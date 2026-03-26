Kupiłem wodę przed lotem i pożałowałem. Absurd systemu kaucyjnego

Kupiłem wodę w strefie wolnocłowej, zapłaciłem spory rachunek i nagle dotarł do mnie całkowity absurd tej sytuacji. Do wyśrubowanej ceny doliczono kaucję, której w żaden sposób nie mogę odzyskać przed wejściem na pokład samolotu.

Nie ma dedykowanego butelkomatu przy bramkach, obsługa sklepów bezradnie rozkłada ręce, a na wypicie pół litra płynu masz zaledwie kilkanaście minut przed boardingiem. Zostajesz więc z plastikowym balastem, wydrukowanym paragonem i narastającym dylematem, co z nim dalej zrobić w zamkniętej przestrzeni terminala.

Od niedawna system kaucyjny obowiązuje niemal wszędzie, obejmując najdrobniejsze zakupy w osiedlowych sklepach, dyskontach oraz na stacjach benzynowych. Założenie wydaje się niezwykle szlachetne i z pozoru nieskomplikowane, ponieważ do ceny napoju doliczana jest niewielka opłata, najczęściej w wysokości 50 groszy.

Ma ona zmotywować konsumenta do niewyrzucania plastiku do przypadkowego kosza, lecz do świadomego zwrotu opakowania w wyznaczonym miejscu. W teorii to idealnie domknięty obieg, w którym surowiec bezpiecznie wraca do producenta, a gotówka natychmiast ląduje z powrotem w portfelu klienta.

W codziennym życiu ten mechanizm sprawdza się dostatecznie, bo puste butelki przeważnie możesz oddać przy okazji kolejnych zakupów w niemal każdym mieście. Ustawodawca zadbał o to, by maszyny przyjmujące plastik stały się stałym elementem krajobrazu, nakładając na duże sklepy obowiązek ich instalacji. Inna sprawa, czy te automaty działają.

Kaucja stała się powszechnym podatkiem, który bez trudu odzyskujesz, o ile skrupulatnie zachowasz nieuszkodzoną etykietę z czytelnym kodem kreskowym. Problem pojawia się jednak tam, gdzie swobodny przepływ ludzi zostaje nagle przerwany przez rygorystyczne bramki bezpieczeństwa i procedury lotniskowe.

Wakacyjna podróż z pustym plastikiem w plecaku

Logika nakazuje w takiej nietypowej sytuacji zabrać puste opakowanie na zagraniczną wycieczkę krajoznawczą.

Pakujesz butelkę do bagażu podręcznego, lecisz na inny kontynent i przez cały wyjazd uważasz, żeby jej przypadkiem nie zgnieść.

W końcu system wymaga idealnego stanu etykiety oraz nienaruszonego kształtu, co bywa niezwykle trudne do utrzymania w ciasnym plecaku. Zwiedzasz z nią świat, robisz pamiątkowe zdjęcia, a po urlopie ostrożnie wwozisz z powrotem do kraju, by z nieskrywaną satysfakcją odzyskać swoje mrożone od dłuższego czasu monety.

Pojawiają się oczywiście głosy, że narzekanie na ten stan rzeczy to szukanie problemów na siłę i brak zrozumienia dla wyższych celów. Skoro kogoś stać na drogi bilet lotniczy i butelkę wody z gigantyczną marżą, to raczej nie zbiednieje przez utratę połowy złotówki.

Wydajesz na wakacje znaczące sumy, więc ubolewanie nad tak minimalną kwotą wydaje się z boku zachowaniem małostkowym i całkowicie niepoważnym. Trudno odmówić tej narracji odrobiny racji, jeśli spojrzymy na to z perspektywy czysto finansowej.

W szerszym ujęciu kosztów całego wyjazdu te kilkadziesiąt groszy faktycznie ginie w gąszczu opłat za bagaż, drogich transferów i rachunków w restauracjach. Zwolennicy tego podejścia radzą, by potraktować to jako drobną niedogodność i wyrzucić plastik do najbliższego kosza, zamiast robić z tego zagadnienie wagi państwowej.

Problem polega jednak na tym, że w całej tej sprawie wcale nie chodzi o pieniądze, tylko o zasady. Konsumenci czują głębokie zniechęcenie, ponieważ mechanizm z założenia powinien dawać łatwo dostępną szansę na zwrot pobranej opłaty.

Brak wyboru i zarabianie na niemożliwych zwrotach

Wymuszanie udziału w systemie, który w zamkniętym terminalu staje się ślepym zaułkiem, budzi naturalny sprzeciw podróżującego.

Nie ma tu większego znaczenia, czy cię na to stać, ponieważ nikt nie lubi płacić za z góry zaplanowaną i wadliwie wdrożoną fikcję. Zamiast wspierać szeroko pojętą ochronę środowiska, taka niedopracowana konstrukcja przepisów generuje wyłącznie niepotrzebną frustrację.

Pasażer staje przed mało atrakcyjnym wyborem:

zrezygnuje z kaucji, dobrowolnie zasilając konto operatorów,

zapakuje puste opakowanie do torby i będzie woził ze sobą śmieci za granicę,

wyrzuci butelkę do zwykłego pojemnika, marnując surowiec.

W strefie odlotów, gdzie z przyczyn bezpieczeństwa nie da się wyjść na zewnątrz do sklepu, ten rzekomo ekologiczny plan traci swoje logiczne ramy.

W efekcie środki, które miały motywować społeczeństwo do recyklingu, lądują u korporacji obsługujących całą zbiórkę. Nieodebrane kwoty tworzą potężną nadwyżkę, na której zyskują wyłącznie organizatorzy tego systemu. Pasażer zostaje obarczony winą za nieoddanie opakowania, choć zarządcy lotniska nie dali mu do tego odpowiednich, funkcjonalnych narzędzi. A powinni.

Istnieje jednak jedno bardzo proste wyjście z tej patowej sytuacji, które skutecznie omija cały ten wadliwy obieg i pozwala zachować niezależność. Znacznie lepiej jest zabrać z domu własny, wielorazowy bidon i napełnić go wodą pitną z lotniskowego kranu lub poidełka tuż po przejściu kontroli bezpieczeństwa. To rozwiązanie zdecydowanie szybsze, bardziej ekonomiczne i uwalniające od niepotrzebnych dylematów. Wybierając taką opcję, masz pewność, że chronisz środowisko, a przy tym nikt bezpodstawnie na tobie nie zarabia.

Oliwier Nytko 26.03.2026 07:00

