

I tu robi się ciekawie: Asrock produkuje przecież również płyty główne dla AMD, ale w ogłoszeniach nie ma ani słowa o obsłudze AM5. Na razie wszystko wskazuje na to, że HUDIMM będzie de facto rozwiązaniem wyłącznie dla platform Intela - przynajmniej na starcie.

Czy to kwestia techniczna, czy raczej biznesowa? Oficjalnie nikt tego nie mówi. Można jednak założyć, że skoro mówimy o rozwiązaniu „patent pending”, a Intel bardzo chętnie pozuje tu na partnera‑opiekuna - to nie jest to projekt rozwijany całkowicie „dla dobra ludzkości”.

Maciej Gajewski 20.04.2026 15:10

