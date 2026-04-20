Intel ma sposób na tani RAM. Ale szykuj się na bolesny kompromis
Tani RAM DDR5, ale tylko dla Intela? Asrock ma nowy pomysł na pamięć, który może namieszać na rynku na wiele różnych sposobów. W tym wprowadzając pewien zgniły kompromis.
Asrock we współpracy z Intelem i TeamGroup właśnie zapropnował nowy format modułów, który może ściąć koszty produkcji pamięci DDR5. Jest tylko jeden haczyk: na razie wygląda na to, że skorzystają z niego wyłącznie posiadacze platform Intela, a właściciele Ryzenów nie będą mogli z tej innowacji skorzystać.
O co w ogóle chodzi? HUDIMM, czyli „połówkowy” DDR5
Standardowy moduł DDR5 UDIMM ma wewnątrz dwa niezależne podkanały: 2×32 bity, razem 64 bity szerokości. To jeden z powodów, dla których nawet pojedyncza kość DDR5 jest „technicznie” dwukanałowa - i dlaczego na laminacie ląduje sporo kości DRAM. To dobrze dla wydajności, gorzej dla kosztów produkcji.
Asrock proponuje coś, co nazywa HUDIMM - Half‑Unbuffered DIMM. W praktyce oznacza to moduł z jednym podkanałem 1×32 bity zamiast dwóch. Mniej linii, prostsza topologia, mniej układów scalonych. Współtworzący ten format TeamGroup, twierdzi, że liczba kości DRAM na jednym module może spaść o połowę, więc i koszt wytworzenia powinien spaść zauważalnie.
Przy czym to nie jest żaden egzotyczny, serwerowy wynalazek - fizycznie to dalej zwykły moduł DDR5 do desktopa, tylko o uproszczonej architekturze wewnętrznej. Asrock dorzuca do tego jeszcze HSODIMM (Half‑Unbuffered SODIMM) dla małych komputerów pokroju DeskMini, więc koncept od razu obejmuje też segment mini‑PC.
W teorii mechanizm jest prosty: mniej kości DRAM na laminacie = niższy koszt BOM = tańszy moduł na półce. Przy DDR5, gdzie i tak trzeba dołożyć kontroler zasilania (PMIC) i bardziej rozbudowaną sekcję sygnałową niż w DDR4, każdy zaoszczędzony układ ma znaczenie - szczególnie w najniższych pojemnościach, które kupują integratorzy i budżetowi składacze.
Asrock wprost mówi, że klasyczne DDR5 z układem 2×32 bity lepiej sprawdza się przy pojedynczych, wysokopojemnościowych modułach (24, 32 GB i wyżej), natomiast HUDIMM celuje w tańsze konfiguracje i segment entry‑level. Innymi słowy: zamiast wciskać do biurowego PC‑ta 24‑gigabajtową kość z pełnym „dual sub‑channel” można włożyć tańszy 8‑ czy 16‑gigabajtowy moduł 1×32 bity i dalej mieć sensowną przepustowość.
Dla producentów gotowych zestawów to złoto: przy tysiącach sztuk różnica kilku dolarów na module nagle zaczyna być bardzo widoczna w arkuszu Excela. Dla zwykłego entuzjasty może to oznaczać po prostu to, że „najtańszy DDR5 8 GB” w sklepie będzie jeszcze tańszy niż dziś.
A co z wydajnością? Asrock twierdzi, że nie jest źle
Naturalne pytanie brzmi: skoro obcinamy połowę podkanałów, to czy nie zabijamy wydajności? Asrock twierdzi, że niekoniecznie. Firma chwali się testem na płycie H610M Combo II: konfiguracja z 8 GB modułem 1×32 bity (HUDIMM) plus 16 GB klasycznego modułu 2×32 bity miała zapewnić wyższą przepustowość i niższe opóźnienia niż pojedyncza kość 24 GB 2×32 bity.
Brzmi to trochę jak marketingowy „sweet spot” wyciągnięty z bardzo konkretnego scenariusza, ale sama idea jest ciekawa. Mieszanie modułów o różnej wewnętrznej architekturze może pozwolić kontrolerowi pamięci lepiej rozkładać obciążenie - coś na kształt pseudo‑interleavingu między różnymi typami DIMM‑ów. Na razie mamy tylko deklaracje producenta, więc do czasu niezależnych testów warto zachować zdrowy sceptycyzm.
Warto też pamiętać, że mówimy tu o segmencie budżetowym. Jeśli ktoś składa maszynę pod 4K/240 Hz i bawi się w DDR5‑8000 CL32, to raczej nie będzie polował na najtańsze HUDIMM‑y, tylko na pełnotłuste moduły z agresywnymi timingami. Tutaj celem jest raczej „żeby Excel i Chrome nie muliły”, a nie bicie rekordów w AIDA64.
Intel się cieszy, AMD milczy
Cała historia ma jednak wyraźny, niebieski akcent. Asrock ogłosił obsługę pamięci HUDIMM dla swoich płyt z chipsetami Intela: serie 600, 700 i 800 dostały odpowiednie aktualizacje BIOS‑u. W komunikacie prasowym pojawia się też cytat Roberta Hallocka z Intela, który chwali inicjatywę jako sposób na utrzymanie dostępności desktopów mimo rosnących kosztów pamięci.
I tu robi się ciekawie: Asrock produkuje przecież również płyty główne dla AMD, ale w ogłoszeniach nie ma ani słowa o obsłudze AM5. Na razie wszystko wskazuje na to, że HUDIMM będzie de facto rozwiązaniem wyłącznie dla platform Intela - przynajmniej na starcie.
Czy to kwestia techniczna, czy raczej biznesowa? Oficjalnie nikt tego nie mówi. Można jednak założyć, że skoro mówimy o rozwiązaniu „patent pending”, a Intel bardzo chętnie pozuje tu na partnera‑opiekuna - to nie jest to projekt rozwijany całkowicie „dla dobra ludzkości”.