Onboarding w MŚP trwa dłużej, niż sądzimy. Badanie Bitrix24 pokazuje twarde dane

Z ankiety Bitrix24 (N=74) wynika, że 43,2% firm wskazuje, iż nowy pracownik zaczyna dowozić dopiero po ponad 2 miesiącach, a 32,4% po 1–2 miesiącach. Szybsze scenariusze są znacznie rzadsze: 16,2% mówi o 2–3 tygodniach, a 8,1% o 4–7 dniach.

Badanie pokazuje też, co najczęściej spowalnia onboarding. Wśród głównych barier respondenci wskazują brak jasnego planu wdrożenia (37,8%), zbyt dużą liczbę zadań na starcie (24,3%) oraz brak opiekuna onboardingu (21,6%). W praktyce oznacza to, że nowa osoba traci czas na „docieranie się z systemem”, zamiast szybko przejść do pracy z poczuciem kontroli i priorytetów.

Jednocześnie najbardziej „przyspieszającym” elementem onboardingu okazuje się nie dokumentacja, a szybka orientacja w organizacji. Aż 73,0% respondentów wskazuje, że kluczowe jest zrozumienie „kto jest kim i do kogo iść po pomoc”.

— W 2026 roku nieskuteczny onboarding to po prostu koszt operacyjny i utracona produktywność. Firmy wygrywają nie tym, kto ma najdłuższe prezentacje wdrożeniowe, tylko tym, kto potrafi szybko zamienić „nową osobę” w stabilne wsparcie zespołu — komentuje [IMIĘ I NAZWISKO], [STANOWISKO] w Bitrix24.

Spiders Web 27.03.2026

Lokowanie produktu : Bitrix24