Nie polecisz tanio na wakacje. Podziękuj Trumpowi

Europejskie linie lotnicze właśnie ogłaszają, że z powodu drogiego paliwa lotniczego skończyły się czasy taniego podróżowania. Tysiące zlikwidowanych połączeń i ceny biletów w górę. Podziękowania wyślijcie Trumpowi, który uznał, że najwyższy czas podpalić Bliski Wschód. W końcu co złego może się stać?

Paweł Grabowski
Podróżowanie po świecie stało się coraz łatwiejsze i przystępniejsze, bo ceny biletów lotniczych spadły do poziomu, który pozwala podróżować praktycznie każdemu. Przez lata cieszyliśmy się, że za kilkaset złotych możemy polecieć na drugi kraniec globu. Liczne promocje w tanich liniach lotniczych sprawiły, że turystyka przeżywa wręcz eksplozję popularności. Niestety przez liczne eksplozje na Bliskim Wschodzie to się za chwilę skończy.

Współczesna gospodarka to jeden wielki system naczyń połączonych. Przez to, że dwa tygodnie temu rakiety uderzyły w Iran, wy nie polecicie tanio na wakacje. A jak tak dalej pójdzie, to nigdzie nie będziecie latać, bo linie lotnicze właśnie odczuły skutki konfliktu w obszarze, w którym jest zdecydowanie zbyt dużo ropy naftowej. Te skutki są tak dotkliwe, że zabolą również zwykłych obywateli, nawet tych, którzy mieliby problem ze wskazaniem Iranu na mapie.

Koniec taniego latania. Linie lotnicze odwołują loty, a to dopiero początek

Jeden z większych europejskich przewoźników, skandynawski SAS skasuje 1000 lotów w kwietniu. Według przedstawicieli linii w ciągu zaledwie 10 dni cena paliwa lotniczego podwoiła się i nie da się zaabsorbować wszystkich kosztów. W marcu odwołano kilkaset lotów, ale przedstawiciele uspokajają, że średnio mają 800 lotów dziennie, więc zmiana nie będzie aż tak drastyczna dla pasażerów. Oczywiście o ile nie okaże się, że jednak mieliście pecha i to wasz lot znajdzie się na liście odwołanych. Szkopuł w tym, że odwołane loty w marcu dotyczyły głównie lotów lokalnych, a kwietniu cięcia obejmą również loty europejskie, w tym np. do Hiszpanii. Kwiecień to również okres zwiększonego ruchu ze względu na Wielkanoc.

Odwołane loty to zawsze problem, bo prowadzi to do zatorów, konieczności przebukowania biletów i wypłaty odszkodowań. Ale to jeszcze nie wszystko. Grupa Air France-KLM, do której należą linie Air France i KLM, poinformowała, że podnosi ceny na lotach długodystansowych, właśnie ze względu na rosnące ceny paliwa. Podwyżka w klasie ekonomicznej ma wynosić 50 euro za podróż w obie strony.

Wojna w Iranie uderza w cały ruch lotniczy nie tylko poprzez ceny biletów. Dubaj był naturalnym hubem przesiadkowym do lotów międzykontynentalnych. Tymczasem ze względu na niebezpieczeństwo większość linii lotniczych zawiesiło połączenia z tym lotniskiem. Powoduje to wydłużenie tras, chaos, większe obłożenie i rosnące koszty.

Sytuacja będzie się pogarszać, bo na razie nie ma żadnych widoków na koniec konfliktu. Powiem więcej - sytuacja wręcz się pogarsza. Tylko wczoraj w Europie odwołano 342 loty i opóźniono ponad 1000. Tymczasem Bliski Wchód płonie i nie zamierza przestać, więc zdecydowanie rozważ czy w tym roku nie lepiej podróżować autem. A nie, czekaj. Przecież ceny paliwa również wyskoczyły w górę. To chyba zostaje ci lokalny wypoczynek.

19.03.2026 12:56
Tagi: Donald Trumppaliwo lotniczeSamoloty
