Kometa 3I/Atlas odpięła wrotki. Jest po brzegi wypełniona alkoholem

Kiedy kometa 3I/Atlas zaczęła zbliżać się do naszej gwiazdy, promienie słoneczne ogrzały jej lodową powierzchnię. W efekcie kometa zaczęła intensywnie uwalniać gaz i pył, tworząc wokół swojego jądra świecącą otoczkę, zwaną fachowo komą.

Ten moment postanowili wykorzystać astronomowie, używając sieci radioteleskopów ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) zlokalizowanej w chilijskich Andach. Sprzęt ten pozwolił na niezwykle precyzyjne prześwietlenie chemicznego składu uciekającej materii.

Wyniki okazały się zaskakujące. W gazowej chmurze wykryto sygnały świadczące o obecności metanolu, prostego alkoholu, który na Ziemi ma głównie zastosowanie przemysłowe. Pomiary wykazały, że stosunek tego związku do cyjanowodoru jest drastycznie wyższy, niż astronomowie zazwyczaj obserwują w przypadku lokalnych komet z naszego Układu Słonecznego.

Badanie naukowców z Narodowego Obserwatorium Radioastronomicznego (NRAO) czeka obecnie na oficjalną publikację, a jego wersja preprint jest już dostępna w serwisie arXiv.

Kosmiczna gorzelnia z głębokiego kosmosu

Zespół skupił się na słabych submilimetrowych odciskach palców dwóch cząsteczek: metanolu (CH3OH), rodzaju alkoholu, oraz cyjanowodoru (HCN), organicznej cząsteczki zawierającej azot, powszechnie występującej w kometach. Dane z ALMA ujawniają, że kometa 3I/Atlas jest silnie wzbogacona w metanol w porównaniu z cyjanowodorem, znacznie przekraczając poziom typowy dla komet powstających w naszym Układzie Słonecznym.

Zmierzył stosunek metanolu do HCN wynoszący około 70 i 120, co plasuje kometę 3I/Atlas wśród komet o największej zawartości metanolu, jakie kiedykolwiek zbadano w Układzie Słonecznym.

Pomiary te sugerują, że lodowy materiał z komety 3I/Atlas powstał (lub doświadczył) zupełnie innych warunków niż te, które kształtują większość komet w naszym Układzie Słonecznym. Wcześniejsze badania Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba wykazały, że koma komety 3I/Atlas, gdy znajdowała się daleko od Słońca, była zdominowana przez dwutlenek węgla, a nowe wyniki ALMA wskazują na obecność metanolu jako kolejnego niezwykłego składnika chemicznego tej komety.

Wysoka rozdzielczość obrazowania ALMA pozwoliła zespołowi zaobserwować, jak różne cząsteczki oddalają się od komety, ujawniając zaskakujące różnice między metanolem a cyjanowodorem. Wydaje się, że cyjanowodór pochodzi w większości bezpośrednio z jądra komety, co jest typowe dla komet w naszym Układzie Słonecznym.

Metanol natomiast wydaje się pochodzić zarówno z jądra, jak i z cząsteczek lodu w komie. Te maleńkie, lodowe ziarenka zachowują się jak minikomety: gdy obiekt zbliża się do Słońca, gdzie lód zamienia się w gaz, uwalniają również metanol. Podobne zachowanie zaobserwowano w przypadku niektórych komet w Układzie Słonecznym, ale po raz pierwszy udało się prześledzić fizykę tak szczegółowego odgazowywania w obiekcie międzygwiazdowym.

Odcisk palca obcego układu słonecznego

Sam metanol nie jest w przestrzeni kosmicznej niczym niezwykłym. Związek ten często formuje się na powierzchniach lodowych ziaren pyłu w obłokach międzygwiezdnych i jest naturalnie wbudowywany w komety podczas procesów planetotwórczych. Jednak to właśnie jego ekstremalnie wysokie stężenie sprawia, że kometa 3I/Atlas się dla naukowców istnym Świętym Graalem.

Główny autor badania, profesor Nathan Roth z American University, stwierdził, że obserwowanie tej komety przypomina pobieranie odcisków palców od innego układu słonecznego.

Obiekt ten jest dosłownie naszpikowany metanolem w sposób, jakiego po prostu nie widujemy u lodowych wędrowców z naszego kosmicznego podwórka. Dzięki temu dostajemy do rąk unikalny nośnik danych o warunkach panujących lata świetlne stąd.

To nie są kosmici, to darmowa próbka od innej gwiazdy

Kometa 3I/Atlas, odkryta w lipcu 2025 r., jest dopiero trzecim potwierdzonym obiektem międzygwiezdnym w naszej historii. Przeciera szlak wytyczony wcześniej przez słynne 'Oumuamua z 2017 r. oraz kometę 2I/Borisov zauważoną dwa lata później. Nic dziwnego, że od momentu jej namierzenia, w niebo wpatrzone są najlepsze instrumenty ludzkości, w tym Kosmiczny Teleskop Hubble'a oraz potężny Teleskop Jamesa Webba.

Dzięki tym wspólnym wysiłkom udało się zaobserwować kolejne niesamowite zjawisko: ogromną chmurę gazu wokół komety, która świeci w paśmie rentgenowskim. Dzieje się tak, ponieważ naładowane cząsteczki wiatru słonecznego z potężną siłą uderzają w uciekającą z jądra materię.

Jak to zwykle bywa w przypadku tajemniczych przybyszów z kosmosu, internet szybko zalały teorie sugerujące sztuczne, a nawet pozaziemskie pochodzenie komety 3I/Atlas.

Badania ucinają jednak te spekulacje z chirurgiczną precyzją. Typowy dla komet ogon, dżety gazowe i szczegółowy skład molekularny jednoznacznie potwierdzają, że mamy do czynienia z naturalnym, lodowym ciałem niebieskim. Dla naukowców to zresztą o wiele bardziej ekscytujące. Dostaliśmy właśnie darmową przesyłkę z innego układu planetarnego, która zamroziła w sobie chemiczne warunki sprzed miliardów lat.

Dzięki temu możemy badać cegiełki budujące odległe światy, nie ruszając się nawet na krok z naszej własnej, kosmicznej prowincji.

Głowna ilustracja: Wizja artystyczna komety 3I/Atlas, która przelatuje w pobliżu Słońca, oświetlając jedną stronę komety. Po stronie komety bliższej Słońcu, gaz metanolowy jest oznaczony kolorem niebieskim, z wciąż obecnymi w nim lodowymi drobinkami pyłu. Po ciemnej stronie komety, cyjanowodór jest oznaczony kolorem pomarańczowym. Źródło: NSF/AUI/NSF NRAO/M.Weiss

Bogdan Stech 16.03.2026 10:22

