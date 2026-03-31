Zagadka komety 3I/Atlas w końcu rozwiązana. Jej dom spotkał tragiczny los

Gdy w 2025 r. po raz pierwszy wyłowiono ten obiekt z mroków kosmosu, naukowcy natychmiast zorientowali się, że mają do czynienia z czymś wyjątkowym. Kometa 3I/Atlas wpadła do Układu Słonecznego z oszałamiającą prędkością 58 km/s względem naszego Słońca. To czyni ją absolutnie najszybszą kometą, jaką kiedykolwiek zaobserwowano, deklasującą swoich słynnych poprzedników, tajemnicze cygaro 1I/’Oumuamua oraz kometę 2I/Borisov.

Potężna prędkość nie bierze się znikąd. Jest efektem niezliczonych bliskich spotkań z innymi gwiazdami i brutalnych asyst grawitacyjnych, które niczym kosmiczna proca nadawały komecie coraz większy pęd na przestrzeni eonów.

Opierając się wyłącznie na tej kinematycznej dynamice, badacze Aster Taylor i Darryl Seligman wyliczyli, że wiek 3I/Atlas musi mieścić się w szerokich widełkach od 3 do 11 mld lat. Margines błędu trzeba przyznać był potężny. Wtedy do gry wkroczył Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba oraz zespół pod kierownictwem Martina Cordinera z NASA Goddard, którzy postanowili potraktować kometę najpotężniejszymi dostępnymi instrumentami. Wyniki badań opublikowano w serwisie arXiv.

Chemiczny wehikuł czasu

Naukowcy skierowali na uciekającą kometę spektrometr bliskiej podczerwieni (NIRSpec) stanowiący jedno z najczulszych oczu teleskopu Webba. Zamiast jednak zgadywać wiek na podstawie toru lotu, postanowili zajrzeć w samą strukturę chemiczną intruza.

Zespół Cordinera skupił się na pomiarach stosunku węgla-12 do węgla-13 oraz na tym, jak bardzo woda obecna na komecie jest wzbogacona o deuter, czyli jeden ze stabilnych izotopów wodoru. To właśnie te dwa parametry działają jak kosmiczny czytnik kodów kreskowych, zdradzający dokładne miejsce i czas produkcji danego obiektu.

Aby w pełni zrozumieć doniosłość tego odkrycia, musimy na chwilę pochylić się nad samymi izotopami. To warianty atomów tego samego pierwiastka, które różnią się ciężarem z powodu innej liczby neutronów w jądrze. Standardowy węgiel-12 ma ich sześć, podczas gdy węgiel-13 posiada jeden neutron nadbagażu.

Spektrometr Webba wykrył na 3I/Atlas związki takie jak tlenek węgla, dwutlenek węgla, a nawet cząsteczki organiczne w postaci metanu i metanolu. Wyniki wprawiły badaczy w osłupienie. Okazało się, że stosunek węgla-12 do węgla-13 jest tak gigantyczny, że nie przypomina absolutnie niczego, co znamy z Układu Słonecznego, lokalnych obłoków molekularnych czy dysków protoplanetarnych sąsiednich gwiazd. To był ostateczny dowód, że kometa 3I/Atlas to obcy obiekt w każdym tego słowa znaczeniu.

Deficyt węgla, który zmienia wszystko

To właśnie niezwykle niski poziom węgla-13 pozwolił precyzyjnie określić moment narodzin komety. Pierwiastek ten z czasem akumuluje się w przestrzeni międzygwiezdnej. Gdy Droga Mleczna formowała się około 13 mld lat temu, przeżyła okres gwałtownego tworzenia się gwiazd. Wiele z nich szybko ewoluowało w czerwone olbrzymy, odrzucało zewnętrzne warstwy i kończyło jako białe karły.

Gdy taki układ podwójny z białym karłem zassie zbyt dużo materii od swojego sąsiada, dochodzi do wybuchu termojądrowego zwanego nową. To właśnie te kosmiczne eksplozje uchodzą za główne fabryki węgla-13.

Większość takich wybuchów w naszej galaktyce miała miejsce przez pierwsze cztery miliardy lat jej istnienia. Skoro kometa 3I/Atlas ma tak niewyobrażalnie mało węgla-13, a jednocześnie posiada inne ciężkie pierwiastki, wniosek jest tylko jeden. Kometa musiała uformować się dokładnie w środku tego galaktycznego zamieszania, zanim przestrzeń zdążyła się nasycić izotopem węgla. To bezbłędnie pozycjonuje jej wiek na porażające 10 do 12 mld lat.

Ciężka woda z najstarszych rejonów galaktyki

Kolejnym elementem tej kosmicznej układanki jest deuter. Woda na 3I/Atlas jest wzbogacona w ten izotop w stopniu o rząd wielkości większym niż w przypadku typowych komet powstałych w naszym Układzie Słonecznym.

Taki poziom nasycenia deuterem może zajść tylko w bardzo specyficznych warunkach, z dala od gwiezdnego ciepła, w temperaturze spadającej do zaledwie 30 stopni powyżej zera absolutnego (około minus 243 stopni Celsjusza) i w środowisku niezwykle ubogim w ciężkie metale.

Martin Cordiner w jednym z wywiadów podkreślił, że materiał kometarny to w gruncie rzeczy budulec planet z zewnętrznych rubieży układów, leżący za tak zwaną linią śniegu. To tam woda nie paruje, lecz zamarza na kość. Oznacza to, że obserwując kometę 3I/Atlas, patrzymy na unikatowe próbki materiału, z którego powstawały jedne z pierwszych egzoplanet w historii wszechświata.

Wszystko wskazuje na to, że nasza kometa-rekordzistka pochodzi z tak zwanego grubego dysku Drogi Mlecznej. To rozległa i znacznie starsza struktura naszej galaktyki, która według danych z misji Gaia zaczęła się formować 13 mld lat temu.

Jesteśmy więc świadkami niezwykłego zbiegu okoliczności. Patrzymy na lodową kapsułę czasu z epoki, która przeminęła bezpowrotnie. Układ gwiezdny, w którym narodziła się 3I/Atlas, najprawdopodobniej od miliardów lat już nie istnieje, a ta samotna kometa jest jego jedynym ocalałym reliktem, pędzącym w ciemności ku kolejnym systemom planetarnym.

Badania zespołu z NASA czekają obecnie na recenzję naukową, ale ich wstępna wersja już teraz wywraca naszą wiedzę o najstarszych obiektach galaktyki do góry nogami. Co jeszcze powie nam ten pradawny wędrowiec, zanim na zawsze opuści Układ Słoneczny?

Bogdan Stech 31.03.2026 16:28

Ładowanie...