REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

PKP Intercity naprawi wagony. Wyśpisz się w podróży.

PKP Intercity szykuje ważny remont, ale jest też niezbyt dobra wiadomość. Miejsc do spania aż tak wiele nie przybędzie.

Adam Bednarek
nocne podroze
REKLAMA

O planach PKP Intercity względem wagonów sypialnych donosi Rynek Kolejowy, bazując na odpowiedzi na poselską interpelację, która została udzielona przez wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka.

Z dokumentu dowiadujemy się, że PKP Intercity planuje skierować do naprawy głównej łącznie 44 wagony sypialne. Niestety, jest też zła wiadomość. Narodowy przewoźnik nie zamierza kupować nowych wagonów ani szukać okazji na rynku wtórnym.

REKLAMA

Już w ubiegłym roku PKP Intercity zdradzało, że plany rozwoju oferty pociągów sypialnych opiera o zakup nowych wagonów w ramach zamówienia na 300 pojazdów z FPS w Poznaniu. "To będzie co najmniej 26 wagonów dzienno-nocnych" – wyjaśniało PKP Intercity. Ostatnio dowiedzieliśmy, że na te wagony przyjdzie nam dłużej poczekać.

Dlaczego PKP Intercity nie kwapi się z takimi zakupami?

- W Polsce - biorąc pod uwagę, że czasy jazdy się skracają - relacji pociągami nocnymi jest coraz mniej. Generalnie największe zapotrzebowanie na te wagony jest w komunikacji międzynarodowej. Planujemy oczywiście rozbudowę oferty międzynarodowej w kolejnych latach – tłumaczył wcześniej w rozmowie z PAP szef przewoźnika, Janusz Malinowski.

Wagony sypialne potrzebne są do wyjazdów do innych państw. Tu PKP Intercity ma ambitne plany – latem na tory wyjedzie więcej pociągów do Chorwacji niż miało to miejsce w 2025 r. Ministerstwo Infrastruktury niedawno zapowiedziało, że oferta pociągów PKP Intercity do Niemiec nie tylko się powiększy, ale też wyjdzie poza klasyczne relacje Warszawa-Berlin.

Tylko czy na pewno nie byłoby chętnych na nocne podróżowanie po Polsce? Faktycznie czasami przewoźnik musi się nagimnastykować i sztucznie wydłużać trasę, aby nie budzić podróżnych bladym świtem.

REKLAMA

Jak zauważa jednak na łamach Rynku Kolejowego Jakub Rösler, "ciągle wiele średnich miast czy wybranych rejonów kraju nie ma możliwości dogodnego dojazdu do Warszawy w porze rannej, załatwienia spraw i popołudniowego/wieczornego powrotu". Tę lukę mogłyby wypełnić właśnie nocne pociągi. Przewoźnik widzi to jednak inaczej i skupia się pod tym względem na międzynarodowych relacjach.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
23.02.2026 15:42
Tagi: IntercityPociągi
Najnowsze
15:29
Kosmiczny spektakl już w tę sobotę. Sześć planet w jednej linii
Aktualizacja: 2026-02-23T15:29:51+01:00
14:14
NVIDIA ulepszy twój nowy laptop. Ma sprytny plan
Aktualizacja: 2026-02-23T14:14:13+01:00
13:32
Oto darmowe AI w telefonie. Zrobi ci podcast w trzy kliki
Aktualizacja: 2026-02-23T13:32:46+01:00
13:28
Tyle czasu spędzasz przed telewizorem każdego dnia. Przerażające liczby
Aktualizacja: 2026-02-23T13:28:01+01:00
13:12
Amerykanie pochwalili się nową superbronią. W panice usunęli zdjęcia
Aktualizacja: 2026-02-23T13:12:55+01:00
12:39
Koniec płacenia za AI. Płatne narzędzia są tu za darmo
Aktualizacja: 2026-02-23T12:39:18+01:00
11:31
Szef OpenAI dojeżdża sceptyków. "Musisz jeść 20 lat, nim będziesz mądry"
Aktualizacja: 2026-02-23T11:31:44+01:00
11:23
Heyah mówi narkah. Operator zwija subskrypcję, ale jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-02-23T11:23:48+01:00
11:10
Nad mObywatelem zawisły czarne chmury. Jest komentarz ministerstwa
Aktualizacja: 2026-02-23T11:10:54+01:00
10:28
Lód pod Grenlandią wiruje jak stopiona skała. Ziemia igra z naszymi zmysłami
Aktualizacja: 2026-02-23T10:28:22+01:00
9:52
"Nie ma żadnego smogu". Wyszedłem z domu i poczułem kłamstwo w powietrzu
Aktualizacja: 2026-02-23T09:52:12+01:00
9:28
Wygońmy małpki do systemu kaucyjnego. "Najbardziej problematyczny odpad"
Aktualizacja: 2026-02-23T09:28:07+01:00
9:21
Bestsellerowy Hisense 58 cali za 1799 zł. Ależ mamy teraz dobre okazje na TV
Aktualizacja: 2026-02-23T09:21:29+01:00
8:01
Galaxy S26 Ultra trafił w ręce youtubera. Pokazał, jak działa najlepsza nowość
Aktualizacja: 2026-02-23T08:01:00+01:00
7:00
Nowe słowo dla Samsunga. Będziesz je krzyczeć do Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-02-23T07:00:00+01:00
6:23
Oto czerwony iPhone 18 Pro. Apple wraca do dawnej strategii
Aktualizacja: 2026-02-23T06:23:50+01:00
6:20
Kosmiczny parasol Ziemi ma dziury. NASA: Pomóż nam je znaleźć
Aktualizacja: 2026-02-23T06:20:28+01:00
6:15
Lodowata superziemia. Wygląda jak nasza, choć to pułapka
Aktualizacja: 2026-02-23T06:15:00+01:00
6:00
Elektrośmieci zalewają Europę. Ale Bruksela ma plan...
Aktualizacja: 2026-02-23T06:00:00+01:00
16:20
Zabraniają rozmawiać, bo chcą zamienić nas w roboty? Dzięki temu staniemy się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2026-02-22T16:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA