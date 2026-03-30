Odroczona płatność na stałe w zakupach firmowych. Nowa usługa

Po jednorazowej weryfikacji przedsiębiorca otrzymuje limit finansowania do 50 tys. zł, a kolejne transakcje potwierdza jednym SMS‑em. Flex Limit działa już m.in. w Morele Business, biznesowej platformie Morele.net.

Jak to działa w praktyce

Mechanizm jest prosty. Firma wybiera w sklepie płatność przez Flex Limit. Przy pierwszym zakupie przechodzi szybką weryfikację - LeaseLink sprawdza dane i zdolność kredytową, po czym przyznaje limit finansowania. Cały proces zajmuje kilka minut i odbywa się całkowicie online.

Kolejne zakupy w ramach tego limitu to już tylko autoryzacja SMS-em. Wybierasz w sklepie,

co chcesz kupić, decydujesz czy płacisz od ręki, czy z odroczeniem (30 lub 60 dni), dostajesz

SMS-a, klikasz - i tyle. Sprzedawca dostaje przelew natychmiast, a firma płaci później.

To rozwiązanie dla firm robiących regularne zakupy – akcesoria i artykuły kosmetyczne, materiały budowlane, elektronika, wyposażenie biura, części.

Dlaczego Flex Limit ma sens

W wielu firmach odroczona płatność jest dziś naturalnym elementem codziennych zakupów B2B. Problem pojawia się wtedy, gdy dostępne rozwiązania nie nadążają za tempem działania biznesu

i wymagają każdorazowych decyzji, dodatkowych ustaleń lub zmian w procesach zakupowych.

To utrudnia planowanie wydatków i sprawia, że zakupy przestają być przewidywalne.

Dlatego coraz większą rolę odgrywają rozwiązania oparte na stałej, elastycznej płatności odroczonej, które porządkują proces zakupowy i zapewniają ciągłość finansowania.

Z perspektywy firm oznacza to większą kontrolę nad płynnością i możliwość realizowania zakupów wtedy, gdy są faktycznie potrzebne. Dla sprzedawców – prostsze rozliczenia i brak dodatkowych obciążeń operacyjnych. To podejście, które wspiera długofalową współpracę

i pozwala skupić się na rozwoju biznesu, a nie na obsłudze formalności.

Flex Limit zmienia równanie po obu stronach:

Dla firm kupujących:

jeden limit u wybranego dostawcy zamiast rozbijania zakupów między kilka hurtowni,

lepsze ceny i warunki dzięki większej wartości zakupów u jednego dostawcy,

zero angażowania bieżącej płynności – firmowy kapitał pozostaje wolny.

Dla dostawców:

natychmiastowy przelew za każde zamówienie,

lepsza relacja i przywiązanie do klienta,

realny wzrost sprzedaży - dane z pilotażu pokazują, że firmy wracają 2,5 razy częściej,

a średnia wartość koszyka rośnie o 27%.

Gdzie Flex Limit już działa

Jako jeden z pierwszych Flex Limit wdrożył, na platformie Morele Business, serwis Morele.net – jeden z największych sklepów e-commerce w Polsce z dużą bazą klientów B2B kupujących regularnie elektronikę i sprzęt IT. Wdrożenie Flex Limitu w Morele Business było naturalnym krokiem w stronę uproszczenia zakupów dla klientów biznesowych. Rozwiązanie daje firmom większą swobodę działania - pozwala realizować zakupy szybciej i w większej skali, bez konieczności każdorazowego przechodzenia przez formalności. Z perspektywy partnerów oznacza to możliwość sprawniejszego rozwoju sprzedaży i obsługi klientów, przy zachowaniu prostego

i powtarzalnego modelu zakupowego.

Co to zmienia

Flex Limit to krok w stronę tego, jak płatności B2B powinny wyglądać w 2026 roku. Firma dostaje narzędzie, które zwiększa jej realną siłę zakupową - może kupować więcej u jednego partnera, negocjować lepsze warunki i nie blokować kapitału. Dostawca dostaje natychmiastową płynność

i klienta, który pozostaje w zakupowej relacji na dłużej.

Coraz częściej firmowe zakupy przestają być serią doraźnych decyzji, a zaczynają działać w stałym rytmie. Odroczona płatność przestaje być wyjątkiem i staje się elementem procesu - wbudowanym, przewidywalnym i działającym w tle.

Rafał Gdak 30.03.2026 10:28

Lokowanie produktu : LeaseLink